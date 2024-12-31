Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 İncelemesi: AI Özellikleri ile Fark Yaratıyor

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 modeli yapay zeka yeteneği, güçlü donanımı, uzun pil ömrü ve muhteşem ses deneyimiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 incelemesi ile dizüstü bilgisayarın neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 İncelemesi

Dizüstü bilgisayarın gövdesinde karbon fiber malzeme bulunuyor. Bu karbon fiberin bir kısmı endüstriyel geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor ve yüzde 90 oranında geri dönüştürülmüş magnezyum ile beraber kullanılıyor.

Pil, hoparlör kısmı, adaptör ve gövdede geri dönüştürülmüş malzemeler tercih ediliyor. Optimum işlevsellik için tasarlanan bilgisayarın şık gövdesi, gereksiz görsel karmaşıklık olmadan minimal bir tasarım içeriyor. Laptop malzeme kalitesi ile premium hissiyat veriyor.

Yüksek Performans, Yüksek Verimlilik

Bilgisayarda grafik performansını artırmak ve yapay zeka yeteneklerini üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış Intel Core Ultra 7 bulunuyor. %40 daha düşük SoC güç tüketimi ile optimize edilmiş performans elde ediliyor.

Önceki modellerle karşılaştırıldığında entegre Intel Arc ekran kartı iki kat performans artışı sağlayarak sorunsuz iş akışı, zenginleştirilmiş görsel deneyim ve yavaşlama sorunu olmadan maksimum kodlama hızı sunuyor.

Devrim niteliğindeki Intel Meteor Lake mimarisi grafik performansını üst seviyeye çıkarıyor. %42 daha fazla termal kapasite ise uzun süreli çalışma oturumlarında aşırı ısınma olmadan sürdürülebilir performans sağlıyor.

Uzun Pil Ömrü

57 Whr batarya kapasitesine sahip dizüstü bilgisayarda tek şarj ile daha fazla üretkenlik ve daha uzun çalışma süreleri mümkün oluyor. Bu süreçte bilgisayarın serin ve sessiz şekilde çalışması sağlanıyor. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde yalnızca 60 dakikada %80 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Bu da şarjı düşünmeyi bırakıp tamamen işlerinize odaklanmanıza yardımcı oluyor.

Yapay Zeka Destekli Özelliklerle Üst Düzey Deneyim

Özel yapay zeka motorları ile optimize edilmiş performans sunan dizüstü bilgisayarda yenilikçi yüz algılama özelliği bulunuyor. Bu özellik, menzilindeki kayıtlı kullanıcıları algıladığında bilgisayarı etkinleştiriyor.

Bilgisayarda yapay zeka tabanlı gürültü engelleme özelliğine sahip 360 derecelik çift mikrofon bulunuyor. Bu, özellikle toplantılarda oldukça önemli bir rol üstleniyor. Laptopta ayrıca ses deneyimini zirveye taşıyan Dolby Voice ve Dolby Atmos teknolojileri de bulunuyor.

Önceden yüklü gelen Lenovo yazılımları daha iyi bir deneyim elde edilmesine yardım ediyor. Yapay zeka tabanlı kamera uygulaması Lenovo View video kalitesini artırıyor. Lenovo Vantage ise sistem ayarlarını yöneterek veri koruması sağlıyor. Lenovo Commercial Vantage, işlemelet için BT sürecini çok daha kolay hâle getiriyor.

Risk Almayın, Güvende Kalın

Microsoft, Windows 10 için verdiği desteği 14 Ekim 2025 tarihinde kesecek. Destek sona erdikten sonra Windows 10'un yüklü olduğu bilgisayarlar güvenlik riski ve siber saldırılara karşı açık hedef hâline gelecek.

Şu anda Windows 10 sürümünü kullanan bilgisayarları düzenli olarak güvenlik güncellemeleri sunuluyor fakat gelecek yıl desteğin kesilmesinin ardından bu güncellemelerin hiçbiri verilmemeye başlanacak. Güvenlik açıkları, son tehditler ve dahasına karşı kullanıcıların güvende kalması için elinde çok fazla seçenek kalmayacak.

Böyle bir durumda atılabilecek en doğru adım Windows 11 Pro'ya geçmek çünkü Windows 11 Pro Zero Trust yani Sıfır Güven ilkesiyle geliyor. Sıfır Güven ilkesi, güvenlik doğrulamasına kadar erişimi sınırlayan bir güvenlik modelidir.

Bu özellikle pandemiden bu yana iyice yaygınlaşan hibrit çalışmanın gelecek birkaç yıl içinde daha çok tercih edilecek olması açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur çünkü hibrit çalışma dolayısıyla çalışanların zaman zaman farklı ağlara bağlanması ve veri aktarması gerekebiliyor.

Normal koşullarda bu ciddi bir güvenlik riski oluşturabilecek bir durumdur. Söz konusu önlemlere sahip olmak işte bu nedenle büyük önem taşıyor. Windows 11 Pro ile gelen Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 en güvenli işletim sistemini kullanması dolayısıyla kullanıcıların bu tür riskleri düşünmesine gerek bırakmıyor.

