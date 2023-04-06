Klavyede Metrekare İşareti Nasıl Yapılır?

Telefonda, tablette ve bilgisayarda yazı yazarken bazen metrekare işaretine ihtiyaç duyulabiliyor. Peki, metrekare işareti nasıl yapılır? Bu yazıda klavye üzerinden söz konusu işareti eklemek için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık.

Bir ölçü birimi olan metrekarenin kullanımı çok yaygındır. Mühendislik, mimarlık ve inşaat gibi alanlarda sık sık kullanılan ölçü birimi m² işaretiyle gösterilir. Bu alanların yanı sıra ödev yaparken de zaman zaman metrekare işaretinin eklenmesi gerekebiliyor.

Klavyede Metrekare İşareti Yapma Adımları

Alt tuşuna basılı tutun.

0178 tuşlarına basın.

Metrekare işareti eklenecektir. Bilgisayar kullanırken derece işareti, şapkalı a gibi işaretlerin yanı sıra metrekare işareti de çok pratik bir şekilde yapılabiliyor. Söz konusu işareti yazıya ekleyebilmek için öncelikle alt tuşuna basılı tutmanız ve ardından 0178 tuşlarına sırasıyla basmanız gerekiyor.

Rakamlara klavyelerin genellikle sağ kısmında yer alan tuş takımı üzerinden basmalısınız. Eğer klavyenin üst kısmında konumlanan rakamlara basarsanız m² işareti eklenmeyecektir.

Tablette ve Telefonda Metrekare İşareti Nasıl Yapılır?

Mobil cihazın klavyesini görüntüleyin.

"123" tuşuna basın.

2 tuşuna basılı tutun.

2'yi seçin.

Akıllı telefon veya tablet üzerinden metrekare işaretini pratik şekilde ekleyebilirsiniz. İlk olarak mobil cihazın klavyesini açın. Klavye üzerinden "123" tuşuna basın. Bunu yaptığınızda çeşitli işaretlerin yanı sıra rakamlar ile karşılaşacaksınız.

Rakamlar arasından 2 tuşuna basılı tutun. Son olarak 2'yi seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde metrekare işareti eklenecektir. İster mesajlaşma uygulamasında ister web tarayıcısında isterseniz not defterinde söz konusu kısayolu uygulayabilirsiniz.

Bu yazıda bir evin büyüklüğünden bahsederken veya ödev yaparken gerekli olabilen m² işaretinin eklenebilmesi için hangi adımların uygulanması gerektiğini açıkladık. Rehberimizdeki adımları sırasıyla uygulayarak tablet, akıllı telefon ve PC üzerinden işlemi tamamlayabilirsiniz.