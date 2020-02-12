LinkedIn Premium'un Avantajları Nedir?

LinkedIn, profesyonellerle iletişim kurmanın güzel bir yolu ve kişilerin sektörüne özgü bilgiler alabilecekleri mükemmel ücretsiz bir hizmettir. LinkedIn’i kullanıyorsanız LinkedIn’in sizi LinkedIn Premium’a ödeme yapmaya ikna etmek için sarf ettiği çabaların farkına varmışsınızdır. Peki, LinkedIn Premium’a ödeme yapmak mantıklı mı?

Bu yazıda, LinkedIn Premium hakkında bilmeniz gerekenleri sizlere ayrıntılı olarak aktaracağız. Bu, LinkedIn Premium’un maliyetini ve LinkedIn Premium’un kullanıcılara sağladığı avantajları içermektedir.

LinkedIn Premium’un Kullanıcılara Maliyeti Nedir?

LinkedIn Premium’un aylık olarak ödeme yapabileceğiniz dört farklı planı vardır. Büyük miktarda tasarruf etmek için yıllık ödeme yapma imkânınız da bulunmaktadır. Hemen alt bölümde bu planları fiyatları ile birlikte inceleyebilirsiniz.

Premium Career: 29.99$ (Aylık)

29.99$ (Aylık) Premium Business: 59.99$ (Aylık)

59.99$ (Aylık) Sales Navigator Pro: 79.99$ (Aylık)

79.99$ (Aylık) Recruiter Lite: 119.95$ (Aylık)

Bu planlardan her biri kullanıcılara farklı özellikler sunmaktadır. LinkedIn kullanıcılarının büyük bir bölümü, Premium Career planını tercih ederek aylık 29.99$ ödeme yapmaktadır.

LinkedIn Premium’u belirli bir süre denemek istiyorsanız ücretsiz deneme sürümünü kullanabilirsiniz. Bu, LinkedIn Premium özelliklerinin size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmenize yardımcı olacaktır. LinkedIn Premium’un faydalarının geneli uzun vadeli olmaktadır. LinkedIn Premium kullanıyor olsanız da olmasanız da LinkedIn’i iş aramak için kullanabileceğinizi de aklınızda bulundurmayı ihmal etmemelisiniz.

LinkedIn Premium Kullanmanın Avantajları Nelerdir?

Başlamadan önce belirtmeliyiz ki okurların büyük bir bölümünün Premium Career ile ilgilenmek isteyeceğinden ötürü ağırlıklı olarak söz konusu LinkedIn aboneliğinin avantajlarının üzerinde duracağız.

Premium Career, sektörünüzün uzmanları ile iletişim kurmanıza ve bir iş bulmanıza yardımcı olmaktadır. LinkedIn Premium’u kullanmanın en büyük faydası, normal kullanıcıların arasından öne çıkmak ve istediğiniz pozisyonda işe alınma imkânı elde etmektir.

Premium Career’in InMail özelliğini kullanan kullanıcılar her zaman daha önde yer almaktadır. Birinin profilini LinkedIn Premium olmadan görüntülediğinizde bu kişi ile daha önce bir bağlantı kurmamışsanız mesaj butonunun yanında bir kilit görürsünüz fakat Premium Career’in InMail özelliğini kullandığınızda mesaj butonunun yanında bu simgeyi görmezsiniz yani kişi ile istediğiniz şekilde mesajlaşabilirsiniz.

Premium Career’in başka bir harika özelliği ise profilinizi kimlerin görüntülediğine bakabilmenizdir. LinkedIn’de profilinize bakanları öğrenmenin değeri abartılacak kadar önemlidir. Profilinize bakan kişiler ile iletişim kurabilir, işe alınmak için görevlilere ulaşabilir ve insanlara yardım etmek için Premium Career’in InMail özelliğini kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Premium Career’in bazı sınırlamaları vardır. Kısa bir süre içinde çok sayıda kullanıcı araması yaparsanız LinkedIn size sonuçları göstermeyecek ve Business aboneliğine geçmeniz konusunda size tavsiyede bulunacaktır.

Premium Carieer ve Premium Business arasındaki yol ayrımı ise tam olarak bu noktada gerçekleşiyor. Premium Business ile sınırsız olarak arama yapabilirsiniz. Kişilerle iletişim kurmak için harika bir plandır.

Premium Carieer ve Premium Business’in dışında kalan iki plan ise satış ve işe alımla ilgilenenler içindir. Bu planlardan birini düşünüyorsanız muhtemelen bu konuda zaten oldukça fazla bilginiz vardır. E-posta entegrasyonu, projeler ve diğer özellikler işinizi yaparken çok yardımcı olacaktır.