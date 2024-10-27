Klavyede Kalp (♥) Nasıl Yapılır?

Klavyede bazı semboller hali hazırda rakamların veya harflerin üstünde gözüküyor. Bu sembolleri yazmak için shift veya alt tuşunu kullanmak yeterli oluyor. Bazı sembolleri yazmak için ise özel olarak geliştirilmiş tuş kombinasyonlarından yararlanmalısınız.

Kalp sembolü (♥) de bunlardan birisi. Tabi, bilgisayarınızın işletim sistemine göre de uygulamanız gereken tuş kombinasyonları farklılık gösterebiliyor.

Örneğin, Windows ve Mac’te kalp (♥) sembolünü yazmak için farklı kombinasyonları kullanmalısınız. Bu içerikte her iki işletim sisteminde de kalp (♥) sembolünü nasıl yazacağınızı anlatıyoruz.

Klavyede Kalp (♥) İşareti Nasıl Yapılır?

Klavyede kalp işareti yapmanın en kolay yolu şüphesiz kısa yol olarak tanımlayabileceğimiz tuş kombinasyonlarını kullanmak. Bunun yanında genel bir çözüm olarak klavye seçimlerinden de kalp (♥) sembolüne ulaşmanız mümkün.

Bilgisayarınızda seçili olan klavye setine tıklayıp ‘emoji ve semboller’ seçeneğini işaretlediğinizde karşınıza çeşitli semboller çıkar. Bunlar arasından içi dolu veya boş kalp sembolünü seçip yazmakta olduğunuz metne ekleyebilirsiniz.

Klavye kısa yollarına gelecek olursak, bilgisayarda işletim sistemine göre izlemeniz gereken adımları içeriğin devamında anlatıyoruz.

Windows Klavyede Kalp (♥) İşareti Nasıl Yapılır?

Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarınız varsa kalp (♥) sembolünü yazmak için öncelikle klavyedeki sayısal tuş takımını açmanız gerekiyor.

Klavyenin sağ tarafında yer alan bu tuş takımı aktifleştirmek için Num Lock tuşuna basmanız gerekebilir. Bu rakamların klavye ile ilgili tuş takımından yazıp yazamadığınızı kontrol edin.

Eğer tuş takımı aktif değilse rakamlar metin olarak bilgisayar ekranına düşmeyecektir. Num Lock tuşu ile aktifleştirme işlemini gerçekleştirdikten sonra kalp sembolünü yazmak için uygulamanız gereken tuş kombinasyonuna geçelim.

Klavyedeki Alt tuşuna basılı tutun. Alt Gr tuşuna basmadığınızdan emin olun.

Sağ tarafta rakamların bulunduğu tuş takımındaki 3 sayısına basın.

Alt tuşunu bıraktığınızda kalp (♥) sembolünü yazmış olacaksınız.

Her iki tuşa aynı anda basıp çektiğinizde de kalp sembolü metne eklenebilir.

Mac Klavyede Kalp (♥) İşareti Nasıl Yapılır?

Mac bilgisayarlarda kalp (♥) sembolünü yazmak yeni sürümlerde oldukça kolay. Aynı anda Option + Shift ve K tuşlarına bastığınızda kalp sembolü yazılmış oluyor.

Eski sürümlerde ise bu kısayolu uyguladığınızda Apple logosu karşınıza çıkıyor olabilir.

Bu durum seçili klavye türüne göre de değişiklik gösterebiliyor. Dil seçimi, cihazın Türkiye veya yurt dışı cihazı olması gibi durumlarda tüm sembollerin yazılışında farklı yöntemlere başvurmanız gerekebiliyor.

Bu kısa yol ile kalp sembolünü yazamıyorsanız içeriğin başında anlattığımız yöntemle emoji ve semboller klavyesini açıp kalp sembolünü seçerek dilediğiniz metne ekleyebilirsiniz.

Bir diğer alternatif olarak Windows’ta Karakter Eşlem uygulamasından kalp sembolünü alabilirsiniz. Benzer şekilde bu metindeki kalp (♥) sembollerinden birini kopyalayıp istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.