Mac’te Kopyala Yapıştır Nasıl Yapılır?

Windows PC’lerden MacBook’a geçiş yapmak isteyenler alışıncaya dek zorlanabilir. Özellikle kopyala yapıştır gibi basit görünen işlemlerde zorluk yaşayabilirsiniz. Klavyede “Başlat” butonu olmaması en önemli bocalama durumudur.

Biz de bu rehberde MacBook’ta kopyala yapıştır yapma yöntemlerinden bahsedeceğiz. İşte tüm detaylarıyla “MacBook’ta kopyala yapıştır nasıl yapılır” sorusunun cevabı!

MacBook’ta Metin Kopyala Yapıştır Nasıl Yapılır?

MacBook’ta metin kopyala yapıştır yöntemi için şu adımlar atılmalı;

Kopyalanmak istenen metin seçilir.

Metin seçildikten sonra imlece tıklanarak mavi renkle vurgulanması sağlamak için metnin üzerine sürüklenir.

Metnin düzenlenmesi gerekiyorsa imleç, metnin istenilen kısmına yerleştirilir. “Shift” tuşuna parmak basılı tutularak istenilen satırların vurgulanması için ok tuşlarından yararlanılır.

Metnin kopyalanması için klavyenin alt kısmında konumlanan Komut yani “Command” butonuna basılı tutulurken diğer taraftan “C” tuşuna da tıklanır. Aynı zamanda vurgulanan metne sağ tıklanarak ya da “Control” tuşuna basılı şekilde parmak tutulabilir. Her iki yöntemin ardından da “Kopyala” seçeneği seçildiğinde ekrana açılır menü gelecek.

Seçilen metnin yapıştırılacağı alana gidilir.

Metnin yapıştırılması için klavyenin alt tarafında konumlanan “Command” butonuna parmak basılı tutulurken aynı zamanda “V” tuşuna da basılır. Yukarıda belirtilen yöntem gibi açılır menü açılarak daha sonrasında “Yapıştır” seçilir. Böylelikle seçilen metin yeni yere kolayca yapıştırılır.

Kopyalanan metin yapıştırılan metnin boyutu, yazı tipi ve başka stil ayarlarıyla eşleştirecekse “Option + Shift + Command +V” tuşlarına tıklanır. Açılır menü üzerinden “Kes” seçilerek ya da “Command +X” tuşlarına basılarak “Kesme” işlemi tamamlanır.

MacBook’ta Görüntü Kopyala Yapıştır Nasıl Yapılır?

MacBook’ta görüntü kopyala yapıştır işlemi içinde takip edilecek adımlar şöyledir;