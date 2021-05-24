Kendi Kendini Temizleyen Robot Süpürgeler: Hangisini Satın Almalısınız?

Şu sıralar yeni bir robot süpürge satın almayı düşünüyorsanız, muhtemelen kendi kendini temizleyen robot süpürgeler ile karşılaşmışsınızdır. Peki ama bu modeller arasında hangisini tercih etmelisiniz? Sizler için hazırladığımız bu içeriğimizde, en çok sorulan soruların bazılarına yanıt aradık.

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Kendi Kendini Temizleyen Robot Süpürgeler: En İyisi Hangisi?

Toz haznesini her temizlikten sonra otomatik olarak boşaltarak kendi kendini temizleyen robot süpürgeler, son dönemlerde oldukça popülerler. Nitekim giderek daha fazla sayıda insan, normal robot süpürgelerin yerine toz haznesini otomatik olarak boşaltan robot süpürgelere doğru yöneliyor.

Bu sayede toz haznesinin dolmasından kaynaklanan emiş gücü performansı ve dolayısı ile temizlik kalitesi azami seviyede tutuluyor ve aynı zamanda, kullanıcılar da toz ve kir ile temas etmekten kurtulmuş oluyor.

Siz de bu özelliğe sahip bir robot süpürge satın almayı düşünüyorsanız ancak kapsamlı kıyaslamalar için vaktiniz yoksa, şu sıralar satışta olan üç farklı modeli sizler için kıyasladık: iRobot 7+, Lydsto R1 ve Shark RV101AE. Peki bu üç model arasından hangisini tercih etmelisiniz?

Şimdi, en çok sorulan sorulardan bazılarına göz atalım:

Hangisi kendini temizlemede daha başarılı? Lydsto R1

Lydsto R1 Hangisi engellerden daha iyi kaçınıyor? iRobot 7+

iRobot 7+ Hangisi en iyi emiş gücüne sahip? Lydsto R1

Lydsto R1 Hangisi daha büyük bir marka? iRobot 7+

iRobot 7+ Hangisi köşeleri daha iyi temizliyor? Shark RV101AE

Shark RV101AE Hangisi daha yeni tasarıma sahip? iRobot 7+

iRobot 7+ Hangisi daha uzun süre çalışabilir? Lydsto R1

Lydsto R1 Hangisi daha uzun garanti süresine sahip? Shark RV101AE

Shark RV101AE Fiyatları nasıl? iRobot 7+ > Shark RV101AE > Lydsto R1

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1- Hangisi Kendini Temizlemede Daha Başarılı?

Bu sorunun yanıtı, şüphesiz bir şekilde Lydsto R1.

Lydsto R1'in şarj istasyonundaki toz toplama ünitesi, normal bir elektrikli süpürgenin beş katı olan 50.000 RPM motor hızına ve 30.000 Pa emiş gücüne sahip. Tüm bunlar özel tasarıma sahip 430 mm toz toplama kanalı ile birleşince, elinizde oldukça güçlü bir toz toplama ünitesi oluyor.

Her temizlikten sonra şarj istasyonuna dönen ve toz haznesini otomatik olarak boşaltan Lydsto R1, bu sayede emiş gücünü ve dolayısı ile de temizlik kalitesini en üst seviyede tutuyor. Ayrıca biriken tozları, ayda bir gibi uzun periyotlarda toz torbasından, toz ve kir ile temas etmeden, boşaltabiliyorsunuz.

iRobot 7+, emiş gücü açısından Lydsto R1'in gerisinde kalıyor ve toz toplama kanalı da daha uzun bir yapıya sahip. SHARK RV101AE ise toz torbasını desteklemediği için, tozların toplandığı hazneyi toz ve kir ile temas ederek boşaltmak zorunda kalıyorsunuz.

2- Hangisi Engellerden Daha İyi Kaçınıyor?

