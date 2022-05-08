Tiktok'ta Canlı Yayın Nasıl Açılır?

Dünyada milyonlarca kişi tarafından kullanılan TikTok, son dönemlerin en popüler uygulamalarından biri. Kısa süreli videolar paylaşabileceğiniz TikTok’ta, aynı zamanda canlı yayın açarak gelir de elde edebiliyorsunuz. Birkaç senedir özellikle gençler tarafından sıklıkla kullanılan Tiktok uygulamasında canlı yayın açmak için bazı şeyleri yerine getirmeniz gerekiyor. Biz de TikTok canlı yayın açma için yapmanız gerekenleri listeledik.

Tiktok Nedir?

60 saniyelik videolardan oluşan akış platformu Tiktok, videoları hem izlemenizi hem de dilerseniz paylaşmanıza imkan tanır. 155 ülkede 1 milyondan fazla kullancıya sahip olan Tiktok, ilk olarak 2017 yılında kullanıma sunuldu. Tiktok, kısa sürede hızlı bir yükseliş yaşayarak tüm dünyada neredeyse herkesin adını duyduğu ve neredeyse en az bir kez kullandığı bir uygulama haline geldi.

Tiktok platfomormu üzerinde eğlenceli, bilgilendirici ve ciddi gibi milyonlarca videoya ulaşabilirsiniz. Tiktok uygulaması ile fenomen haline gelen yüzlerce kişinin yanında, günümüzde siyasiler de bu platform üzerinden gençlere ulaşmayı hedeflemektedir.

Videolara gelen beğeniler ve yorumlar aracılığı ile başka kullanıcılarla etkileşime de geçebilirsiniz. Diğer yandan günümüzde özellikle gençlerin dikkat süreleri göz önüne alındığında 60 saniye gibi kısa süreli videolar oldukça ilgi çekiyor.

Öte yandan Tiktok’un her türlü konuda içeriklerin bulunabildiği bir platform olmasından dolayı bazı güvenlik önlemleri de alındı. Bunlardan biri de yaş sınırı. Tiktok, 13 yaş altındaki kullanıcıların uygulamayı kullanmasına izin vermiyor. Ancak platformda uygulamaya girerken kullanıcıya yaşını sormak dışında bir önlem yok. Bunun yanında eğer 13 yaşındaki bir kullanıcı canlı yayın açarsa, şirket bunu tespit ederek kullanıcıyı uygulamadan çıkartıyor. Bunun yanında çocuğunuzun Tiktok’da gezerken daha güvenli olmasını sağlamak için ayarlar kısmından ‘Aile Eşleşme Modu’ sayesinde içerikleri filtreleyebilirsiniz.

Ek olarak Tiktok videolarını izlemek için herhangi bir hesap açmanıza gerek yok.

Tiktok'ta Canlı Yayın Nasıl Açılır?