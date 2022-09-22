MacBook Pil Ömrü Nasıl Uzatılır?

Her elektronik cihazın pil ömrü, kullanıcıların en dikkat ettiği noktalar arasında başı çekiyor. Dayanıklılığı ve uzun süre kullanılabilirliği ile ön plana çıkan ürünler arasında yer alan MacBook'un hem Air hem de Pro modellerinde pil ömrünü uzatmak için belirli tüyolar bulunuyor.

Belirli bir zaman sonra kalitesini yitirebilecek olan Mac bilgisayar modellerinizin ömrünü uzatmak tamamen sizin elinizde.

MacBook Pil Ömrü Nereden Kontrol Edilir?

MacBook bilgisayarlar battery cycle sayaca sahiptir. Pil kapasitelerinin %80 civarına inmesinden önce ortalama olarak 1.000 kez şarj edilebiliyor. Pil ömrünün ne durumda olduğunu öğrenmek de oldukça kolaydır. Aşağıda belirttiğimiz aşamaları takip edebilirsiniz;

Ekranın sol üst tarafındaki Apple simgesine tıklayın Bu Mac Hakkında menüsüne girin Sistem Raporu butonuna tıklayın Güç simgesini seçin Pil Döngüsü (Cycyle Count) kısmındaki sayıya bakın.

Pil döngüsü alanında yazan sayı pil ömrünüzün durumunu gösteriyor. Aynı menü altında pil durumuyla ilgili tüm verilere ulaşmak da mümkün.

MacBook Batarya Sağlığı Kontrolü

Pil ömrünün yanı sıra batarya sağlığını korumak da önemlidir. Bunun kontrolünü yapmak da oldukça kolay. Ekranın sol üstünde yer alan batarya simgesine tıklayın. Açılan pencerede Durum (Condition) alanı yer alıyor. Bu kısımda ''Normal - Yakında Değiştirin - Hemen Değiştirin - Pili Kontrol Ettirin'' ve benzeri uyarlar bulunuyor.

Gördüğünüz uyarıya göre batarya sağlığınızla ilgili işlem yapabilirsiniz. Eğer yer alan alan uyarı ''Normal'' ise herhangi bir sorun yok demektir.

MacBook Pil Ömrünü Uzatma Yöntemleri

Pil ve bataryanızın uzun süre dayanıklılığını koruması, cihazınızın performansını artıracaktır. Böylece kullanım esnasında alacağınız verim de doğru orantılı şekilde yükselecektir. Birkaç küçük hamle ile Mac bilgisayarların pil ömrünü uzatabilirsiniz.

1- MacOS ve uygulamaları güncel tutun

MacOS güncellemeleri pil ömrünü olumlu yönde katkıda bulunuyor. Bu sebeple güncellemeleri düzenli olarak yapmakta fayda var.

2- Sekronizasyon kontrolü yapın

Google veya One Drive gibi bulut sistemlerinin senkron olması pil süresini etkiler. Otomatik olarak çalıştıkları zaman pil tüketimi gerçekleştirirler. Otomatik çalışma özelliğini devre dışı bırakarak pil süresine katkıda bulunabilirsiniz.

3- Bluetooth kapalı olsun

Kulaklık, klavye, mouse gibi aksesuarları MacBook'a bluetooth ile bağlamak oldukçak olay. Ancak bluetooth bağlı olduğu sürece pil tüketimi de artacaktır. Pilin dayanma süresini artırmak için bluetooth'u kapatabilirsiniz.

4- Ekran parlaklığını ayarlayın

Pil tüketiminin en yoğun gerçekleştirildiği yer ekrandır. Gerekli olmadığı sürece ekran parlaklığının düşük seviyede olması pil dayanma süresini olumlu açıdan artıracaktır.

5- Uygulamaların güç tüketimini kontrol edin

MacBook'ta kullandığınız programların güç tüketim oranlarına Aktivite Monitörü kısmından ulaşabilirsiniz. Fazla güç tüketen uygulamaların arka planda çalışmasını kapatarak pil tasarrufu sağlayabilir ve pil ömrünüzü uzatabilirsiniz.

Peki MacBook Pro ısınma sorunu batarya ile alakalı mıdır? Isınmaya neden olan faktörler ve çözümleri yazımızda sizleri bekliyor.