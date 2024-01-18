90 Hz Ekran Hızına Sahip Lenovo Tab M11 Özellikleri ve Fiyatı

CES 2024 etkinliğinde tanıtılan cihazlar arasında Lenovo Tab M11’de yer alıyor. Lenovo Tab M11; uygun fiyatı, yüksek yenileme hızı ve uzun süreli güncelleme desteğiyle dikkat çekiyor.

Android 13 işletim sistemli cihaz, 4 senelik güncelleme desteğiyle kullanıcılarına uzun süreli kullanım olanağı sunuyor. 2023 yılının temmuz ayında tanıtılan Lenovo Tab M10’un halefi niteliğindeki bu tabletin tüm özelliklerini sizler için araştırdık.

Lenovo Tab M11 Özellikleri

Ekran : IPS LCD, 400 nit FHD, 90 Hz

: IPS LCD, 400 nit FHD, 90 Hz Bağlantı : Bluetooth 5.1, LTE, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

: Bluetooth 5.1, LTE, Wi-Fi Direct, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Arka kamera : 13MP f/2.2

: 13MP f/2.2 İşletim sistemi : Android 13 (4 sene güncelleme)

: Android 13 (4 sene güncelleme) Batarya : 7.040mAh

: 7.040mAh İşlemci : MediaTek Helio G88

: MediaTek Helio G88 Bellek - Depolama : 128GB, 64GB, 256GB

: 128GB, 64GB, 256GB Ön kamera : 8MP, f/2.2

: 8MP, f/2.2 Boyutlar: 166.3 x 225.3 x 7.2 mm

Lenovo Tab M11, 465 gram ağırlığında 166.3 x 225.3 x 7.2 mm ölçülerinde tasarlandı. Tablet, gücünü MediaTek Helio G88 SoC ve Mali-G52 MP2 GPU yonga setinden alıyor.

Bahsettiğimiz tablet, 128 GB’a kadar eMMc 5.1 ve 6 GB’a kadar da LPDDR4x RAM yerleşik depolamayı destekliyor. Tablet, microSD kart ile 1TB’a kadar genişletiliyor. Bu özellik, farklı depolama ihtiyacı olanlara da hitap ediyor.

Lenovo’nun yeni tableti aynı zamanda 90 Hz yenileme hızında 11 inç full HD IPS LCD panelden oluşuyor. Çoklu görev yeteneklerine sahip olan tablette aynı anda hem video izlenip not alınırken hem de karalama yapılabiliyor.

Lenovo’nun yeni tableti, sürükleyici okuma moduna sahiptir. Kullanıcılarına mono ve kromatik perspektiflerinde dinamik okuma deneyimi sunuyor.

Tablet, Bluetooth v5.1, bazı alanlarda LTE ve Wi-Fi 802.11 destekli olarak tasarlandı. Lenovo Tab M11, 13 megapiksel ana arka kamera ve 8 megapiksel ön kameradan oluşuyor.

Fotoğraf severlere hitap eden bu tablet, kullanıcılarına sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Cihaz, Dolby Atmos destekli dört hoparlörlü tasarlandı. Bu tablet, Lenovo Tab Pen’i destekliyor.

Lenovo Tab M11 Fiyatı

Lenovo Tab M11, 15W şarj destekli 7.040 mAh pil paketi ile piyasaya sunulacak. Dörtlü stereo hoparlör kurulumuna sahip olan tablet, deniz köpüğü yeşili ve luna grisi renk seçeneklerinden oluşuyor.

Lenovo’nun CES 2024’te tanıtılan tableti, nisan ayında satışa çıkacak. Tabletin 4 GB + 64 GB modelinin fiyatı, 5.400 TL’dir.