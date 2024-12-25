Logitech G502 X Plus Mouse ve G915 TKL Klavye İncelemesi: Oyunda Harikalar Yaratıyor

Logitech G502 X Plus mouse ve G915 TKL klavye, sahip oldukları tasarım ve gelişmiş özellikler ile üst düzey oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Logitech G502 X Plus ve G915 TKL incelemesi ile yeni klavye ve mouse'un neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Logitech G502 X Plus Mouse İncelemesi

Logitech G502 X Plus, en popüler oyuncu mouse'larından biri olan G502’nin yeniden tasarlanmış sürümü olarak geliyor. Mouse'un başarılı tasarımı, uzun süreli kullanımda bile rahatsız etmiyor. Böylece ağrı gibi problemler yaşanmadan uzun süre boyunca oyun oynanabiliyor.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan mouse, maksimum sertlik için ince duvarlı dış iskelet sistemine sahip. Hafifletilmiş kaydırma özelliği ile beraber gelen ürün 106 gram ağırlığında.

Farklı el boyutlarına ve kavrama stillerine uyum sağlayan mouse'ta kişiselleştirilebilir özellik mevcut. Bu özellik sayesinde tersine çevrilebilir DPI kaydırma olanağı elde ediliyor.

Mouse'taki PTFE ayaklar, optimize edilmiş yüzey alanı sayesinde rahat kaydırma imkânı tanıyor. Bunun yanı sıra tam kontrol için düşük sürtünme ayrıcalığı da sunuyor.

Mouse'ta yüksek hız ve güvenilirlik sunan Lightforce isimli yeni hibrit optik anahtar özelliği bulunuyor. Performans ve dayanıklılığı bir araya getiren teknoloji, net tepki ve hassas oyun deneyimi elde edilmesine yardım ediyor.

Güncellenmiş Lightspeed kablosuz protokolüne sahip olarak gelen ürün, profesyonel turnuvalarda test edildi. Mouse'un yanıt süresi, önceki nesil Lightspeed protokolünden %68 oranıında daha fazla hız sunuyor.

Yenilenen Lightspeed kablosuz protokolü, "Cihaz Eşleştirme" aracı sayesinde G Hub üzerinden iki cihazı bağlamanızı sağlıyor. Mouse'u G915, G915 TKL veya G715 oyun klavyeleriyle aynı alıcıyla çalıştırabilirsiniz.

Her ortama uygun efektler ile özelleştirilebilen mouse, büyüleyici görünümüyle kendisine hayran bırakıyor. Özelleştirmeyi G Hub üzerinden kolayca yapabilirsiniz. 8 LED aydınlatma içeren mouse'ta tam spektrumlu RGB aydınlatma ve pil ömrünü korumak için aktif oynatma algılama özelliği mevcut.

Aydınlatılmış tekerleğin hiper hızlı modda serbestçe döndürülebilmesi önemli bir avantaj sağlıyor. İstediğiniz zaman tek tıkla hassas kaydırmaya geçebilmeniz mümkün. Üründe ayrıca programlanabilir kontrol imkânı da bulunuyor.

Yüksek hassasiyetli oyun sensörü içeren mouse, mikro alt seviyelerde 1:1 doğruluk ve sıfır yumuşama olanağı tanıyor. Filtreleme ve hızlandırma özellikleri ile birlikte gelen üründe G Hub üzerinden 5 adede kadar hassasiyet oranı belirleyebilirsiniz.

Mouse sahip olduğu tasarım ve HERO 25K sensörü sayesinde şarj kapasitesinde avantaj içeriyor. G502 X Plus bu sayede USB- C şarjı ile 130 saate kadar oyun oynama süresi sunuyor.

Logitech G502 X Plus Mouse Teknik Özellikleri

LIGHTSPEED kablosuz teknolojisi

G HUB ile 5 yerleşik bellek profili (kutudan çıkan 2 bellek profili)

PTFE ayakları

13 adet programlanabilir kontrol

USB-C şarj yuvası

Sıfır yumuşatma/hızlanma/filtreleme

Sensör: HERO 25K

HERO 25K Çözünürlük: 100 – 25,600 DPI

100 – 25,600 DPI Maksimum hızlanma: > 40G2

> 40G2 Maksimum hız: > 400 IPS

> 400 IPS Pil Ömrü: Işıksız 130 saat sürekli hareket

Işıksız 130 saat sürekli hareket Ağırlık: 106 gram

106 gram Yükseklik: 131,4 mm

131,4 mm Genişlik: 41,1 mm

41,1 mm Derinlik: 79,2 mm

Logitech G915 TKL Klavye İncelemesi

Yüksek hız için tasarlanan kablosuz oyun klavyesi Logitech G915 TKL, oyun deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyor. Klavyenin düşük profilli GL mekanik anahtarların tetikleme noktası 1,3 mm. Bu da daha yüksek APM sağlıyor.

Klavyede Keycontrol isimli bir özellik bulunuyor. Bu özelliği kullanarak her tuşa 15 adede kadar işlev atayabilirsiniz. Yumuşak dokunuşlu medya tuşları ve ses seviyesi çubuğu ile karmaşık çok aşamaları işlemleri hızlıca gerçekleştirebilirsiniz.

2.4GHz Lightspeed kablosuz protokolüne sahip klavye, bluetooth ve kablolu veri modları arasında geçiş yapabilmenize imkân tanıyor. Bunun için yalnızca tek tuşa basmanız yeterli.

Sayısal tuş takımı içermeyen klavye yalnızca 23 mm yüksekliğe sahip. Başarılı tasarım sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile konforlu bir deneyim elde ediliyor. Klavyenin ayrıca dayanıklı bir yapıya sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Çift katmanlı PBT tuş kapaklarına sahip klavyede birinci sınıf fırçalanmış alüminyum alaşımlı üst plaka bulunuyor. Böylece dayanıklılıktan ödün vermeden daha yumuşak bir his, daha hassas yazma deneyimi ve daha hızlı tuş tetikleme elde ediliyor.

Klavyede RGB aydınlatma desteği bulunuyor. G Hub yazılımını kullanarak aydınlatmayı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz.

G915 TKL'de siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Her renk seçeneğinin büyüleyici bir görünüme sahip olduğunu belirtelim.

Lightsync RGB özelliği açıkken %100 parlaklık seviyesinde 42 saate kadar, %50 parlaklık seviyesinde 100 saate kadar pil ömrü elde ediliyor. Lightsync RGB özelliği devre dışıyken bu süre 1.000 saate kadar çıkıyor.

Logitech G915 TKL Teknik Özellikleri

Uzunluk: 368 mm

368 mm Genişlik: 150 mm

150 mm Yükseklik: 22,6 mm

22,6 mm Ağırlık (kablosuz olarak): 860 gram

860 gram Kablo uzunluğu: 1,8 metre

1,8 metre Pil Ömrü: Lightsync RGB özelliği açıkken %100 parlaklık seviyesinde 42 saate kadar, %50 parlaklık seviyesinde 100 saate kadar

Lightsync RGB özelliği açıkken %100 parlaklık seviyesinde 42 saate kadar, %50 parlaklık seviyesinde 100 saate kadar İşlem Noktası: 1,3 mm

1,3 mm Toplam hareket mesafesi: 3,2 mm

Bu içerik Logitech iş birliği ile hazırlanmıştır.