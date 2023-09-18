Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında Gündeme Oturan Sorular ve Cevapları

Ekranların sevilen yarışma programlarından biri olan ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmada sorulan bazı sorular, bu soruların yanıtları ve yarışmacıların deneyimleri ile sık sık gündeme düşüyor.

Yarışmacıların beklenmedik cevaplar karşısında sergiledikleri tutumlar, kazanılan başarılar ve yapılan hatalar günlerce konuşuluyor.

Biz de bu yazımızda şimdiye kadar ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasında sorulup gündeme oturmuş bazı soru ve cevapları bir araya getirdik! İşte, ‘Kim Milyoner Olmak ister?’ yarışmasının en çok konuşulan soru ve cevapları!

Yarışmada Gündeme Oturan Sorular ve Cevapları

Kim Milyoner Olmak ister yarışmasını ekran başından takip edenler genellikle sorulara daha kolay ve hızlı bir şekilde cevap verebiliyor. Bazı yarışmacılar stresin etkisiyle bazıları ise gerçekten cevabı bilmedikleri için en kolay sorularda bile zorlanabiliyor.

Soruların zorluk derecesi oldukça göreceli. Ancak bazen yarışmacının tepkileri bazen sorunun zorluğu, bazen ise sorunun kolay ya da komik olması gibi nedenlerle Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan soruların bir kısmı gündeme damgasını vurmayı başarıyor.

Şimdiye kadar yarışmada sorulmuş olup halk arasında ve sosyal medyada çokça konuşulan bazı soru ve cevapları sizin için sıralıyoruz:

1. ‘Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi’ nerededir?

A. Hawaii

B. Yeni Zellanda

C. Galler

​D. Hindistan

Cevap:B

2. 5 yıl önce aralarındaki yaş farkı 10 olan iki kişinin 20 yıl sonra aralarındaki yaş farkı kaç olur?

A. 10

B. 20

C. 30

D. 35

Cevap: A

3. Şu an sizinle hangisi arasındaki kütle çekimi kuvvetinin büyüklüğü daha fazladır?

A. Merkür

B. Dünya

C. Ay

D. Kenan İmirzalıoğlu

Cevap: B

4. Hangi filmin ilk 10 dakika 38 saniyelik süresinde hiç konuşma yoktur?

A. İyi, Kötü ve Çirkin

B. Er Ryan'ı Kurtarmak

C. Bir Konuşabilse...

D. Kış Uykusu

CEVAP: A

5. İstanbul, Sinop ve Hatay sırasıyla hangi yarı küredeki illerdir?

A. Kuzey - Kuzey - Güney

B. Kuzey - Güney - Güney

C. Güney - Güney - Kuzey

D. Kuzey - Kuzey - Kuzey

Cevap: D

6. 1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar?

A. İstanbul

B. Ankara

C. Erzurum

D. Sivas

Cevap: B

7. 1980’lere kadar hangi ülkede yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?

A. Danimarka

B. Norveç

C. İsviçre

D. Belçika

Cevap: C

8. ABD başkanlarının resmi olarak besledikleri hayvanları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A. Muhabbet Kuşu

B. Zürafa

C. Sırtlan

D. Su Aygırı

Cevap: C

9. Filmlerde ‘yarısı şimdi, diğer yarısı iş bittikten sonra’ sözü genellikle hangisi için söylenir?

A. Onur Belgesi

B. Dükkan Tapusu

C. Elma Şekeri

D. Para

Cevap: D

10. Bir şeyi ‘cephe’den gördüğünüzü söylüyorsanız nereden bakıyorsunuzdur?

A. Karşı

B. Yan

C. Arka

D. Üst

Cevap: A

11. Hangi ünlü çift 2017’de doğan kızlarının ismini Mevlana Celaleddin Rumi’den esinlenerek ‘Rumi’ koymuştur?

A. Beyonce ve Jay Z

B. Victoria ve David Beckham

C. Meghan Markle ve Prens Harry

D. Kim Kardashian ve Kanye West

Cevap: A

12. Hangi canlı, günde en az 250 kez gerçekleşen ve her biri yaklaşık 1 dakika süren uykuya dalar?

A. Kirpi

B. Arı

C. Karınca

D. Çekirge

Cevap: C

13. Hangi hayvanın bazı türleri ‘popolarından’ nefes alabilir?

A. Kaplumbağa

B. Bukalemun

C. Yarasa

D. Kurbağa

Cevap: A

14. 17. ve 18. yüzyıllarda başta Kanada olmak üzere Fransız kolonisinde hangisi para birimi olarak kullanılmıştır?

A. Posta Pulu

B. Bitki Tohumu

C. İskambil Kağıdı

D. Cam Boncuk

Cevap: C

15. Günümüzde popüler bir söz olarak sıklıkla kullanılan ‘şehir efsanesi’ sözü, eski kuşaklar tarafından nasıl söylenir?

A. Teamül

B. Tahayyül

C. Tevatür

D. Tezahür

Cevap: C

16. Türkçe’deki kelimeler en çok hangi harfle başlar?

A. K Harfi

B. M Harfi

C. R Harfi

D. S Harfi

Cevap: A