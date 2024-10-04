Klavyede Yaklaşık (~) İşareti Nasıl Yapılır? (Windows / Mac)

Bilgisayarda yazı yazarken bazı sembolleri kullanmak gerekebiliyor. Bu sembollerden birisi de ‘yaklaşık’ anlamına gelen ~ işareti olarak karşımıza çıkıyor. Klavyede +, -, $, # gibi sık kullanılan semboller için uygulanan kısa yollar hemen herkes tarafından biliniyor. Hatta bu sembollerin klavyede numaraların üstünde yazıyor olması, kısa yolu bilmeyen kullanıcıların bile kolaylıkla bu sembolleri yazmasına yardımcı oluyor.

Peki, yukarıda sıralanan semboller kadar sık kullanılmasa da bazı metinlerde yer vermeniz gereken ~ yaklaşık işareti kısa yol ile nasıl yapılıyor? Bu yazıda hem Windows hem de Mac için klavyede yaklaşık (~) işareti nasıl yapılır? Sorusunu cevaplıyoruz.

Windows Klavyede Yaklaşık (~) İşareti Nasıl Yapılır?

Diğer bir adı ‘tilde’ olan, 'yaklaşık' işaretini Windows işletim sistemine sahip olan cihazlarda yazmak için birden farklı yöntem kullanılıyor. Bu yöntemleri aşağıda sıraladık.

İlk olarak bir parmağınızla ‘alt’ tuşuna basılı tutarken diğer elinizle numpad’de yer alan ‘0, 1 ,2 ve 6’ tuşlarına sıralı bir biçimde basarak bu işareti yapabilirsiniz.Bu aşamada dikkat etmeniz gereken kritik bir nokta var.

‘Numlock’ açık değilse girdiğiniz rakamlar bilgisayar tarafından algılanmaz. Bu sebeple numpad’i kullanmadan önce numlock’un açık olduğundan emin olmalısınız.

Bunun için yine ‘numlock’ tuşuna basarak ışığın yanıp yanmadığını kontrol edebilir, kilidin açık olup olmadığını başka bir sayfada rakamların yazılıp yazılmadığına göz atarak anlayabilirsiniz.

İkinci bir yöntem ise Windows cihazlarda kullanılan ‘karakter eşlem’ adlı uygulamayı kullanmak olacaktır. Başlat menüsünden arama yaparak bulabileceğiniz bu uygulamaya girdikten sonra yazı tipini Arial olarak belirlemelisiniz.

Ardından ‘gelişmiş görünüm’ seçeneğine tıklayıp açılan penceredeki ‘character set’ yani ‘karakter kümesi’ seçeneğini ‘unicod’ olarak seçmelisiniz.

Bu kutucuğun yanında bulunan kod arama hanesine ‘007E’ yazıp enter’a bastığınızda yaklaşık (~) işaretini kolayca bulabilir, buradan kopyaladığınız sembolü metinlerinizde kullanabilirsiniz.

Mac Klavyede Yaklaşık (~) İşareti Nasıl Yapılır?

Mac kullanıcıları için klavyeden ~ işaretini yapmanın oldukça kolay bir yolu var. Rakamlarla ve numlock ile uğraşmadan tek hamlede bu sembolü metinlere ekleyebilirsiniz.

Bunun için bir parmağınızla klavyedeki ‘option’ tuşuna basılı tutup diğer parmağınızla ‘n’ harfine dokunmanız yeterli olacak.

Bu bilgi işinize yaradı mı? Klavyede yazmakta zorlandığınız başka semboller neler? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.