Webcam’inizi kullanmadığınız zamanlarda bant ile kapatarak önlem alıyorsanız, bu yöntemden daha temiz bir çözüm yolu bulunuyor. Sizler için hazırladığımız bu rehberde, Windows 10’da webcam nasıl devre dışı bırakılır? Anlatıyoruz.

Çeşitli zararlı yazılımlar ve uygulamalar ile web kameranıza erişilerek takip edilmekten endişeleniyorsanız, yalnız değilsiniz. Dünya genelinde birçok kullanıcı, kullanılmadığı zamanlarda webcam’i bantla veya benzer bir yolla kapatma gereği duyuyor. Hatta, basına sızan bir fotoğrafta Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg’ün bile bilgisayarında bu yöntemi uyguladığını görmüştük. Eğer siz de webcam’i kullanmadığınız zamanlarda bantla kapatıyorsanız, anlatacağımız basit yöntemle daha temiz bir çözüm elde edebilirsiniz.

Öncelikle Aygıt Yöneticisi uygulamasına gitmemiz gerekiyor. Windows + R kısayoluyla ulaşacağınız Çalıştır konsoluna devmgmt.msc yazıp Enter tuşuna basabilirsiniz. Açılan penceredeki listeden Kameralar seçeneğini buluyoruz ve sol tarafında bulunan ok simgesine tıklayarak genişletiyoruz. Burada, bilgisayarınızdaki kamera aygıtını görebilirsiniz. Sağ tıklıyoruz ve Cihazı Devre Dışı Bırak seçeneğine tıklıyoruz.