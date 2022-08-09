Kutup Yıldızı Nedir, Hangi Yönü Gösterir?

Kutup Yıldızı nedir sorusunun cevabını araştırıyorsanız muhtemelen Kuzey Yıldızı ya da Polaris olarak da bilinen, gökyüzünü parlatan ve yolunu kaybedenlere rehber olan Küçük Ayı takımyıldızının (Ursa Minor) önemli bir parçası olan yıldız hakkında detaylı bilgi almak istiyorsunuz.

Doğru olarak bilinen yanlışlara rağmen Kuzey Yıldızı ne bize çok yakın ne de geceleri gökyüzündeki en parlak yıldızdır fakat uzun yıllarca yolunu kaybeden veya yeni bir yerler keşfetmek üzere yola çıkmış gezginlere navigasyon olmuştur.

Polaris hakkında merak edilen tüm detaylara yer verdiğimiz bu yazının sonunda Kuzey Yıldızı ile ilgili bütün soru işaretleriniz ortadan kalkacaktır.

Kutup Yıldızı Nedir?

Kuzey Yıldızı, Kutup Yıldızı, Polaris, Küçük Ayı takımyıldızında bulunan bir yıldızdır. Latince Alpha Ursae Minoris olarak adlandırılır. Takımyıldızındaki en parlak yıldızdır. Ne kadar uzakta olunursa olsun, geceleri parıltısı kolaylıkla görülebilir.

Hareketsiz gibi görünmesinden ötürü onu görenlerin Kuzey Yıldızı neden sabit gibi soru sormaları muhtemeldir. Dünya dönerken diğer tüm yıldızlar da kendi ekseni etrafında döner ve bu da yıldızların gökyüzünde sanki bir daire çiziyormuş gibi görünmesine neden olur.

Polaris farklıdır. Saat kaç olursa olsun, mevsim ne olursa olsun, Polaris'i takip ederek kuzeye doğru ilerleyebilirsiniz. Kutup Yıldızı, dünyanın ekseni ile aynı doğrultuda değildir ama buna çok yakındır. Bu da onun hareketsiz gibi görünmesine neden olur.

Parlaklığı hep sabit kalmaz. Polaris değişken bir yıldızdır. Bu, parlaklığının birkaç günde bir azaldığı anlamına geliyor. Bu, büyüklüğünün yaklaşık onda birine denk geliyor.

Polaris; Polaris A, Polaris Ab ve Polaris B olmak üzere üç ayrılıyor. İkinci yıldız, 1779 yılında görüldü. Üçüncüsü ise 1929 yılında keşfedildi. Dolayısıyla Polaris tek bir ışık kaynağı gibi görünebilir ama esasında bir merkezin etrafında dönen üç yıldız vardır.

Zannedildiği gibi Polaris geceleri gökyüzünde en çok parlayan yıldız değildir. En parlak 50. yıldızdır. Yine de bu onun parlaklığının üzerine gölge düşürmüyor. Onu canlı bir şekilde gördüğünüzde ne kadar parlak olduğu karşısında şaşıracaksınız.

Kutup Yıldızı Ne İşe Yarar?

Kutup yıldızı her zaman kuzeyi gösterir. Kutup yıldızının konumu özellikle geçmişte seyahat eden insanların kaybolmamasını sağlamak için navigasyon rolü üstlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında Kuzey Yıldızı'nın yön belirlemek için son derece faydalı olduğu söylenebilir.

Kutup Yıldızı Hangi Yönü Gösterir?

Kutup yıldızı daima kuzeyi gösterir. Bu nedenle Kuzey Yıldızı olarak kabul edilir. Bu, Polaris'ten önce farklı bir yıldızdı. Polaris'ten sonra da başka bir yıldız Kuzey Yıldızı olarak kabul edilecektir ama o aşamaya gelmek için daha yıllarca beklemek gerekiyor.

Kutup Yıldızı Hikayesi Nedir?

Polaris her zaman bir Kuzey Yıldızı değildi. Milattan önce Thuban vardı. Onun yerini Polaris aldı çünkü gökyüzündeki en parlak 50. yıldız olarak kabul ediliyor. Önümüzdeki yüzyıl boyunca Kuzey Yıldızı olmaya devam edecek fakat en nihayetinde saltanatını kaybedecektir.

İnsanlar bir dönem boyunca geçimini ve yaşamını sürdürmek için bu yıldızlara güveniyordu. Kuzey Yıldızı onlara rehberlik ediyor ve böylece kaybolmadan ilerleyebiliyorlardı.

Kuzey Yıldızı Nerede Bulunur?

Polaris ya da Kuzey Yıldızı, kuzey yarım kürede bulunabilir. Gökyüzünün tam olarak neresinde göründüğü ise ekvatora olan açınıza bağlı olarak değişir. Kuzeye doğru ilerledikçe Polaris de aynı şekilde yükselir ve en sonunda onu tam üzerinizde görmeye başlarsınız.

Ekvatora yöneldiğinizde ise Polaris'in yavaş yavaş indiğini görürsünüz. Güney yarım küreye doğru ilerledikçe iyice gözden kaybolmaya başlar.

Kutup Yıldızı Özellikleri Neler?

430 ışık yılı uzaklıktadır.

En parlak 50. yıldızdır.

Polaris A, Polaris Ab ve Polaris B olmak üzere üçe ayrılır.

İçlerinden en parlak olanı ise Polaris A'dır.

Geçmişteki insanlar, konumundan ötürü yol bulma konusunda Polaris'e güvenmiştir.

Güneş'ten 2500 kat daha parlaktır.

Güneş'ten daha büyüktür.

Gece gökyüzünde sabit bir şekilde görülen tek yıldızdır.

Sadece kuzey yarım kürede görülebilir.

Küçük Ayı takımyıldızındaki en parlak yıldızdır.

Polaris her zaman Kuzey Yıldızı değildi. Bundan sonra da sonsuza kadar Kutup Yıldızı olarak kalmayacak. Dünya'nın ekseni zamanla değişiyor. Yıldızlar zamanla hareket ediyor. Polaris'ten önce Alpha Draconis olarak bilinen Thuban vardı.

Polaris, Thuban'ın yerine geldi. Polaris'ten sonra da bir başka yıldız gelecektir fakat bunu en azından şu anki neslin görmesinin mümkün olmadığı düşünülüyor çünkü bir sonraki Kuzey Yıldızı'nın 10 bin yıldan daha uzun bir süre sonra Polaris'in yerini alması bekleniyor.

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