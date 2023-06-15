Twitter’ın Yeni CEO’su Linda Yaccarino Kimdir?

Twitter’ı satın aldığından beri sosyal medya platformuna ilişkin değişik hamleler yapan Elon Musk, geçtiğimiz günlerde CEO’luk bayrağını devretti. Twitter’ın yeni CEO’su olarak Linda Yacarrino’yu atadı.

NBCUniversal’da uzun yıllar çalışmış olması ve reklam alanındaki tecrübeleri nedeniyle tercih edildiği düşünülen Linda Yacarrino’nun Twitter’a hareketlilik kazandıracağı konuşuluyor.

Peki, Elon Musk tarafından özellikle seçilen ve Twitter’ın bundan sonraki gidişatında önemli bir rol oynayacak olan Linda Yacarrino aslında kim?

Linda Yacarrino Kimdir?

Elon Musk’ın CEO’luk koltuğunu verdiği Linda Yacarrino’nun kim olduğu, kariyeri ve aile yaşantısı dünya genelinde merak ediliyor. Amerikalı bir medya yöneticisi olarak bilinen Yaccarino’nun doğum tarihi bazı kaynaklarda 1962 bazılarında ise 1963 olarak geçiyor.

12 Mayıs tarihinde Elon Musk tarafından Twitter’ın CEO’su olarak atanan Yaccarino’nun lisans eğitimini Pennsylvania Eyalet Üniversitesi Donald P. Bellisario İletişim Koleji’nde tamamladığı biliniyor.

İlgili üniversitenin telekominikasyon bölümünden mezun olan Yacarrino, eğitim hayatının ardından 15 yıl boyunca Turner Entertainment’ta çalışıyor. Bu süreçte reklamcılık ve pazarlama alanında önemli tecrübeler edindikten sonra NBCUniversal’ın reklam satışı departmanında başkan olarak görev alıyor.

2014 yılında Reklam Konseyi’ne katılan Yacarrino 2018 yılında Donald Trump tarafından Spor, Fitness ve Beslenme Konseyi’ne atanıyor. 2021-2022 yılları arasında belli bir dönem Reklam Konseyi’nin yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Bu süreçte Biden ile ortak bir girişim yaparak koronavirüs aşısı kampanyası oluşturuyor.

12 Mayıs 2023 tarihinde NBCUniversal’daki işinden istifa eden Yacarrino’nun aynı gün içinde Elon Musk tarafından X Corp. Ve Twitter’a CEO olarak atandığı biliniyor. Yaccarino'nun aile yaşantısına baktığımızda ise iki çocuklu, evli bir kadın olduğu görülüyor.

Elon Musk Neden Linda Yaccarino’yu Seçti?

Linda Yacarrino’nun kariyerinde başarılı olmasını sağlayan ve kendisini öne çıkaran bazı özellikleri bulunuyor. Elon Musk’ın CEO koltuğunu Linda Yacarrino’ya devretmesinin başlıca nedenleri olarak da başarılı iş kadının bu özellikleri sayılıyor. İşte, Elon Musk’ın Linda Yacarrino’yu seçmesini sağlayan nedenler:

Linda Yacarrino’nun iş birliği yapan bir lider olması

Otoriter tavrı

Feminen liderlik biçimi

Empati yeteneği

Geçmiş kariyerinden gelen reklam ve medya deneyimleri

Yeniliklere ve farklılıklara açık olması

Kucaklayıcı tutumu

‘Kadife çekiç’ ünvanıyla anılan Linda Yaccarino, kendinden emin ve otoriter tavrını kadınsal içgüdüleri ile harmanlayarak başarılı bir lider imajı ortaya koyuyor. Empati yeteneği sayesinde çalışanlar, müşteriler ve iş ortakları ile başarılı ilişkiler kurmaya yönelik projelere imza atmayı başarıyor.

NBCUniversal’daki Küresel Reklamcılık ve Ortaklıklar Başkanı görevinde reklamcılık alanında önemli bir bilgi birikimi ve deneyim edinen Yacarrino’nun Twitter’ın karşılaştığı dijital zorluklara karşı etkili çözümler sunacağı düşünülüyor.

Demeçlerinde sıklıkla dile getirdiği farklı demografileri kucaklayan, birleştirici ve kapsayıcı söylemleri Yacarrino’yu öne çıkaran özellikler arasında sıralanıyor. Başarılı iş kadının dünya genelindeki bütün Twitter kullanıcılarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap veren çözümler üreterek Twitter’ın geleceğine yön vermesi bekleniyor.

Elon Musk Neden Twitter’da CEO’luk Görevinden İstifa Etti?

Elon Musk’ın Twitter’ı satın almasıyla birlikte dikkatinin dağıldığı ve Tesla’ya yeterince zaman ayıramadığı halk söylentileri arasında bulunuyor. Geçtiğimiz sene kendi Twitter hesabından bir anket paylaşan Musk, bu ankette takipçilerine CEO’luk görevine devam etmesini isteyip istemediklerini soruyor. Büyük çoğunluğun yanıtı Elon Musk’ın istifası yönünde olunca, ünlü iş adamı bu çağrıya kulak veriyor.

Her ne kadar bu iş için ‘İşi üstlenecek kadar aptal birini bulur bulmaz CEO’luktan istifa edeceğim’ dese de Linda Yacarrino’nun Twitter’ı yenilikçi çözümlerle destekleyerek daha iyi bir konuma getirmesi umut ediliyor. Elon Musk ise kendisinin CEO’luğu bıraktıktan sonra yazılım ve sunucu ekiplerine odaklanacağı belirtiyor.