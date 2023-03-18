Lexus Fiyat Listesi - 2023

Lexus fiyat listesi, Japonya merkezli şirket tarafından üretilen araba modellerinden birini satın almak isteyen kişiler tarafından oldukça merak ediliyor. Modelden modele ve donanımdan donanıma fiyatlar değişkenlik gösteriyor.

Lexus'un çok başarılı tasarıma sahip çok sayıda otomobil modeli bulunuyor. Peki, tüm dünyada çok popüler olan Lexus araba modelleri Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor? Hazırladığımız yazıda otomobil modellerini ve fiyatlarını sıraladık.

Not: Aşağıdaki listede 2023 yılında belirlenen fiyatlar bulunuyor. Listede bulunan araba fiyatları zaman içerisinde artabilir veya azabilir.

2022 Model Lexus Fiyat Listesi

Lexus ES Hybrid ES 300h Business: 3.497.600 TL

Lexus ES 300h Business Plus: 3.587.700 TL

Lexus ES 300h Executive: 3.945.900 TL

Lexus ES 300h Exclusive: 4.379.500 TL

Lexus ES 300h Exclusive - Dijital Aynalı: 4.497.800 TL

Lexus LS 500h Business: 6.969.600 TL

Lexus LS 500h Executive AWD: 8.232.100 TL

Lexus LS 500h Exclusive AWD: 9.305.900 TL

Lexus NX 350h 4x4 Business: 2.522.100 TL

Lexus NX 350h 4x4 Business Plus: 2.854.400 TL

Lexus NX 350h 4x4 Executive: 3.081.200 TL

Lexus NX 350h 4x4 F Sport: 3.397.400 TL

Lexus NX 350h 4x4 Exclusive: 3.378.700 TL

Lexus NX 450h+ 4x4 Executive: 3.563.400 TL

Lexus NX 450h+ 4x4 F Sport: 3.858.700 TL

Lexus NX 450h+ 4x4 Exclusive: 3.779.200 TL

Lexus NX 450h+ 4x4 Executive: 3.563.400 TL

Lexus NX 450h+ 4x4 F Sport: 3.858.700 TL

Lexus NX 450h+ 4x4 Exclusive: 3.779.200 TL

Lexus RX 350h AWD Executive: 3.991.500 TL

Lexus RX 350h AWD Exclusive: 4.316.500 TL

Lexus RX 450h+ AWD Executive: 4.616.500 TL

Lexus RX 450h+ AWD Exclusive: 4.941.500 TL

Lexus RX 500h AWD F SPORT: 4.739.500 TL

Lexus LC 500h Exclusive: 7.733.300 TL

Lexus LC 500h Sport: 8.036.600 TL

Lexus LC 500h Sport+: 8.462.400 TL

Lexus LC 500 Exclusive: 7.923.400 TL

Lexus LC 500 Sport: 8.125.900 TL

Lexus LC 500 Sport+ 8.528.600 TL

Lexus LC Convertible: 8.945.600 TL

Japonya merkezli otomobil üreticisi Lexus'un ES Hybrid ES 300h Business modeli 3.497.600 TL, ES 300h Business Plus 3.587.700 TL, ES 300h Executive 3.945.900 TL, ES 300h Exclusive 4.379.500 TL, ES 300h Exclusive - dijital aynalı modeli ise 4.497.800 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Yakın zamanda otomobil satın almak istiyor fakat aracın hem elektrikli hem de uygun fiyatlı olmasını istiyorsanız Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri listesini inceleyebilirsiniz.

Bu yazıda Lexus tarafından üretilen araba modellerinin 2023 fiyatlarını sıraladık. Peki, sizce en başarılı Lexus otomobil modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.