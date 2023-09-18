Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri ve Fiyatları
Türkiye'de birçok farklı elektrikli araç modeli satışa sunuluyor. İşte, Tesla'dan Renault'a, Volvo'dan Mercedes'e Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller!
Elektrikli otomobil furyası dünyanın dört bir yanını sardığı gibi Türkiye’deki otomobil piyasasını da etkisi altına almış durumda. 2023 yılında gittikçe popülerleşen bu akıma katılan otomobil seçeneklerinin sayısı gün geçtikçe artıyor.
Başta Tesla olmak üzere, Audi, BMW, Renault, Volvo, Mercedes, Opel, TOGG gibi birçok markanın elektrikli otomobil modelleri trafikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Peki, Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modelleri hangileri? Türkiye’de yoğun talep gören bu araçlar ne kadara satılıyor?
En İyi Elektrikli Motosiklet Modelleri ve Fiyatları
Gelişen teknolojiyle birlikte motosiklet sektöründe de seçenekler arttı. Bu seçenekler arasında çevre dostu olması ve yüksek performans sergilemesinden dolayı elektrikli motosikletler daha çok tercih edilmeye başladı.
Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri
Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde trafiğe karışan ve gittikçe daha sık görmeye başladığımız elektrikli otomobil modelleri arasında Tesla Model Y, Renault Zoe, Porsche Taycan, BMW i3 ve iX gibi araçlar bulunuyor. Ayrıca Türk yapımı TOGG araçlar da bu sınıfta yer alıyor.
Bahsettiğimiz modellere ek olarak daha birçok farklı markanın sunduğu elektrikli otomobil seçenekleri ülkemizde mevcut. Genel olarak Türkiye’de alabileceğiniz elektrikli araçların listesine bakacak olursak şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz:
Audi’nin 6 farklı elektrikli otomobil modeli Türkiye’de aktif olarak satışa sunuluyor. Bu modeller:
- e-tron Advanced 55 quattro
- e-tron S line 55 quattro
- e-tron Sportback Advanced 55 quattro
- e-tron Sportback S line 55 quattro
- e-tron GT quattro
- RS e-tron GT quattro.
Porsche Fiyat Listesi - 2023
1947 yılında kullanıcılarıyla buluşan Porsche, spor araba sektöründe öne çıkıyor. Marka ilk modellerini 1948 yılında çıkardı.
BMW’de 6 farklı model seçeneği bulunuyor. BMW i4 eDrive40 M Sport, i4 M50, iX First Edition Essence, iX Firest Edition Sport, iX3 ve i7 bu sınıfta yer alıyor.
Citroen markasına ait modeller arasında ise Citroen Ami ve Elektrikli e-C4 mevcut. Citroen Ami aslında tam olarak otomobil değil dört tekerlekli motosiklet kategorisinde yer alıyor.
16 yaşından itibaren B1 ehliyeti olan kişilerin kullanabileceği bu model Türkiye’deki en ekonomik ve küçük elektrikli araç alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.
Hyundai’ın Kona Elektrikl ve IONIQ 5 isimli iki farklı modeli de Türkiye’de satışa sunuluyor. Jaguar I-Pace HSE ve I-Pace SE modelleri de ülkemizde satılan elektrikli araçlardan ikisi. Kia ise 4 farklı EV6 modeli ve Niro EV Prestige ile bu listedeki yerini alıyor.
Hyundai Fiyat Listesi - 2023
Hyundai tarafından piyasaya sürülen pek çok otomobil modeli bulunuyor. Peki, Hyundai fiyat listesi ne durumda? Bu yazıda yakın zamanda Hyundai marka yeni bir araba satın almak isteyen kişiler için bir rehber hazırladık.
Mercedes’in 6 farklı elektrikli otomobil seçeneği Türkiye’de satılıyor. Bunlar, Yeni EQA 350 4MATIC AMG+, EQC 400 4MATIC, Yeni EQE 350 4MATIC, AMG Yeni EQE 53 4MATIC+, Yeni EQS 580 4MATIC ve AMG Yeni EQS 53 4MATIC+ olarak karşımıza çıkıyor.
