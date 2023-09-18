Türkiye'de Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri ve Fiyatları

Elektrikli otomobil furyası dünyanın dört bir yanını sardığı gibi Türkiye’deki otomobil piyasasını da etkisi altına almış durumda. 2023 yılında gittikçe popülerleşen bu akıma katılan otomobil seçeneklerinin sayısı gün geçtikçe artıyor.

Başta Tesla olmak üzere, Audi, BMW, Renault, Volvo, Mercedes, Opel, TOGG gibi birçok markanın elektrikli otomobil modelleri trafikte dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Peki, Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobil modelleri hangileri? Türkiye’de yoğun talep gören bu araçlar ne kadara satılıyor?

Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobil Modelleri

Türkiye'de özellikle büyük şehirlerde trafiğe karışan ve gittikçe daha sık görmeye başladığımız elektrikli otomobil modelleri arasında Tesla Model Y, Renault Zoe, Porsche Taycan, BMW i3 ve iX gibi araçlar bulunuyor. Ayrıca Türk yapımı TOGG araçlar da bu sınıfta yer alıyor.

Bahsettiğimiz modellere ek olarak daha birçok farklı markanın sunduğu elektrikli otomobil seçenekleri ülkemizde mevcut. Genel olarak Türkiye’de alabileceğiniz elektrikli araçların listesine bakacak olursak şöyle bir sınıflandırma yapabiliriz:

Audi’nin 6 farklı elektrikli otomobil modeli Türkiye’de aktif olarak satışa sunuluyor. Bu modeller:

e-tron Advanced 55 quattro

e-tron S line 55 quattro

e-tron Sportback Advanced 55 quattro

e-tron Sportback S line 55 quattro

e-tron GT quattro

RS e-tron GT quattro.

BMW’de 6 farklı model seçeneği bulunuyor. BMW i4 eDrive40 M Sport, i4 M50, iX First Edition Essence, iX Firest Edition Sport, iX3 ve i7 bu sınıfta yer alıyor.

Citroen markasına ait modeller arasında ise Citroen Ami ve Elektrikli e-C4 mevcut. Citroen Ami aslında tam olarak otomobil değil dört tekerlekli motosiklet kategorisinde yer alıyor.

16 yaşından itibaren B1 ehliyeti olan kişilerin kullanabileceği bu model Türkiye’deki en ekonomik ve küçük elektrikli araç alternatifi olarak karşımıza çıkıyor.

Hyundai’ın Kona Elektrikl ve IONIQ 5 isimli iki farklı modeli de Türkiye’de satışa sunuluyor. Jaguar I-Pace HSE ve I-Pace SE modelleri de ülkemizde satılan elektrikli araçlardan ikisi. Kia ise 4 farklı EV6 modeli ve Niro EV Prestige ile bu listedeki yerini alıyor.

Mercedes’in 6 farklı elektrikli otomobil seçeneği Türkiye’de satılıyor. Bunlar, Yeni EQA 350 4MATIC AMG+, EQC 400 4MATIC, Yeni EQE 350 4MATIC, AMG Yeni EQE 53 4MATIC+, Yeni EQS 580 4MATIC ve AMG Yeni EQS 53 4MATIC+ olarak karşımıza çıkıyor.

Subaru Solterra serisinden e-Xclusive, e-Xtreme ve e-Xcellent modelleri mevcut. Volvo’nun ise C40 Recharge Single Motor, Twin motor ve XC40 Recharge modelleri Türkiye’de satılan elektrikli otomobillerden bazıları.

Bunlara ek olarak Mini Cooper SE, Peugeot SUV e-2008, Porsche Taycan, Renault Zoe, Seres 3 Elektrikli SUV, Tesla Model Y ve TOGG T10X gibi seçenekler bulunuyor. Skywell ise ET5 Premium Line ve ET5 Premium Plus modelleri ile bu listeye dahil oluyor.

Türkiye’de Satılan Elektrikli Otomobil Fiyatları

Listenin en uygun fiyatlı aracının Citroen AMI olduğundan bahsetmiştik. 2.459,00 TL’lik bir satış fiyatına sahip olan bu aracı 9.000,00 TL bandındaki Renault ZOE, Peugeot SUV e-2008, Citroen Elektrikli e-C4, Mini Cooper SE, Seres 3 Elektrikli SUV takip ediyor.

1.000.000 – 3.000.000 aralığındaki modeller:

Hyundai Kona Eektrik: 1.192.000 – 1.372.500 TL

Hyundai IONIQ 5 : 1.810.000 – 2.242.000 TL

KIA EV6 – 229 PS Otomatik 4x4 Prestige Long Range: 2.390.000 TL

KIA EV6 – 325 PS Otomatik 4x4 GT-Line Long Range: 2.640.000 TL

KIA EV6 – 325 PS Otomatik 4x4 Prestige Long Range: 2.980.000 TL

KIA EV6 – 585 PS Otomatik 4x4 GT 2.770.000 TL

KIA Niro EV Prestige: 1.675.000 TL

Seres 3 Elektrikli SUV: 1.121.250 TL

Skywell ET5 Premium Line: 1.299.000 TL

Skywell ET5 Premium Plus: 1.599.000 TL

Subaru Solterra e-Xclusive: 1.831.389 TL

Subaru Solterra e-Xtreme: 1.732.699 TL

Subaru Solterra e-Xcellent: 1.928.378 TL

Volvo C40 Recharge Single Motor: 1.914.341 TL

Volvo XC40 Recharge: 1.876.581 TL

Tesla Model Y: 2.218.500 TL

TOGG T10X: 1.207.000 TL

3.000.000 – 5.000.000 TL aralığındaki modeller:

Audi e-tron Advanced 55 quattro: 3.346.195 TL

Audi e-tron S line 55 quattro: 3.396.982 TL

Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro: 3.427.567 TL

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro: 3.478.543 TL

BMW i4 eDrive40 M Sport: 3.050.000 TL

BMW i4 M50: 3.951.000 TL

BMW iX First Edition Essence: 4.038.500 TL

BMW iX First Edition Sport: 4.066.700 TL

Jaguar I-Pace HSE: 3.310.345 TL

Jaguar I-Pace SE: 3.044.902 TL

Mercedes-Benz EQC: 3.233.500 TL

Mercedes-Benz Yeni EQE 350 4MATIC: 3.504.000 TL

Mercedes-Benz Mercedes AMG Yeni EQE 530 4MATIC+: 4.887.500 TL

5.000.000 TL Üstündeki Araçlar

Audi RS e-tron GT quattro: 6.450.274 TL

Mercedes-Benz Yeni EQS 580 4MATIC: 5.974.000 TL

Mercedes-Benz Mercedes-AMG Yeni EQS 53 4MATIC+: 6.346.000 TL

BMW i7: 7.219.700 TL – 7.421.200 TL

Bu modellere ek olarak BMW iX3’ün fiyatı aralığı ise: 2.896.000 TL – 3.454.800 TL