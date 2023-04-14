Kia Fiyat Listesi - 2023
Kia fiyat listesi, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia tarafından piyasaya sürülen araba modellerinin ne kadar ücrete satıldığını gözler önüne seriyor.
Kia fiyat listesi, yakın zamanda yeni bir otomobil satın almak isteyen kişiler tarafından merak ediliyor. Bu yazıda Güney Kore merkezli üretici tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar fiyat etiketine sahip olduğuna dair merak edilen soruyu cevaplayacağız.
2023 Yılına Ait Kia Fiyat Listesi
Türkiye'de satılan otomobiller arasında Picanto'dan Rio'ya Stonic'ten Cerato'ya kadar pek çok Kia marka otomobil yer alıyor. Kia marka sıfır araba fiyatları, modelden modele ve donanımdan donanıma değişiyor. Peki, 2023 yılında Kia arabaların fiyatı ne kadar?
Not: Rehberde yer alan Kia marka otomobil fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azabilir.
Kia Picanto Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Picanto 1.0L 67 PS AMT
|Benzin
|Feel
|545.000 TL
|Picanto 1.0L 67 PS AMT
|Benzin
|Live
|550.000 TL
|Picanto 1.0L 67 PS AMT
|Benzin
|Cool
|560.000 TL
|Picanto 1.2L 84 PS AMT
|Benzin
|Feel
|560.000 TL
Kia Rio Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Rio 1.4L 100 PS Otomatik
|Benzin
|Cool
|665.000 TL
|Rio 1.4L 100 PS Otomatik
|Benzin
|Elegance Konfor
|760.000 TL
Kia Stonic Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Stonic 1.2L 84 PS Manuel
|Benzin
|Cool
|667.000 TL
|Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
|Benzin
|Cool
|772.000 TL
|Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
|Benzin
|Business
|802.000 TL
|Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
|Benzin
|Elegance
|827.000 TL
|Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Cool
|832.000 TL
|Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Business
|862.000 TL
|Stonic 1.4L 100 PS Otomatik
|Benzin
|Prestige
|897.000 TL
Kia Cerato Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Cerato 1.6L 128 PS Otomatik
|Benzin
|Elegance
|883.000 TL
|Cerato 1.6L 128 PS Otomatik
|Benzin
|Prestige
|993.000 TL
Kia Ceed HB Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Cool
|880.000 TL
|Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Cool
|900.000 TL
|Ceed HB 1.0L 120 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Elegance
|930.000 TL
|Ceed HB 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Elegance
|950.000 TL
|Ceed HB 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Cool
|960.000 TL
Kia Ceed SW Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Ceed SW 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Prestige
|1.015.000 TL
|Ceed SW 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Prestige
|1.045.000 TL
Kia XCeed Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)
|Benzin
|Elegance
|1.000.000 TL
|XCeed 1.5L 160 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Prestige
|1.100.000 TL
|XCeed 1.6L 136 PS DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Prestige
|1.160.000 TL
Kia Yeni Niro Hibrit Fiyatı
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Yeni Niro Hibrit 1.6L 141 PS DCT (Otomatik)
|Hihbrit
|Prestige
|1.460.000 TL
Kia Yeni Niro EV Fiyatı
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Yeni Niro EV - 204 PS Otomatik
|Elektrikli
|Prestige
|1.460.000 TL
Kia Sportage Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Cool
|1.240.000 TL
|Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Cool
|1.320.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Elegance Konfor
|1.370.000 TL
|Sportage 1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Benzin
|Elegance Konfor
|1.430.000 TL
|Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Elegance Konfor
|1.450.000 TL
|Sportage 1.6L 150 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Benzin
|Prestige
|1.510.000 TL
|Sportage 1.6L 180 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Benzin
|Prestige
|1.570.000 TL
|Sportage 1.6L 136 PS 4X2 DCT (Otomatik)
|Mild Hybrid - Dizel
|Prestige
|1.590.000 TL
|Sportage 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik
|Hibrit
|Prestige Smart
|1.840.000 TL
Kia Sorento Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 5 Koltuklu
|Hbrit
|Prestige Smart
|2.515.000 TL
|Sorento 1.6L 230 PS 4X4 Otomatik 7 Koltuklu
|Hibrit
|Prestige Smart
|2.615.000 TL
Kia EV6 Fiyatları
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|EV6 - 229 PS Otomatik
|Elektrikli
|Prestige Long Range
|2.370.000 TL
|EV6 - 325 PS 4X4 Otomatik
|Elektrikli
|GT-Line Long Range
|2.780.000 TL
|EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik
|Elektrikli
|GT Long Range
|3.120.000 TL
Kia Bongo Fiyatı
|Model İsmi
|Yakıt Tipi
|Donanım
|Fiyatı
|Bongo 2.5L 130 PS Manuel
|Dizel
|Konfor
|528.000 TL
Bu yazıda Kia fiyat listesi ile ilgili merak edilen soruyu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı Kia modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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