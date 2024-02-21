Mac'te Ekran Kaydı Nasıl Alınır? (2024 Güncel)

Mac kullanıcıları tıpkı Windows’ta olduğu gibi basit bir şekilde ekran görüntüsü veya video formatında ekran kaydı alabiliyor. Bunun için yararlanabileceğiniz aracın adı ‘Ekran Resmi’. Dilerseniz bazı klavye kısa yollarını kullanarak da kayıt işlemini başlatabiliyorsunuz.

Farklı seçimler yaparak kaydedilmesini istediğiniz alanı özelleştirebiliyor, ekran kaydı ile ilgili ayarlamaları bu menüden düzenleyebiliyorsunuz. Gelin, Mac’de ekran kaydının nasıl yapıldığına adım adım birlikte bakalım.

Mac’te Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

Bilgisayarınızın sağ üst kısmında bulunan büyüteç şeklindeki butona tıklayıp ‘Ekran Resmi’ yazdığınızda çıkan araca tıklayın.

Dikdörtgen şeklinde bir seçim belirecek. Bu seçimin altında ise çeşitli ayarlamaları yapabileceğiniz seçenekler yer alıyor olacak. Seçeneklere baktığınızda şunları görebilirsiniz:

Ekranın tamamını çek

Seçilen pencereyi çek

Seçilen bölümü çek

Tüm ekranın kaydını yap

Seçilen bölümün kaydını yap

Bu işlemlerden dilediğinizi seçerek ilerlemeniz mümkün. Seçili alanı ise köşelerden çekip uzatarak genişletebilirsiniz. ‘Seçenekler’ sekmesine tıkladıktan sonra dosyanın kaydolmasını istediğiniz yeri belirleyebilirsiniz. Varsayılan olarak kaydettiğiniz ekran görüntüleri masaüstüne kaydediliyor.

Kayıt yerinin altında ise sayaç menüsü bulunuyor. Varsayılanda herhangi bir sayaç aktif değil. İsteğinize göre 5 veya 10 saniyelik sayacı seçerek çekim için geri sayım başlatabiliyorsunuz.

En son kısımda ise ‘serbest küçük resim göster, son seçimi anımsa ve fare imleci göster’ seçenekleri çıkıyor. Bunlardan da dilediğinizi aktif/deaktif konuma getirebiliyorsunuz.

Mac’te Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

Yukarıda belirtilen seçeneklerden kayıt almakla ilgili olanları tercih ederek ekran kaydını başlatabilirsiniz.

‘Tüm ekranın kaydını yap’ dediğinizde otomatik olarak bilgisayar ekranında görülen her şey kayda dahil edilir.

‘Seçilen bölümün kaydını yap’ demek için kaydedilmesini istediğiniz alanı imleç yardımı ile belirlemeniz gerekir.

Kayıt başladıktan sonra sağ üst kısımdaki araç çubuğuna eklenen bir ‘durdur’ butonu olduğunu görebilirsiniz.

Bu butona bastığınızda kayıt sonlandırılır ve önceden seçmiş olduğunuz konuma kaydedilir.

Klavye Kısayollarını Kullanarak Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

Shift + Command + 3: Bu tuşlara aynı anda bastığınızda tüm ekranın resmi otomatik olarak çekilip kaydedilir.

Shift + Command + 4:Bu komut ile seçili alanın ekran görüntüsünü almanız mümkündür. Bastığınızda karşınıza bir seçim imleci çıkar bu imleci belirlemek istediğiniz alanın bir köşesine götürüp basılı tutarak diğer köşeye sürükleyip bırakmanız gerekir. Bu sayede dikdörtgen şeklinde istediğiniz alanı seçip ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Seçimden çıkmak için ‘esc’ tuşuna basabilirsiniz.

Shift + Command + 4 ve sonrasında bir kere ‘space’ yani boşluk tuşu: İlk olarak shift + komut ve 4 tuşlarına aynı anda bastıktan sonra bir kez ‘boşluk’ tuşuna tıkladığınızda imleç fotoğraf makinesi görünümüne kavuşur. Bu şekilde istediğiniz bir pencereye tıklayarak bu pencerenin görüntüsünü kaydedebilirsiniz.

Shift + Command + 5: Bu üçlüyü kullandığınızda ‘Ekran Resmi’ menüsüne ait araç çubuğu otomatik olarak açılır. Yapmak istediğiniz işlemi bu menüden seçebilirsiniz.

Mac’te Sesli Ekran Kaydı Nasıl Yapılır?

Sesli bir şekilde ekran kaydı almak için üçüncü parti yazılımlardan destek almanız gerekebilir. Bunun için sıklıkla kullanılan uygulamalardan birisi QuickTime Player’dır.

Mac’te bu uygulamayı açtıktan sonra ‘Yeni Ekran Kaydı’ seçeneğine basmalısınız. Bu kısımda mikrofon ayarlarına girip ‘dahili mikrofon’u seçebilirsiniz.