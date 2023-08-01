El Konsolu Sektörü Hareketleniyor: Bir El Konsolu da Lenovo'dan!

Windows Central tarafından yayınlanan özel bir rapora göre Lenovo, 8 inç ekrana ve AMD Phoenix işlemcilere sahip 'Legion Go' adlı yeni bir taşınabilir oyun cihazı üzerinde çalışıyor.

Elde taşınabilir oyun pazarı ASUS, PlayStation, Steam ve Razer gibi teknoloji devlerinin de katılımıyla giderek daha rekabetçi bir hâl almışken, şimdi de bu devlerin arasına Lenovo katılıyor.

Lenovo, ASUS ROG Ally'e Önemli Bir Rakip Olmayı Amaçlıyor

Raporun yazarı Jez Corden, Legion Go'nun piyasaya sürülmemiş Lenovo Legion Play cihazına benzeyebileceğini ve ASUS ROG Ally gibi maksimum PC oyun uyumluluğu ile Windows 11 üzerinde çalışacağını belirtiyor.

Cihazın AMD Phoenix işlemcilerini kullanacağı ve düşük güç desteğiyle son teknoloji oyun deneyimi konusunda üst düzey performans sağlayacağı belirtiliyor.

Legion Go'nun kesin çıkış tarihi henüz açıklanmamış olsa da Nintendo da dâhil olmak üzere çok sayıda şirketin kendi varyasyonları üzerinde çalışmasıyla el konsolları pazarı giderek hareketleniyor.

Buradaki asıl önemli olan, kullanıcıların başka bir el konsolu için heyecanlanıp heyecanlanmadığı ya da bu trendden sıkılıp sıkılmadığı yönünde. Peki siz el konsolları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.