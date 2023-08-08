Lenovo Tab P12 Özellikleri ve Fiyatı

Dünyanın popüler teknoloji şirketleri arasında yer alan Lenovo, 2021 yılında Tab P12 Pro 5G isimli tabletini piyasaya sundu. Şirket, Tab P12 Pro 5G'nin ardından dev ekranıyla dikkat çeken yeni amiral gemisi Tab P12’yi de kullanıcılarıyla buluşturdu.

İki yıl sonra piyasaya sunulan Pro olmayan yeni sürüm Lenovo Tab P12, dayanıklılık açısından tam not alıyor. Cihazın kullanışlılığını Bluetooth 5.1, ARM Mali-G68 grafik işlemci ve navigasyon (Galileo, GPS, GLONASS ve A-GPS) gibi özellikler daha çok artırmıştır.

Lenovo Tab P12 Özellikleri

Ekran: 12.7 inç, 1840 x 1944 piksel

Depolama: 128GB / 256GB

Ön kamera: 8MP

Yonga seti: Dimensity 7050

Hızlı şarj desteği: 30W

RAM: 4GB / 8GB

Arka kamera: 13MP

Batarya kapasitesi: 10200 mAh

Kaliteli malzemelerle tasarlanan Lenovo Tab P12, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. Cihaz, 12.7 inç LTPS LCD ekranla kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Keyifli izleme deneyimi sunan, yüksek kalitede ekrana sahiptir. Panoramik formata sahip olduğu için birçok içerik türü çok rahat izlenebiliyor.

Lenovo Tab P12, not alma gibi eylemleri gerçekleştiren kalemiyle birlikte piyasaya çıktı. Fakat cihazın kaleminde LED durum göstergesi bulunmuyor.

1080GB RAM ve Mediatek Dimensity 8 işletim sistemine sahip olan cihazın ekranı Pro’dan ağırdır. Geniş klavyeye sahip olduğu rahat kullanım deneyimi sunuyor. Cihaz tüm donanım gücünü 30W hızlı şarj desteği sunan 10.200 mAh’lık bataryadan alıyor.

Lenovo Tab P12 Fiyatı

Lenovo Tab P12'in işletim sistemi, Android 13'tür. JBL imzası taşıyan dörtlü hoparlörden oluşan tablet, bir adet otomatik odaklanmalı 8 megapiksel ana kameradan oluşuyor. Tabletin aynı zamanda 13 megapiksel ultra geniş selfie kameraya sahiptir.

Lenovo Tab P12, bu ay itibariyle Avrupa pazarında sunuldu. Tabletin klavyeli sürümü 500 euro başlangıç fiyatıyla piyasaya çıktı.

Peki, siz Lenovo Tab P12 Pro’dan sonra yeni çıkan bu sürümü nasıl buldunuz? Sizce Lenovo Tab P12 kullanışlı mı? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.