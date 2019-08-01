League of Legends ile İlgili Terimler ve Anlamları

Riot Games tarafından 27 Ekim 2009 tarihinde piyasaya sürülen League of Legends isimli oyun, günümüzün en çok rağbet gören çevrimiçi oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Oynaması ücretsiz olan League of Legends'a başlamadan önce bazı kavramları öğrenmenizde fayda vardır. Zira, bu kavramları öğrenmeden oyuna başlarsanız, oyunda kullanılan terimleri anlamakta epey zorluk çekersiniz.

Bu yazıda, League of Legends ile ilgili terimleri, anlamları ile birlikte sizlere listeledik. İşte League of Legends ile ilgili terimler ve anlamları!