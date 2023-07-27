Land Rover Fiyat Listesi - 2023

Land Rover marka olarak 1978 yılında kuruldu. Fakat 1978 yılından önce Rover Grubu’nun ürün gamındaydı. Zamanla büyüyerek bugünki konumuna ulaştı.

Zaman içerisinde büyük bir şirkete dönüşen Land Rover, 1980 yılında 5 kapıdan oluşan araçlarını tanıttı. İlerleyen zaman zarfında SUV dünyasında ses getirecek Defender’larının tanıtımını yaptı.

Land Rover, ilk kurulduğu yıllarda Türkiye’de çok popüler oldu. Günümüzdeyse Tata Motor Şirketi bünyesinde araçlar üretiyor. Bir zamanlar Avrupa’da ciddi anlamda satış başarısı yakalayan Land Rover’in fiyat listesini sizler için derledik!

Land Rover Fiyatları

Otomobil dünyasının dikkat çeken markalarından Land Rover’in fiyatları şu şekildedir:

1. Land Rover Defender

Land Rover Defender X-Dynamic HSE - 7.227.344 TL

Land Rover Defender S - 6.039110 TL

Land Rover Defender 90 Hard Top Standart - 3.000.221 TL

Land Rover Defender SE - 6.237.938 TL

Land Rover Defender 75th Edition - 8.212.016 TL

Land Rover Defender X-Dynamic SE - 6.611.924 TL

Karakteristik tasarım çizgileriyle Land Rover dikkat çekiyor. Arazi ve güçlü yol tutuş performansıyla kullanıcılarından tam not alan bu araç, güçlü duruşa sahiptir.

2. Land Rover Discovery

R-DYNAMIC HSE Benzin - 6.127.346 TL

R-DYNAMIC SE Benzin - 5.512.688 TL

Her türlü yol ve hava şartlarında olağanüstü performans sergiliyor. Land Rover Discovery, güçlü duruşu ve dış tasarımıyla öne çıkıyor. Geniş iç mekanıyla konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlıyor.

3. Land Rover Range Rover

Range Rover Autobiography 3.0 350BG - 17.536.210 TL

Range Rover Autobiography 3.0 400BG - 16.603.044 TL

Range Rover HSE 3.0 D350 - 15.797.128 TL

Range Rover Long Wheelbase Autobiography - 17.596.805 TL

Range Rover Autobiography 3.0 D350 - 16.948.436 TL

Range Rover HSE 3.0 400BG - 15.312.366 TL

Lüks SUV modeli olarak ifade edebileceğimiz Land Rover Range Rover, lüks iç mekan tasarımına sahiptir. Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan araç; konfor ve güvenlik özellikleriyle ön plandadır.

4. Range Rover Velar

Range Rover Velar R-Dynamıc SE - 5.963.366 TL

Range Rover Velar R-Dynamic SE 2.0 D204 - 6.105.386 TL

Range Rover Velar S - 5.461.562 TL

Range Rover Velar S - 5.319.542 TL

Lüks SUV model Range Rover Velar, minimalist tasarımlıdır. Yüksek teknolojiyle donatılan araç; pürüzsüz yüzey ve yalın hatlardan oluşuyor. Konforlu ergonomik koltuklarla teknolojik bilgi-eğlence sisteminden oluşuyor.

5. Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SE 1.5 - 4.349.096 TL

Land Rover Discovery Sport S 1.5 - 4.035.515 TL

Land Rover Discovery Sport R-Dynamic S 1.5 - 4.175.263 TL

Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 1.5 - 4.580.872 TL

Land Rover Discovery Sport SE 1.5 - 4.209.348 TL

Modern tasarımıyla göze hitap eden Land Rover Discovery Sport, yeni nesil teknolojilerle tasarlanmıştır. Aynı zamanda konforlu sistemleriyle de sürücüsüne keyifli sürüş deneyimi yaşattırıyor.

6. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque R-Dynamıc HSE P309 - 4.400.223 TL

Bronze Collection - 3.326.552 TL

Range Rover Evoque S 1.5 P160 - 3.122.043 TL

Range Rover Evoque R-Dynamıc S P309 - 3.848.049 TL

Range Rover Evoque SE P160 - 3.394.721 TL

Range Rover Evoque R-Dynamıc SE P309 - 4.110.502 TL

Range Rover Evoque R-Dynamic S P160 - 3.268.607 TL

Range Rover Evoque SE P309 - 3.970.754 TL

Range Rover Evoque R-Dynamic SE P160 - 3.544.694 TL

Range Rover Evoque S P309 - 3.715.118 TL

Lüks şekilde tasarlanan Range Rover Evoque, farklı teknolojik özellikler sunuyor. Range Rover Evoque;

Navigasyon,

Bilgi-eğlence sistemi,

Wi-Fi hotspot,

Akıllı telefon entegrasyonu,

Sesli komut sistemi,

Şerit takip asistanı gibi birçok farklı teknolojik özellikle sürücülere %100 güvenli ve konforlu deneyim sunmaktadır.

7. Range Rover Sport

Range Rover Sport Autobiography - 13.149.117 TL

Range Rover Sport SE - 10.985.869 TL

Range Rover Sport Dynamic HSE (Motor 400) - 12.567.403 TL

Range Rover Sport First Edition - 13.324.843 TL

Range Rover Sport Dynamic SE (Motor 300) - 11.307.023 TL

Range Rover Sport Dynamic SE (Motor 400) - 11.834.201 TL

Range Rover Sport Dynamic HSE (Motor 300) - 12.055.374 TL

Range Rover Sport, konforlu bir kullanım sunuyor. Çünkü sportif detaylarda tasarlanmıştır. Sportif olmasının yanında modern teknolojilerle de donatılmıştır. Özellikle zorlu arazi koşullarında çok rahat sürülmektedir.