Windows'ta Copilot Desteğiyle Hafifleyen İşler

Yapay zeka tabanlı Windows sayesinde her kullanıcı kişisel bir asistana sahip oluyor. Windows'ta Copilot, normalde yapması uzun sürecek işleri daha kısa sürede tamamlamayı mümkün kılıyor. Yazıları analiz edip özet çıkarabiliyor, sunumlar için beyin fırtınası yapabiliyor ve sizin yerinize harika bir seyahat programı hazırlayabiliyor.

Bunlara ek olarak Windows'ta Copilot satış ve pazarlama stratejisi geliştirmeye, karşılaştırmalar yapmanıza ve daha birçok görevi gerçekleştirmenize yardım ediyor.

Windows 11 Pro ile gelen Copilot, veri gizliliğine de oldukça önem veriyor. Güvenli arama ve veri aktarımı yapmaya imkân sunuyor. Üstelik kendine verilen görevleri çok kısa süre içinde tamamlıyor.

Çok hızlı bir şekilde cevap verebilen Copilot'a örneğin "Türkiye'den gidebileceğim vizesiz ülkeler nereler?" şeklinde bir soru yönelttiğimizde bu ülkeleri anında kıtalara göre sıralamakla kalmıyor aynı zamanda kaç gün kalabileceğimizi de gösterdi.

"Şubat ayında Peru'ya gitmek istiyorum, bana 5 günlük bir tur rehberi hazırlar mısın? Mutlaka görmem gereken yerler nereler?" sorusunu sorduğumuzda ise "Peru'da mutlaka görmen gereken yerler arasında Machu Picchu, Cusco, Lima, Ballestas Adaları ve Huacachina yer alıyor" ifadelerini kullanıp günlük program çıkardı.

İlk gün Lima'ya gitmemizi tavsiye eden Copilot, 1. gün aktivitelerini şu şekilde sıraladı:

"Sabah havalanına varma ve otel check-in. Öğleden sonra: Lima şehri turu - Huaca Pucllana piramidi, miraflores bölgesi, Larcomar alışveriş merkezi ve Parque del Amor. Akşam: Lima'nın yeraltı mezarlarını ziyaret edin."

Yok Derecesinde Çerçevelerle Büyüleyici Kalitede Görüntüler

14 inç ekran büyüklüğüne sahip bilgisayar, OLED ekran üzerinde 2.8K çözünürlük sunuyor. OLED ekran deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. %89,20 ekran gövde oranına sahip bilgisayar ince çerçeveler sayesinde kullanıcılara geniş bir alan sunuyor.

Daha büyük bir TrackPad'e sahip olan ThinkPad X1 Carbon Gen 12'de parmak izi okuyucusu klavyeye taşındı. Gezinmek için kullanılan TrackPoint'e çift dokunarak ThinkPad TrackPoint Hızlı menüsünü açabilirsiniz. Bu menüden görüntü ve ses ayarı dahil birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

MIL-STD 810H sertifikasına sahip laptop 12 standart, 26 prosedür ve 200’den fazla kalite kontrolünü karşılıyor. Dolayısıyla bu bilgisayar zorlu şartlarda bile sorunsuz bir deneyim sunuyor.

Windows 11 Pro’lu Yeni Bilgisayarlara Sorunsuz Geçiş

İşletmeler, cihazlarını genellikle yeni bir cihaz ve işletim sistemine geçiş yapmaktan kaçınır çünkü bu süreçte yaşanabilecek aksaklıklardan endişe duyar. Kurumsal yazılımların performansında bir sorun çıkması gibi olasılıklar yüzünden erteleme yoluna gider.

Yapılan testler gösteriyor ki Windows 11 Pro, işletmenin kullandığı kurumsal yazılımlar ile %99,7 uyumlu çalışıyor. Geçiş sonrasında herhangi bir sorun ortaya çıkmıyor.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14 inç

14 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2.8K

2.8K Ekran Gövde Oranı: %89,20

%89,20 İşlemci: Intel Core Ultra 7

Intel Core Ultra 7 Ekran Kartı: Intel Arc

Intel Arc İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Hoparlör: 2 adet

2 adet Bağlantı: 2 adet USB-C Thunderbolt 4 (40Gbps), 2 adet USB-A (5Gbps), birleşik kulaklık/mikrofon girişi, HDMI 2.1 ve isteğe bağlı nano sim yuvası

2 adet USB-C Thunderbolt 4 (40Gbps), 2 adet USB-A (5Gbps), birleşik kulaklık/mikrofon girişi, HDMI 2.1 ve isteğe bağlı nano sim yuvası Ağırlık: 1,09 kg

1,09 kg Boyut: 14,96 x 312,8 x 214,75 mm

14,96 x 312,8 x 214,75 mm Batarya Kapasitesi: 57 Whr

57 Whr Hızlı Şarj: 60 dakikada %80

Bu içerik Lenovo iş birliği ile hazırlanmıştır.