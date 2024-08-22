Lexus LBX 2024: Türkiye Fiyat Listesi, Teknik Özellikler ve Donanım Paketleri

Japon otomotiv üreticisi olan Toyota’nın lüks otomobil markası Lexus, Mayıs 2024 tarihinde SUV modeli LBX’i tanıttı. “Her Gün Sıra Dışı” sloganıyla karşımıza çıkan Lexus LBX; Cool, Elegant, Relax ve Emotion olmak üzere 4 farklı versiyonla satışa çıktı. Biz de bu rehberde Lexus LBX özellikleri ve fiyatı hakkında bildiklerimizi sizlerle paylaştık.

Lexus LBX Özellikleri

LBX Akaretler’de düzenlenen “LBX Hub” etkinliğinde tanıtılan modelin tüm versiyonlarında standart olarak şu özellikler yer alıyor;

Şerit Takip Asistanı

Lexus Safety System+

Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici

Trafik İşareti Algılama Sistemi

Kavşak Dönüş Asistanı

Aynı zamanda hem güvenli sürüş hem de park manevralarını destekleyen aşağıdaki donanımlardan da oluşuyor;

Sürücü Monitörü

Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi

Kör Nokta Monitörü

Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri

Ayrıca “Panoramik Çevre Monitörü”, “Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi” vb. yeni nesil özellikleri barındırıyor. Lexus Safety System + özelliğiyse sürücü asistan ve aktif güvenlik teknolojilerini oluşturuyor. Bu sayede kaza olma olasılığını otomatik tespit edip sürücüleri uyarıyor. Çarpışmaları önlemek için tahrik, fren ve direksiyon gücünü kontrol altına alıyor.

Lexus LBX, 1,5 litrelik hibrit motorla kullanıcılarına sunuluyor. Aracın sahip olduğu yenilikçi iki kutuplu nikel-metal hibrit bataryaysa aracın daha çok güce sahip olmasını sağlıyor. Batarya sayesinde otomobilin tam elektrikli olarak sürüş kapasitesi de artıyor.

Lexus LBX, “Tazuna” isimli yeni kokpit tasarımıyla satışa çıkartıldı. Lexus LBX’te yer alan diğer standart donanım özellikleriyse şunlardır;

8 inç dokunmatik multimedya ekran

Akıllı telefon entegrasyonu

Isıtmalı ön koltuklar

18 inç alaşım jantlar

Akıllı çalıştırma sistemi

Akıllı giriş sistemi

e-Latch elektronik kapı sistemi

Elektrikli bagaj kapağı

Kablosuz şarj ünitesi

Lexus LBX’in Cool ve Emotion versiyonları enerjik ve sportiftir. Relax ve Elegant modelleriyse zarif duruşuyla dikkat çekiyor. Relax ve Elegant versiyonu parlak jantlarla satışa sunuluyor. Bu versiyonların gövdesi tek renktir. Cool ve Emotion versiyonlarıysa çift renkli gövde seçeneğiyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor. Emotion ve Cool versiyonlarında jantları parlaktır.

Lexus LBX Fiyatı

Lexus LBX fiyatı, her versiyonun farklıdır. Lexus LBX’in Emotion modelinin fiyatı, 2 milyon 390 binden başlıyor. Relax versiyonunun başlangıç fiyatıysa 2 milyon 575 bindir. Elegant versiyonu, 2 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılıyor. Cool versiyonu başlangıç fiyatıysa 2 milyon 650 bindir.