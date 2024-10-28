Bilgisayarda günlük işleri hallederken çok sık kullandığımız işaretler arasında tik (✓) yer alıyor. Tik işareti, herhangi bir işlemin yapıldığı ya da onaylama amaçlı kullanılır. Özellikle belge düzenleme yazılımları ve dijital not alma uygulamalarında çok sık karşımıza çıkıyor. Belgelerdeki maddelerin hangilerinin onaylandığı ve tamamlanan işlerin belirtilmesi açısından da tik (✓) işaretinden yararlanılır.

Biz de bu rehberde klavyede tik (✓) işareti nasıl yapılır sorusunu yanıtlayacağız.

Klavyede Tik (✓) İşareti Nasıl Yapılır?

Tik (✓) işaretinin kullanım alanı çok geniştir. Bilgisayar kullanıcıları tarafından onaylanan, tamamlanan ve doğru olan ögelerin tanımlanmasında bu işaret kullanılır. Tik işareti, Windows ve macOS işletim sistemlerinde farklı şekilde yapılır.

1. Windows Bilgisayarlarda Klavyede Tik (✓) İşareti Nasıl Yapılır?

Windows bilgisayarlarda klavyede tik (✓) işareti yapmak için şu adımlar takip edilmeli;

İlk olarak “Başlat” menüsü içinden “Karakter Eşlem” yani “Character Map” açılır.

Gelişmiş Görünüm işaretlenir.

Unicode alanına “2713” yazılır.

Tik işareti (✓) göründüğü zaman üzerine tıklanıp “Kopyala” butonuna basılır.

En son adımda kopyalanan işaret istenilen alana yapıştırılır.

Alt kodlar ile Windows bilgisayarlarda klavyede tik (✓) işareti yapmak;

Öncelikle “Num Lock” tuşunun açık olup olmadığına bakılır.

Alt tuşuna basılı tutulup ve numaratik tuş takımından sırayla 2, 7,1, 3 tuşlarına tıklanır.

Alt tuşu bırakılır ve tik (✓) işareti görünür.

2. MacOS Bilgisayarlarda Klavyede Tik (✓) İşareti Nasıl Yapılır?

MacOS bilgisayarlarda klavyede tik (✓) işareti şöyle yapılır;

Komut (Command)+Kontrol (Control)+ Boşluk (Space) tuşlarından “Karakter Görüntüleyici” açılır.

Arama kutusu ya da “Semboller” kutusu içine “tik” yazılıp işaret bulunur.

Tik işaretinin belgeye eklenmesi için (✓) işaretine çift tıklanır.

Aynı zamanda Microsoft Word’den klavyede tik (✓) işareti yapmak içinde önce “Ekle” menüsüne girilir. Akabinde “Simge” butonuna tıklanır. “Diğer Simgeler” seçilip açılan pencereden tik (✓) işareti bulunup eklenir.