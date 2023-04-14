Kia Fiyat Listesi - 2023

Kia fiyat listesi, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia tarafından piyasaya sürülen araba modellerinin ne kadar ücrete satıldığını gözler önüne seriyor.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Kia fiyat listesi, yakın zamanda yeni bir otomobil satın almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Güney Kore merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar fiyat etiketine sahip olduğuna dair merak edilen soruyu cevaplayacağız.

2023 Yılına Ait Kia Fiyat Listesi

Türkiye'de satılan otomobiller arasında Picanto'dan Rio'ya Stonic'ten Cerato'ya kadar pek çok Kia marka otomobil yer alıyor. Kia marka sıfır araba fiyatları, modelden modele ve donanımdan donanıma değişiyor. Peki, 2023 yılında Kia arabaların fiyatı ne kadar?

Not: Rehberde yer alan Kia marka otomobil fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

Kia Picanto Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Feel 545.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Live 550.000 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool 560.000 TL
Picanto 1.2L 84 PS AMT Benzin Feel 560.000 TL

Kia Rio Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 665.000 TL
Rio 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance Konfor 760.000 TL

Kia Stonic Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Stonic 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool 667.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Cool 772.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Business 802.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Elegance 827.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 832.000 TL
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) Benzin Business 862.000 TL
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik Benzin Prestige 897.000 TL

Kia Cerato Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Elegance 883.000 TL
Cerato 1.6L 128 PS Otomatik Benzin Prestige 993.000 TL

Kia Ceed HB Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 880.000 TL
Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Cool 900.000 TL
Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance 930.000 TL
Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 950.000 TL
Ceed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool 960.000 TL

Kia Ceed SW Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Ceed SW 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Prestige 1.015.000 TL
Ceed SW 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 1.045.000 TL

Kia XCeed Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Benzin Elegance 1.000.000 TL
XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 1.100.000 TL
XCeed 1.6L 136 PS DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 1.160.000 TL

Kia Yeni Niro Hibrit Fiyatı

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Yeni Niro Hibrit 1.6L 141 PS DCT (Otomatik) Hihbrit Prestige 1.460.000 TL

Kia Yeni Niro EV Fiyatı

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Yeni Niro EV - 204 PS Otomatik Elektrikli Prestige 1.460.000 TL

Kia Sportage Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Cool 1.240.000 TL
Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Cool 1.320.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Elegance Konfor 1.370.000 TL
Sportage 1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik) Benzin Elegance Konfor 1.430.000 TL
Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Elegance Konfor 1.450.000 TL
Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Benzin Prestige 1.510.000 TL
Sportage 1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik) Benzin Prestige 1.570.000 TL
Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik) Mild Hybrid - Dizel Prestige 1.590.000 TL
Sportage 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik Hibrit Prestige Smart 1.840.000 TL

Kia Sorento Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuklu Hbrit Prestige Smart 2.515.000 TL
Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuklu Hibrit Prestige Smart 2.615.000 TL

Kia EV6 Fiyatları

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
EV6 - 229 PS Otomatik Elektrikli Prestige Long Range 2.370.000 TL
EV6 - 325 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT-Line Long Range 2.780.000 TL
EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT Long Range 3.120.000 TL

Kia Bongo Fiyatı

Model İsmi Yakıt Tipi Donanım Fiyatı
Bongo 2.5L 130 PS Manuel Dizel Konfor 528.000 TL

Bu yazıda Kia fiyat listesi ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı Kia  modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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