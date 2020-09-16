Bilgisayar Sesini Arttırmak İçin 5 Faydalı Program (Windows 10)

İyi bir ses seviyesi hemen hemen her bilgisayar kullanıcısı için büyük bir öneme sahiptir. Yeni müzikler ve videolar keşfetmekten hoşlanıyor veya Twitch gibi canlı yayın platformlarında düzenli olarak yayın yapan biri olabilirsiniz. Bilgisayarı ne amaçla kullanıyor olursanız olun, bilgisayar sesini arttırmak için tavsiye ettiğimiz programlara göz atmanın size çok büyük bir faydası dokunacaktır. Ses seviyesini maksimumun da üzerine çıkarmak için hangi programları kullanmanızın gerektiğini merak ediyorsanız okumaya devam edebilirsiniz.

Bilgisayar Sesini Arttırmak İçin Hangi Programlar Kullanılmalı?

Windows 10 işletim sistemli bilgisayarınızın ses kalitesinden memnun değil misiniz? Müzik dinlemekten, video izlemekten hoşlanıyor ancak bilgisayarınızın ses kalitesi müzik veya video keşfetmenizin önünde bir engel olarak mı duruyor? Bilgisayarınızın ses kalitesini iyileştirmek için tavsiye ettiğimiz ses geliştirme programları size bu konu ile ilgili yardımcı olabilir.

Windows 10 işletim sistemine özel olarak geliştirilen çok fazla ses arttırma programı bulunmuyor. Bilgisayar sesini arttırmak için program bulmak bu nedenle oldukça zor bir hal alabilir. Size konu hakkında yardımcı olmak üzere söz konusu programların yer aldığı bir liste oluşturduk. Bu yazıda tavsiye ettiğimiz ses geliştirme programlarına göz atabilir ve size yardımcı olabileceğini düşündüğünüz programları deneyebilirsiniz.

1. Fidelizer

Spotify, YouTube ve piyasaya bulunan diğer tüm uygulamalarla uyumlu olan Fidelizer, Windows 10 işletim sistemli bilgisayarları ses açısından bir üst boyuta taşımak için Windows 10 kullanıcıları tarafından ses arttırma amacıyla kullanılabilecek en mükemmel programlardan bir tanesi olarak görülmektedir. İçinden seçim yapabileceğiniz yedi farklı ses seçeneği olan programın Fidelizer Plus ve Fidelizer Pro olmak üzere iki sürümü bulunmaktadır. Fidelizer Plus 39,95$ fiyat etiketine sahipken, Fidelizer Pro ise 69,95$ fiyat etiketine sahiptir.

2. FxSound

FX Sound, düşük ses kalitesini geliştirme konusunda oldukça başarılı olan başka bir programdır. Sadeliğine rağmen kullanıcıların çok sayıda olumlu eleştirisini alan son derece faydalı programın deneme sürümünü web sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir, programdan memnun kaldığınız takdirde deneme sürümü sona erdikten sonra ücretli sürüme geçebilirsiniz.

3. SOUND FORGE Audio Cleaning Lab 2

SOUND FORGE Audio Cleaning Lab 2, ses kalitesini iyileştirme ihtiyacınızı gideren mükemmel bir araçtır. Program, isminden de tahmin edebileceğiniz üzere, ses kalitesini olumsuz etkileyen unsurları ortadan kaldırmaya ve temiz bir ses akışı sunmaya odaklanmaktadır. SOUND FORGE Audio Cleaning Lab 2, kullanıcılara tek bir tıklama ile birbirinden mükemmel çözümler sunabilmektedir. Sezgisel kullanıcı arayüzüne sahip olan programı kullanacak olan kişiler gerekli işlemleri zahmetsiz olarak yerine getirebilir.

4. Bongiovi DPS

Bongiovi DPS, Windows 10 işletim sistemli bilgisayarı olan kişilerin ses kalitesini geliştirmek için kullanılabileceği başka bir programdır. Bongiovi DPS gelen sesi sürekli olarak sisteminizin kapasitesi ile uyumlu bir şekilde düzenler ve size güzel bir ses kalitesi sağlamaktadır. Program, dinleyiciler için önemli olan sesleri tutarlı bir seviye tutmaktadır ve bu da sesin çok daha iyi bir şekilde duyulabilmesini sağlar.

5. Boom 3D

Global Delight tarafından geliştirilen Boom 3D, Windows 10 işletim sistemli bilgisayarı olan herkesin kullanabileceği bir ses geliştirme programdır. 30 günlük ücretsiz deneme olanağı sunan Boom 3D'nin kullanıcıları, Windows kullanıcılarının bilgisayarına yükleyebileceği en iyi ses geliştirme programlarından biri olduğunu dile getirmektedir. Programın ilk sürümü Mac ve iOS için geliştirildi ve dünya genelinde 40 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanıldı. Programın kullanıcı arayüzü o kadar basit tutulmuş ki Winamp'ın eski sürümlerinden kolay bir kullanımının olduğunu söylemek mümkündür.