Lexus LBX 2024: Türkiye Fiyat Listesi, Teknik Özellikler ve Donanım Paketleri
Lüks otomobil üreticisi Lexus’un geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye’de lansmanını gerçekleştirdiği Lexus LBX özellikleri nedir? İşte detaylar!
Japon otomotiv üreticisi olan Toyota’nın lüks otomobil markası Lexus, Mayıs 2024 tarihinde SUV modeli LBX’i tanıttı. “Her Gün Sıra Dışı” sloganıyla karşımıza çıkan Lexus LBX; Cool, Elegant, Relax ve Emotion olmak üzere 4 farklı versiyonla satışa çıktı. Biz de bu rehberde Lexus LBX özellikleri ve fiyatı hakkında bildiklerimizi sizlerle paylaştık.
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Lexus LBX Özellikleri
LBX Akaretler’de düzenlenen “LBX Hub” etkinliğinde tanıtılan modelin tüm versiyonlarında standart olarak şu özellikler yer alıyor;
- Şerit Takip Asistanı
- Lexus Safety System+
- Dinamik Radarlı Hız Sabitleyici
- Trafik İşareti Algılama Sistemi
- Kavşak Dönüş Asistanı
Aynı zamanda hem güvenli sürüş hem de park manevralarını destekleyen aşağıdaki donanımlardan da oluşuyor;
- Sürücü Monitörü
- Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi
- Kör Nokta Monitörü
- Otomatik Frenlemeli Akıllı Park Sensörleri
Ayrıca “Panoramik Çevre Monitörü”, “Ön Çapraz Trafik Uyarı Sistemi” vb. yeni nesil özellikleri barındırıyor. Lexus Safety System + özelliğiyse sürücü asistan ve aktif güvenlik teknolojilerini oluşturuyor. Bu sayede kaza olma olasılığını otomatik tespit edip sürücüleri uyarıyor. Çarpışmaları önlemek için tahrik, fren ve direksiyon gücünü kontrol altına alıyor.
Lexus LBX, 1,5 litrelik hibrit motorla kullanıcılarına sunuluyor. Aracın sahip olduğu yenilikçi iki kutuplu nikel-metal hibrit bataryaysa aracın daha çok güce sahip olmasını sağlıyor. Batarya sayesinde otomobilin tam elektrikli olarak sürüş kapasitesi de artıyor.
Lexus LBX, “Tazuna” isimli yeni kokpit tasarımıyla satışa çıkartıldı. Lexus LBX’te yer alan diğer standart donanım özellikleriyse şunlardır;
- 8 inç dokunmatik multimedya ekran
- Akıllı telefon entegrasyonu
- Isıtmalı ön koltuklar
- 18 inç alaşım jantlar
- Akıllı çalıştırma sistemi
- Akıllı giriş sistemi
- e-Latch elektronik kapı sistemi
- Elektrikli bagaj kapağı
- Kablosuz şarj ünitesi
Lexus LBX’in Cool ve Emotion versiyonları enerjik ve sportiftir. Relax ve Elegant modelleriyse zarif duruşuyla dikkat çekiyor. Relax ve Elegant versiyonu parlak jantlarla satışa sunuluyor. Bu versiyonların gövdesi tek renktir. Cool ve Emotion versiyonlarıysa çift renkli gövde seçeneğiyle otomobil tutkunlarının karşısına çıkıyor. Emotion ve Cool versiyonlarında jantları parlaktır.
Lexus LBX Fiyatı
Lexus LBX fiyatı, her versiyonun farklıdır. Lexus LBX’in Emotion modelinin fiyatı, 2 milyon 390 binden başlıyor. Relax versiyonunun başlangıç fiyatıysa 2 milyon 575 bindir. Elegant versiyonu, 2 milyon 290 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkartılıyor. Cool versiyonu başlangıç fiyatıysa 2 milyon 650 bindir.