Subaru Solterra serisinden e-Xclusive, e-Xtreme ve e-Xcellent modelleri mevcut. Volvo’nun ise C40 Recharge Single Motor, Twin motor ve XC40 Recharge modelleri Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerden bazıları.
Bunlara ek olarak Mini Cooper SE, Peugeot SUV e-2008, Porsche Taycan, Renault Zoe, Seres 3 Elektrikli SUV, Tesla Model Y ve TOGG T10X gibi seçenekler bulunuyor. Skywell ise ET5 Premium Line ve ET5 Premium Plus modelleri ile bu listeye dahil oluyor.
Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobil Fiyatları
Listenin en uygun fiyatlı aracının Citroen AMI olduğundan bahsetmiştik. 2.459,00 TL’lik bir satış fiyatına sahip olan bu aracı 9.000,00 TL bandındaki Renault ZOE, Peugeot SUV e-2008, Citroen Elektrikli e-C4, Mini Cooper SE, Seres 3 Elektrikli SUV takip ediyor.
1.000.000 – 3.000.000 aralığındaki modeller:
- Hyundai Kona Eektrik: 1.192.000 – 1.372.500 TL
- Hyundai IONIQ 5 : 1.810.000 – 2.242.000 TL
- KIA EV6 – 229 PS Otomatik 4x4 Prestige Long Range: 2.390.000 TL
- KIA EV6 – 325 PS Otomatik 4x4 GT-Line Long Range: 2.640.000 TL
- KIA EV6 – 325 PS Otomatik 4x4 Prestige Long Range: 2.980.000 TL
- KIA EV6 – 585 PS Otomatik 4x4 GT 2.770.000 TL
- KIA Niro EV Prestige: 1.675.000 TL
- Seres 3 Elektrikli SUV: 1.121.250 TL
- Skywell ET5 Premium Line: 1.299.000 TL
- Skywell ET5 Premium Plus: 1.599.000 TL
- Subaru Solterra e-Xclusive: 1.831.389 TL
- Subaru Solterra e-Xtreme: 1.732.699 TL
- Subaru Solterra e-Xcellent: 1.928.378 TL
- Volvo C40 Recharge Single Motor: 1.914.341 TL
- Volvo XC40 Recharge: 1.876.581 TL
- Tesla Model Y: 2.218.500 TL
- TOGG T10X: 1.207.000 TL
3.000.000 – 5.000.000 TL aralığındaki modeller:
- Audi e-tron Advanced 55 quattro: 3.346.195 TL
- Audi e-tron S line 55 quattro: 3.396.982 TL
- Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro: 3.427.567 TL
- Audi e-tron Sportback S line 55 quattro: 3.478.543 TL
- BMW i4 eDrive40 M Sport: 3.050.000 TL
- BMW i4 M50: 3.951.000 TL
- BMW iX First Edition Essence: 4.038.500 TL
- BMW iX First Edition Sport: 4.066.700 TL
- Jaguar I-Pace HSE: 3.310.345 TL
- Jaguar I-Pace SE: 3.044.902 TL
- Mercedes-Benz EQC: 3.233.500 TL
- Mercedes-Benz Yeni EQE 350 4MATIC: 3.504.000 TL
- Mercedes-Benz Mercedes AMG Yeni EQE 530 4MATIC+: 4.887.500 TL
5.000.000 TL Üstündeki Araçlar
- Audi RS e-tron GT quattro: 6.450.274 TL
- Mercedes-Benz Yeni EQS 580 4MATIC: 5.974.000 TL
- Mercedes-Benz Mercedes-AMG Yeni EQS 53 4MATIC+: 6.346.000 TL
- BMW i7: 7.219.700 TL – 7.421.200 TL
Bu modellere ek olarak BMW iX3’ün fiyatı aralığı ise: 2.896.000 TL – 3.454.800 TL
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