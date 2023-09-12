KIA'nın Yeni SUV Aile Aracı: KIA EV5

Güney Kore’nin en ünlü otomobil üreticisi Kia tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte yeni SUV aracı tanıtıldı. Bu aracın adı: Kia EV5. Fütüristik tasarımıyla dikkat çeken bu aracın özellikleri henüz tamamen açıklanmadı. Ancak hem tasarımı hem de elektrikli oluşu sebebiyle son derece yenilikçi bir model olduğunu söylemek mümkün.

Yakın bir gelecekte ise aracın dünya çapında tanıtımının yapılacağı bir lansman gerçekleşeceği söyleniyor. Peki, şimdiye kadar yapılan açıklamalar doğrultusunda KIA EV5’te bizi bekleyen özellikler neler? Kia EV5’i tercih edenler ne gibi avantajlara sahip olacak? İşte, çağın ötesinde bir araç olarak tanımlayabileceğimiz Kia EV5 hakkındaki detaylar!

Kia EV5 Özellikleri

Otomobilin ön panelinde yer alan şerit LED detaylar tasarım açısından ilk bakışta dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Özellikle araçta kullanılan kapalı ızgara ile büyük bir uyum yakalıyor. Kapı kollarının gövdenin içine gömüldüğü yenilikçi otomobilin jantları da çift renkli olarak karşımıza çıkıyor.

Tıpkı ön tamponda olduğu gibi arka panelde de şerit LED detayına yer veriliyor. Kia’nın logosunun bulunduğu bölümü çizgisel biçimde çevreleyen bu LED aydınlatma otomobile minimal bir hava katıyor.

İç tasarımına baktığımızda ekran özellikleri dikkat çekiyor. Dijital gösterge ekranı ile birlikte yer alan bilgi-eğlence ekranı ortak bir panelde konumlanıyor. Vites tasarımında topuz detayı yer almıyor. Bu sayede aracın ön kısmında daha geniş bir kullanım alanına sahip olabilirsiniz.

Koltuklarda ve ön konsolda deri kullanımı öne çıkıyor.

Aracın motor gücüne ilişkin şu ana kadar paylaşılmış net bir bilgi yok. Bazı duyumlara göre Kia EV5’in 82 kWh’lık bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Menzil olarak ise yine varsayımlara göre 600 km’lik bir menzil beklentisi mevcut.

Araca ilişkin diğer özelliklerin yakın bir gelecekte yapılacak olan global bir lansmanda tanıtılacağı düşünülüyor.

Kia EV5 Fiyatı

Kia EV5 için net bir fiyat beklentisi olmasa da yabancı kaynaklarda standart paketlerin satış fiyatının 40.000 dolardan başlayacağına dair tahminler yer alıyor. Bazı kaynaklarda ise 50.000 İngiliz Sterlini gibi bir tutardan söz ediliyor.

Otomobil hakkında bilgi veren başka sitelerde 38.000 - 43.000 dolar bandında bir fiyat beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak Çin’de satışa çıkması beklenen otomobilin Avrupa’da ne zaman satışa çıkacağı ise bilinmiyor.

Kia EV5 Çıkış Tarihi

Kia EV5’in satışa çıkacağı tarih henüz bilinmiyor. Otomobilin diğer özellikleri gibi satış tarihinin de Ekim ayında gerçekleşecek olan küresel lansmanda belirtileceği düşünülüyor.

Lansmandan kısa bir süre sonra, yani 2023 yılının sonuna gelmeden bu otomobilin Çin’de satışa sunulacağına yönelik tahminler mevcut. Avrupa’da satışa çıkacağı tarihin ise 2025’i bile bulabileceğinden söz ediliyor.