Oyuncaklar, terlikler, kutular ve şarj kabloları ile dolu bir evin değişen labirentinde, robot süpürgelerin uygun yolu bulabilmesi için çaba harcaması gerekir. Bu nedenle engel tanıma ve bu engellerden kaçınma yeteneği, her zamankinden daha önemli bir hale geliyor.

Her üç model de, kapsamlı sensörlerle birlikte engellerden kaçınma konusunda oldukça başarılı bir deneyim sunuyor. Lydsto R1, engellerden kaçınırken LDS360 Lidar Sensör ile destekleniyor. iRobot 7+ ve Shark RV101AE ise V-SLAM teknolojisine sahip.

Bu kapsamda aralarından en iyisinin iRobot 7+ olduğunu söyleyebiliriz çöünkü perdeleri ve çarşafları algılayabiliyor ve altından geçebiliyor.

3- Hangisi En İyi Emiş Gücüne Sahip

Emiş gücü, temizlik kalitesini belirleyen en temel faktör olabilir.

Burada paspaslama modu da önemli bir kriter ancak paspaslama modu yalnızca Lydsto R1'de geçerli olduğu için, bu alanda bir kıyaslama yapmak mümkün olmayacaktır.

Lydsto R1, 2.700 Pa emiş gücü ile en yüksek değere sahip robot süpürge olarak öne çıkıyor. iRobot 7+ 2.220 Pa ile ikinci sıradayken, Shark RV101AE 1.500 Pa ile üçüncü sırada yer alıyor. Bu noktada RV101AE'nin Lydsto R1'în neredeyse yarısı kadar emiş gücü sunduğunu görüyoruz.

Nitekim yapılan testler de, bu performansı doğruluyor. Üstelik şaşırtıcı bir şekilde Lydsto R1, güçlü emiş gücünün aksine en düşük gürültü seviyesini sunuyor.

4- Hangisi Köşeleri Daha İyi Temizliyor?

Köşelerin temizliği sırasında yan fırçanın belirleyici bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Shark RV101AE, yan taraftaki iki fırçası ile diğer iki modele nazaran daha avantajlı bir yapıya sahip. Bu nedenle köşeleri en iyi temizleyen model de Shark RV101AE olarak öne çıkıyor.

5- Hangisi Daha Yeni Tasarıma Sahip?

Daha iyi tasarım, daha iyi kullanıcı deneyimi anlamına gelir.

Burada esas olarak görünümden, işlevlerden ve parçaların tasarımından bahsedeceğiz. iRobot 7+ patentli kauçuk fırça, küçük sensörler ve şık görünüm ile bu maddenin kazananı olabilir. Aslında baktığımızda bu detaylar temizlik performansını etkilemeyecek ancak daha yeni ve daha özel tasarımı kim istemez ki?

6- Hangisi Daha Uzun Süre Çalışabilir?

Lydsto R1, 5.200 mAh batarya kapasitesi ile 150 dakikaya kadar temizlik süresi sağlıyor ve bu sayede en uzun batarya ömrüne sahip model olarak öne çıkıyor. Shark RV101AE 90 dakikaya kadar çalışma süresi ile ikinci sırada yer alırken, iRobot 7+ ise 75 dakikaya kadar çalışma süresi ile üçüncü sırada konumlanıyor.

7- Fiyatları Nasıl?

Bu kıyaslamadaki en pahalı model, 799 dolarlık fiyat etiketi ile iRobot 7+. Shark RV101AE 439 dolar ile ikinci sıradayken, en uygun fiyata sahip model ise 359 dolarlık fiyat etiketi ile Lydsto R1. iRobot 7+'ın yüksek fiyat etiketi, Lydsto R1'in neredeyse iki katına tekabül ediyor.

Sizler için oluşturduğumuz bu kıyaslamanın sonuna geldik. Peki hangi modeli satın almak istediğinize karar verebildiniz mi ve aradığınız sorulara yanıt alabildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.