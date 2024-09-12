M Sınıfı Ehliyet Nedir? Nasıl Alınır?

M sınıfı ehliyet, küçük motorlu araçları sürmek isteyenlerin alması gereken ehliyet türüdür. Günlük yaşamda çok kullanışlı olan ve motorlu bisiklet şeklinde isimlendirilen bu araçlarla trafiğe ancak M sınıfı ehliyeti olanlar çıkabilir. Biz de bu rehberde M sınıfı ehliyet hakkında bilgi vereceğiz.

M Sınıfı Ehliyet Nasıl Alınır?

Ülkemizde M sınıfı ehliyet almak isteyenlerin şu koşulları taşıması gerekiyor;

Minimum ilkokul mezunu olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

16 yaşını doldurmak

Sağlığın araç kullanmaya elverişli olması

M sınıfı ehliyet almak isteyenlerin temin etmesi gereken belgelerse şunlardır;

Sağlık raporu

2 adet son 6 ay içerisinde çekilen biyometrik fotoğraf

Öğrenim belgesi

Sabıka kaydı

Motorlu Bisiklet (Moped Araç) Özellikleri Nelerdir?

Motorlu bisiklet yani moped araçların özellikleri şunlardır;

Saatte maksimum 45 km hıza ulaşıyor.

MTV ödemesine gerek yoktur.

Trafik sigortası yaptırma zorunluluğu yoktur.

B sınıfı ehliyeti onların M sınıfı ehliyet alması zorunlu değil.

M Sınıfı Ehliyet Ne İşe Yarar?

M sınıfı ehliyet; iki, üç ya da dört tekerlekli motorlu bisikletlerin kullanılması için alınır. Motorlu bisikletler, çok pratiktir. Bu sebeple günlük hayatta çok rahat kullanılırlar. M sınıfı ehliyet almak isteyen sürücüden deneyim istenmediği için diğer ehliyet türlerine kıyasla çok rahat alınıyor. M sınıfı ehliyet geçerlilik süresi, 10 senedir.

Bir aracın moped olarak adlandırılabilmesi için azami hızının saatte 45 km’yi geçmemesine bakılır. Silindir hacmininse 50 cc’yi geçmemesi gerekiyor. Motorlu bisikletlerde içten yanmalı motorda vardır. Motorlu bisiklet içten yanmalı motorla çalıştığında azami güç çıkışı 4 kilovatta kalır.

M sınıfı ehliyeti almak isteyen yabancıların ülkemizde 6 6 aydan fazla kalması gerekiyor.

6 ayı geçen yabancı uyruklu kişilerden ikametgah örneği ve öğrenim vizesi istenir. Ayrıca pasaportun Türkçe çevirisi, biyometrik fotoğraf, öğrenim belgesi ve sağlık raporu da isteniyor. M sınıfı ehliyet almak için sürücü kurslarına gidilmelidir. Sürücü adayına bu ehliyet türünü alması için 4 sınıf hakkı verilir. Sınavlar teorik ve uygulamalı şekilde gerçekleşiyor.