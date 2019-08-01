League of Legends ile İlgili Terimler ve Anlamları

Riot Games tarafından 27 Ekim 2009 tarihinde piyasaya sürülen League of Legends isimli oyun, günümüzün en çok rağbet gören çevrimiçi oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Oynaması ücretsiz olan League of Legends'a başlamadan önce bazı kavramları öğrenmenizde fayda vardır. Zira, bu kavramları öğrenmeden oyuna başlarsanız, oyunda kullanılan terimleri anlamakta epey zorluk çekersiniz.
Bu yazıda, League of Legends ile ilgili terimleri, anlamları ile birlikte sizlere listeledik. İşte League of Legends ile ilgili terimler ve anlamları!
- Lane: Koridor.
- Top: Üst koridor.
- Bot: Alt koridor.
- Mid: Orta koridor.
- Jungle: Orman.
- Blue: Mananızın ve enerjinizin artmasını sağlayan yaratık.
- Red: Saldırı gücünüzün artmasını sağlayan yaratık. Ek olarak, canınızın yenilenmesini sağlayan red, rakibin, minyonların ve ormandaki yaratıkların kısa süreli hasar almasını mümkün kılar.
- Baron: Sihirdar Vadisi isimli haritanın orta koridorun sol kısmında kalan nehirde bulunan yaratık.
- Buff: Güçlendirme.
- Penta: Rakip takımdaki tüm şampiyonların öldürülmesi.
- ADC: Saldırı gücü eşyaları kasan taşıyıcı şampiyon anlamına gelir. Ek olarak, ADC denilince aklınıza hemen menzilli şampiyonlar gelmelidir.
- Market: Eşya satın alma yeri.
- Pot: İksir.
- Rage: Oyuncunun sinirlenmesi
- Rage Quit: Bir oyuncunun sinirlenmesi sonucunda oyunu terk etmesi.
- Skin: Kostüm. Kostümler, şampiyonun mevcut görünümünü değiştirir. Oyunda kutu ile elde ettiğiniz kostümleri turuncu öz ile kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.
- AP: Büyü gücü.
- Sup: Oyun başlangıcında alt koridorda adc'ye yardım eden şampiyondur.
- Tank: Takım savaşlarına en önde giren savunması yüksek şampiyondur.
- Chat: Sohbet.
- Def: Savunma.
- Bait: Tuzak.
- Base: Şampiyonların doğduğu yer.
- Bot: Yapay zekânın yönettiği şampiyonlar.
- AFK: Bilgisayar başında olmayan, meşgul kişiler için kullanılır.
- Care: Dikkatli olmak.
- Champion: Şampiyon.
- CS: Katledilen minyon sayısı.
- Damage: Hasar.
- KS: Bilinçli veya bilinçsiz olarak başkasının hakkı olan şampiyonu öldürerek skor almak.
- HP: Can.
- Push: İttirmek.
- Slow: Yavaşlatma.
- Ulti: Şampiyonların en güçlü yetenekleri.
- Surrender: Pes etmek, teslim olmak.
- Farm: Minyon ya da yaratık öldürmek.
- Feed: Rakibi besleyerek kasılmasını sağlamak.
- Flash: Sıçrama büyüsü.
- Focus: Odaklanmak.
- Hero: Şampiyon.
- Kill: Öldürülen şampiyon sayısı.
- Master: Ustalık.
- Main Champion: Oyuncunun genellikle kullandığı şampiyon.
- Win: Galibiyet.