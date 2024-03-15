Logitech MX Brio Özellikleri ve Fiyatı

Logitech, üç farklı renk seçeneği ile yeni bir web kamerası modelini piyasaya sürüldü. MX Brio adlı bu kamera kullanıcılara yapay zekâ desteği sunuyor. Ek olarak, fiziksel ve yazılımsal özellikleri ile kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklanıyor.

Yüksek çözünürlüklü kayıt yapma fonksiyonuna sahip olan cihazın diğer nitelikleri ve satış fiyatı ise merak konusu. Bu yazımızda markanın gelişmiş özellikleri ile dikkat çeken web kamerasına dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar!

Logitech MX Brio 4K Özellikleri

Brio 4K aslında 7 yıl önce piyasaya sürülmüş bir ürün. Şimdi ise bu cihazın geliştirilmiş hali yeni bir versiyon olarak tanıtılıyor. Yeni sürümde ürünün can alıcı noktası olarak yapay zekâ destekli özellikler bizi karşılıyor.

Yüz tabanlı görüntü iyileştirme özelliği sayesinde cihaz, yüzünüzün bulunduğu konumu kolayca algılayabiliyor. Buna uygun olarak kontrast ve pozlama ayarlarını yapabilen MX Brio, düşük ışık seviyesinde bile yüksek çözünürlük elde etmenizi sağlıyor.

Yapay zekâ ddesteği ses kalitesinin artırılmasında da kullanılıyor. Gürültü azaltma amacıyla kullanılan bu teknolojiye çift ışınlı mikrofon eşlik ediyor. Böylece görüşme esnasında karşı taraf sesinizi çok daha net bir şekilde duyabiliyor.

Logitech Options Plus yazılımı üzerinden canlılık, tonlama, pozlama gibi birçok ayarı yönetme imkânınız oluyor. Kameranın lens bölümünde bir adet gizlilik kapağı mevcut. Bu kapak web kamerasının sürekli açık kalmasından rahatsız olanlar için kullanışlı bir çözüm sunuyor.

İşiniz bittiğinde bu kapağı kapatarak kamerayı kapalı konuma getirebilirsiniz. Cihazda bulunan ‘Show Mode’ yani ‘gösteri modu’ özelliği kamerayı eğimli konuma getirdiğinizde görüntünün yönlendirilmesini sağlıyor.

Teknik özelliklerine baktığımızda 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS çekim yapabildiğini görüyoruz. Diyafram açıklığı F/2.0 olan kamera tek parça alüminyumdan oluşuyor. Bir önceki Brio 4K modelinde de kullanılan 8.5 MP’lik sensör piksellerinin bu sürümde %70 daha büyük olduğu belirtilmiş.

MX Brio 4K başta Windows ve macOS olmak üzere Linux ve ChromeOS da dahil olacak şekilde farklı işletim sistemlerinde çalışabiliyor. USB-C kablosu ile bilgisayarınıza kolayca bağlayabileceğiniz kameranın grafik, soluk gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Logitech MX Brio 4K Fiyatı

Geçtiğimiz günlerde uluslararası pazarda satışa çıkarılan Logitech MX Brio 4K’nın fiyatı 200 dolar olarak belirlendi. Bazı kullanıcılar cihazın yayıncılar için uygun olabileceğini düşünse de bazıları kullanım alanının daha kısıtlı olduğunu savunuyor.

Ürünün performans değerlendirmesine ilişkin detaylar kullanıcıların yapacağı geri bildirimlere göre şekillenecek. Dilerseniz, bu bildirimleri inceledikten sonra ürünü alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz.