Land Rover Fiyat Listesi - 2023
Dünyanın önde gelen lüks SUV modelleri ile bilinen Land Rover otomobil markasının tam fiyat listesiyle karşınızdayız. İşte Land Rover 2023 yılı fiyat listesi!
Land Rover marka olarak 1978 yılında kuruldu. Fakat 1978 yılından önce Rover Grubu’nun ürün gamındaydı. Zamanla büyüyerek bugünki konumuna ulaştı.
Zaman içerisinde büyük bir şirkete dönüşen Land Rover, 1980 yılında 5 kapıdan oluşan araçlarını tanıttı. İlerleyen zaman zarfında SUV dünyasında ses getirecek Defender’larının tanıtımını yaptı.
Land Rover, ilk kurulduğu yıllarda Türkiye’de çok popüler oldu. Günümüzdeyse Tata Motor Şirketi bünyesinde araçlar üretiyor. Bir zamanlar Avrupa’da ciddi anlamda satış başarısı yakalayan Land Rover’in fiyat listesini sizler için derledik!
Audi Fiyat Listesi - 2023
Almanya merkezli otomobil üreticisi Audi tarafından piyasaya sürülen araçların ne kadar fiyata satıldığını merak eden kişiler için Audi fiyat listesi hazırladık.
Land Rover Fiyatları
Otomobil dünyasının dikkat çeken markalarından Land Rover’in fiyatları şu şekildedir:
1. Land Rover Defender
- Land Rover Defender X-Dynamic HSE - 7.227.344 TL
- Land Rover Defender S - 6.039110 TL
- Land Rover Defender 90 Hard Top Standart - 3.000.221 TL
- Land Rover Defender SE - 6.237.938 TL
- Land Rover Defender 75th Edition - 8.212.016 TL
- Land Rover Defender X-Dynamic SE - 6.611.924 TL
Karakteristik tasarım çizgileriyle Land Rover dikkat çekiyor. Arazi ve güçlü yol tutuş performansıyla kullanıcılarından tam not alan bu araç, güçlü duruşa sahiptir.
2. Land Rover Discovery
- R-DYNAMIC HSE Benzin - 6.127.346 TL
- R-DYNAMIC SE Benzin - 5.512.688 TL
Her türlü yol ve hava şartlarında olağanüstü performans sergiliyor. Land Rover Discovery, güçlü duruşu ve dış tasarımıyla öne çıkıyor. Geniş iç mekanıyla konforlu bir yolculuk yapmanızı sağlıyor.
3. Land Rover Range Rover
- Range Rover Autobiography 3.0 350BG - 17.536.210 TL
- Range Rover Autobiography 3.0 400BG - 16.603.044 TL
- Range Rover HSE 3.0 D350 - 15.797.128 TL
- Range Rover Long Wheelbase Autobiography - 17.596.805 TL
- Range Rover Autobiography 3.0 D350 - 16.948.436 TL
- Range Rover HSE 3.0 400BG - 15.312.366 TL
Lüks SUV modeli olarak ifade edebileceğimiz Land Rover Range Rover, lüks iç mekan tasarımına sahiptir. Yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanan araç; konfor ve güvenlik özellikleriyle ön plandadır.
4. Range Rover Velar
- Range Rover Velar R-Dynamıc SE - 5.963.366 TL
- Range Rover Velar R-Dynamic SE 2.0 D204 - 6.105.386 TL
- Range Rover Velar S - 5.461.562 TL
- Range Rover Velar S - 5.319.542 TL
Lüks SUV model Range Rover Velar, minimalist tasarımlıdır. Yüksek teknolojiyle donatılan araç; pürüzsüz yüzey ve yalın hatlardan oluşuyor. Konforlu ergonomik koltuklarla teknolojik bilgi-eğlence sisteminden oluşuyor.
5. Land Rover Discovery Sport
- Land Rover Discovery Sport R-Dynamic SE 1.5 - 4.349.096 TL
- Land Rover Discovery Sport S 1.5 - 4.035.515 TL
- Land Rover Discovery Sport R-Dynamic S 1.5 - 4.175.263 TL
- Land Rover Discovery Sport R-Dynamic HSE 1.5 - 4.580.872 TL
- Land Rover Discovery Sport SE 1.5 - 4.209.348 TL
Modern tasarımıyla göze hitap eden Land Rover Discovery Sport, yeni nesil teknolojilerle tasarlanmıştır. Aynı zamanda konforlu sistemleriyle de sürücüsüne keyifli sürüş deneyimi yaşattırıyor.
6. Range Rover Evoque
- Range Rover Evoque R-Dynamıc HSE P309 - 4.400.223 TL
- Bronze Collection - 3.326.552 TL
- Range Rover Evoque S 1.5 P160 - 3.122.043 TL
- Range Rover Evoque R-Dynamıc S P309 - 3.848.049 TL
- Range Rover Evoque SE P160 - 3.394.721 TL
- Range Rover Evoque R-Dynamıc SE P309 - 4.110.502 TL
- Range Rover Evoque R-Dynamic S P160 - 3.268.607 TL
- Range Rover Evoque SE P309 - 3.970.754 TL
- Range Rover Evoque R-Dynamic SE P160 - 3.544.694 TL
- Range Rover Evoque S P309 - 3.715.118 TL
Lüks şekilde tasarlanan Range Rover Evoque, farklı teknolojik özellikler sunuyor. Range Rover Evoque;
- Navigasyon,
- Bilgi-eğlence sistemi,
- Wi-Fi hotspot,
- Akıllı telefon entegrasyonu,
- Sesli komut sistemi,
- Şerit takip asistanı gibi birçok farklı teknolojik özellikle sürücülere %100 güvenli ve konforlu deneyim sunmaktadır.
7. Range Rover Sport
- Range Rover Sport Autobiography - 13.149.117 TL
- Range Rover Sport SE - 10.985.869 TL
- Range Rover Sport Dynamic HSE (Motor 400) - 12.567.403 TL
- Range Rover Sport First Edition - 13.324.843 TL
- Range Rover Sport Dynamic SE (Motor 300) - 11.307.023 TL
- Range Rover Sport Dynamic SE (Motor 400) - 11.834.201 TL
- Range Rover Sport Dynamic HSE (Motor 300) - 12.055.374 TL
Range Rover Sport, konforlu bir kullanım sunuyor. Çünkü sportif detaylarda tasarlanmıştır. Sportif olmasının yanında modern teknolojilerle de donatılmıştır. Özellikle zorlu arazi koşullarında çok rahat sürülmektedir.
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