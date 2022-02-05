Laptop Touchpad Nasıl Kapatılır

Touchpad nasıl kapatılır? Dizüstü bilgisayarlarında yer alan dokunmatik yüzeyi devre dışı bırakmak için uygulayabileceğiniz birçok yöntem bulunuyor. Bu işlevi etkisiz hale getirebileceğiniz üç yöntemi derledik.

Dizüstü bilgisayarınız üzerinden video oyunlarına girmeden önce touchpad işlevini devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz çünkü FPS gibi hassas nişan almanızı gerektiren oyunlarda dokunmatik yüzey yetersiz kalıyor.

Yazı yazarken ya da ödev hazırlarken klavyeyi kullanırken eliniz yanlışlıkla dokunmatik yüzeyin üzerine gidebilir ve bunun sonucunda açık olan pencereler yanlışlıkla kapanabilir ve üzerinde çalıştığınız ödev veya proje kaybolabilir.

Touchpad kapatma işini farklı yollardan gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Bu yazıda üç farklı yolu anlatacağız. Eğer dokunmatik yüzeyi devre dışı bırakma konusunda sorun yaşıyorsanız aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

Touchpad Nasıl Kapatılır?

Klavye kısayolu

Aygıt Yöneticisi

3. parti yazılımlar

Klavye Kısayolu

Bazı dizüstü bilgisayarlar üzerinde touchpad'i devre dışı bırakmak için kullanabileceğiniz tuşlar yer alıyor. Fn tuşunu basılı tutun ve hemen ardından touchpad simgesi olan F tuşuna basın. Eğer bilgisayarınızda böyle bir işlev varsa ilk olarak bu tuşları kullanmayı deneyin. Bu tuşlara aşağıda yer alan görsel üzerinden bakabilirsiniz.

Klavye kısayolu kullanmanıza rağmen dokunmatik yüzey özelliği devre dışı kalmıyorsa, dizüstü bilgisayarınızın touchpad sürücülerini yüklemeniz ya da güncellemeniz gerekecektir. Sürücüleri internet üzerinden indirebilirsiniz.

Sürücü güncelleme işlemi için bilgisayarınızın üreticisinin internet sitesinde destek/technical support bölümüne gidip sürücüler/indirmeler/drivers/downloads bölümünden cihazınızın modelini ve touchpad sürücülerini seçerek indirebilirsiniz.

Google üzerinde bilgisayarınızın "model adı + touchpad driver" yazıp arama da yapabilirsiniz. Örneğin "Dell Inspiron 15R 5521 touchpad driver" şeklinde arama gerçekleştirebilirsiniz. Cihazınızın tam model adını dizüstü bilgisayarınızın altına yapıştırılmış etiket üzerinde görebilirsiniz. Sürücü dosyasını indirirken, indirme işlemi yapacağınız sitenin bilgisayar üreticinizin kendi sitesi olduğundan emin olun.

Aygıt Yöneticisi ile Touchpad Kapatma

Aygıt Yöneticisi’ni açın.

"Fare ve diğer işaret aygıtları" kategorisine tıklayın.

Başlık altında bulunan cihaza sağ tıklayın.

"Devre dışı bırak" seçeneğini seçin.

Dokunmatik yüzeyini etkisiz hale getirmek için uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise Aygıt Yöneticisi’dir. Bu yazılıma Görev Çubuğu’ndaki arama butonuna "Aygıt Yöneticisi" yazarak ulaşabilirsiniz.

3. Parti Yazılımlar

Yukarıdaki yöntemler işe yaramadıysa yazılımsal çözümleri deneyebilirsiniz. Üçüncü parti yazılımlar, dizüstü bilgisayarlarında yer alan dokunmatik yüzey özelliğinin devre dışı kalmasına yardımcı olabilir. Bu konuda Touchpad Blocker isimli program ön plana çıkıyor.

Touchpad kapatmak için kullanabileceğiniz Touchpad Blocker’ı indirip yükledikten sonra "Ctrl + F9" kısayolunu kullanarak söz konusu işlevi devre dışı bırakabilirsiniz. Ayrıca TouchFreeze programını da kullanabilirsiniz.

Yukarıda hazırladığımız üç yöntem ile birlikte Touchpad nasıl kapatılır sorusunun yanıtını verdik. Dizüstü bilgisayarlarda yer alan dokunmatik yüzeye ilişkin kafanızda oluşan bir soru varsa aşağıdaki yorumlar sekmesi üzerinden sorabilirsiniz