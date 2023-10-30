Firmaların etkili tasarlanan logolarla sektörde daha kolay tanınıp bir marka haline gelirler. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte firmaların kurumsallığını yansıtan logolarda yapay zekayla tasarlanmaya başladı.

Firmalar, yapay zeka destekli logo tasarım uygulamalarıyla hem profesyonel hem özgün logolara sahip olabilirler. Aynı zamanda şahıslarda kendilerine ait bir logo hazırlamak için aşağıda bahsettiğimiz araçlardan herhangi birini kullanabilir.

Logo Hazırlayabileceğini 6 Yapay Zeka Aracı

Looka

Loga Al

Brandmark

Stockkimg Al

Namecheap

Logaster

1. Looka

Logo hazırlayabileceğiniz yapay zeka araçları içerisinde yer alan Looka, kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Yapay zeka teknolojisi sayesinde logolar özelleştirilebilir. Looka’a;

Firma ismi,

Firmanın sektörü,

Firmanın tercihi bilgileri girilir.

Yukarıdaki bilgiler girildikten sonra Looka’nın yapay zeka algoritması hemen devreye girer. Bilgileri analiz ederek uygun olan logo tasarım örneklerini kullanıcılara sunar. Looka hızlı şekilde kişiselleştirilmiş logolar tasarlamaktadır. Hazırlanan logolar farklı formatlarda indirilebilir.

Eğer logoyu kullanıcı beğenmediyse değiştirme ve düzenleme imkanına da sahiptir. Logonun farklı platform ve medyalarda nasıl kullanılabileceğine dair de birçok örnek sunmaktadır.

2. Logo Al

Marka ve şahıslar profesyonel logo tasarımları için “Logo Al” aracını kullanabilir. Yazı tipler, renk gibi unsurlarla kurumsal logolar tasarlamaktadır.

Logo Al üzerinde çok sayıda şablon yer almaktadır. Kullanıcılar, logo tasarım şablonlarından dilediklerini seçerek tasarım sürecini başlatabilir. Logo tasarlandıktan sonra yüksek çözünürlükte PNG, JPG vb. formatlarda indirilebilir.

3. Brandmark

Logo hazırlayabileceğiniz yapay zeka araçları listemize Brandmark’ı da ekleyebiliriz. Brandmark ile kısa sürede özelleştirilebilir logolar oluşturulur. Direkt tarayıcı üzerinden herhangi bir yazılım ve tasarımcıya ihtiyaç duyulmadan logolar hazır hale getirilir.

Tasarlanan logoları; PNG, PDF, SVG ve EPS formatlarında indirmeyi sağlıyor. Ayrıca bu yapay zeka aracı, logo metinlerinin kolayca düzenlenmesini de yapıyor.

4. Stockimg

Stockimg ile çok kısa sürede yüksek çözünürlüklü logolar oluşturulabilir. Yapay zekayla güçlendirilen araç sayesinde kullanıcılar, logolarda diledikleri görselleri kullanabilir.

Logolardaki görseller, aracın kendi içerisinde yer alan editörle kolayca düzenlenebilir. Aynı zamanda logo üzerinde ekleme ve çıkarmalar da yapılabilir.

5. Namecheap

5 dakika içerisinde Namecheap ile logolar oluşturulabilir. Namesheap ile oluşturulan logolar kurumsal niteliktedir. Hem kişisel markalar hem de işletmelere özel logo oluşturulmasını sağlıyor. Mükemmel renk, yazı tipi simgelerle logolar tasarlanmaktadır.

6. Logaster

Logo hazırlayabileceğiniz yapay zeka araçları listemizin son sırasında Logaster yer alıyor. Logaster ile 5 dakikada logo hazırlanabiliyor.

Hazırlanan logolar; jpeg, png, svg ve pdf formatlarında hemen cihazlara indirilebilir.

Şirket ismi ve sektörüne göre araç üzerinden logo seçimi yapılabilir. Kullanıcılar, binlerce logo içerisinden seçim yaptıktan sonra diledikleri logoyu düzenleyebilirler.

Peki, sizin favoriniz hangi yapay zeka aracı?