Lenovo ThinkCentre M90S Gen-4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Lenovo’nun mini bilgisayar ailesinin yeni üyesi geçtiğimiz günlerde marka tarafından tanıtıldı. ThinkCentre M90S isimli bu cihaz minik bir masaüstü bilgisayar olarak karşımıza çıkıyor.

Ofis kullanımında tercih edebileceğiniz bir cihaz olan ThinkCentre M90S hakkındaki detayları bu yazımızda sizin için bir araya getiriyoruz. İşte, birkaç varyasyonu ile birlikte tanıtılan Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 hakkında bilmeniz gerekenler!

Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 Özellikleri

Her ne kadar ev kullanımı için harika bir çenek olmasa da okul ve ofis tarzı mekânlarda ihtiyaçlarınızı karşılamaya yetecek bir cihaz olarak Lenovo ThinkCentre M90S’i ele alabiliriz.

Çoklu giriş seçenekleri, yeterli seviyedeki RAM ve ekran kartı özellikleriyle ofiste yapacağınız başlıca işlemler için yeterli kapasiteye sahip bir mini bilgisayar olma özelliği taşıyor.

Peki, bu cihazın teknik özellikleri neler? İşte, Lenovo ThinkCentre M90S mini bilgisayarın teknik özellikleri!

Intel i3-1300 ile i9-13900 aralığında farklı işlemci seçimleri sunuyor.

İki farklı GPU seçeneği ve gereksinim doğrultusunda entegre GPU

Ekran kartı: RX 6400 4 GB

8 GB DDR5 RAM

128 GB SSD M.2

Anakart: Q670

İki tane M.2 SSD yuvası

HDMI 2.1

Arka kısımda USB 3.2 Gen 1

DisplayPort 1.4

Ethernet (RH-45)

3.5 mm ses bağlantı

Ön kısımda USB-C 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1-2

3.5 mm jak girişi

Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 Fiyatı

Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4’ün fiyatı hakkında net bir açıklama henüz yok. Ancak bir önceki sürümün fiyatına baktığımızda yurt dışı satış fiyatının Lenovo’nun kendi sitesinde 697 dolar olduğunu görüyoruz.

Bu bilgiden yola çıkarak yeni sürüm Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 cihazının daha yüksek bir fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Türkiye’deki satış fiyatı ise vergiler eklendiğinde biraz daha artacaktır.

Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 Çıkış Tarihi

Lenovo ThinkCentre M90S Gen 4 için açıklanmış net bir çıkış tarihi bulunmuyor. Ürün tanıtıldı ancak piyasaya ne zaman sürüleceği bilinmiyor. Ancak, küçük boyutuna karşın işlevsel özellikleri bulunan cihazın piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra özellikle ofis ortamlarında yerini alabileceği düşünülüyor.