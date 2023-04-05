MacBook Klasörler Nasıl Şifrelenir?

MacOS işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda klasör şifreleme ile verilerinizin gizliliğini koruma altına almanız çok kolay! Hiçbir ekstra yazılıma ihtiyaç duymadan birkaç adımda Macbook’unuzda hem klasörlerinizi hem de farklı formattaki dosyalarınızı kolayca şifreleyebilirsiniz.

Klasör şifreleme işlemini detaylandırmak için MacOS’a uyumlu olarak geliştirilmiş çeşitli programlardan yararlanabilir, istediğiniz herhangi bir dosya için farklı düzeylerde güvenlik önlemleri alabilirsiniz.

Windows’da birkaç tıkla yapabileceğiniz klasör şifreleme işlemi, ilk bakışta MacOS’da daha karmaşıkmış gibi gözükebilir. Ancak bu içerikte sizinle paylaşacağımız ipuçları sayesinde saniyeler içinde MacOS’ta klasörlerinizi şifreli bir hale getirebilirsiniz.

MacOS’ta Klasör Kilitleme Nasıl Yapılır?

İlk olarak sistem ayarlarından bilgisayarı açarken kullandığınız hesaba dair bir parola tanımlayın.

Parolanız varsa veya yeni bir parola oluşturduktan sonra şifrelemek istediğiniz klasörün bulunduğu dosya konumunu açın.

Şifreleyeceğiniz klasörü sağ tıkladığınızda karşınıza çıkan menü İngilizce ise "get info", Türkçe ise "bilgi al" seçeneğini tıklayın.

Açılan pencerede Sharing & Permissions yani Paylaşma ve İzinler sekmesini açın.

Bu sekmenin sağ alt köşesinde bulunan kilit işaretine dokunun. Mac OS X hesabınıza giriş yapın.

Açıkan ekrandaki yetki listesinde bazı düzenlemeler yapmanız gerekiyor.

Öncelikle staff olarak tanımlanan seçeneği alt kısımda yer alan – butonuna basarak silmeniz gerekiyor.

Ardından herkes (everyone) olarak tanımlanan kullanıcı için erişim yok seçeneğini tercih edin.

Adınızın yazdığı kısımda ise salt yazma (write only) seçimini yapın.

Bu seçimleri yaptıktan sonra tekrar sağ alt bölümde yer alan kilit işaretine tıklayıp kilidi kapalı hale getirin.

Bu aşamaların sonunda klasörünüz kilitli hale gelir. Ancak daha yüksek güvenlikli bir koruma sağlamak için klasörünüzü şifrelemenizi önerebiliriz. Bunun için izlemeniz gereken adımlar da oldukça kolay.

Aşağıdaki ipuçlarını takip ederek istediğiniz klasörü sadece sizin bildiğiniz bir şifre ile tam korumalı hale getirebilirsiniz.

MacOS’ta Program Kullanmadan Klasör Şifreleme Nasıl Yapılır?

Launchpad’e girip arama kısmına disk izlencesi yazın. (Eğer dil seçiminiz İngilizce ise disk utility yazmanız gerekiyor.)

Disk izlencesi penceresini ekranı kaplayacak boyuta getirin.

Üstte yer alan araç çubuğundan dosya seçeneğine tıklayın.

Dosya bölümünden yeni görüntü kısmına gelip boş görüntü seçeneğine dokunun.

Açılan pencerede oluşturacağınız dosya için bir ad ve boyut değeri belirleyin.

Girdiğiniz boyut, klasörün kapasitesini belirliyor olacak. Dilerseniz bu değeri daha sonra değiştirebilirsiniz.

Format olarak Max OS Geliştirilmiş (Günlüklü) seçeneğini işaretleyin.

Şifreleme yönteminde 128 bit şifreleme seçeneğini tercih edebilirsiniz. 256 bit seçeneğini işaretleyerek daha güçlü bir güvenlik önlemi de alabilirsiniz. Bu aşamada sizden bir parola belirlenmeniz isteniyor. Belirlediğiniz şifre klasörünüzün şifresi olarak kullanılıyor.

Bölüntü kısmında tek bir bölüntü – GUID Bölüntü haritasını işaretleyin.

Son olarak görüntü biçimi için okunur / yazılır disk görüntüsü seçeneğini seçin.

Kaydet’e bastığınızda seçtiğiniz konumda dmg uzantılı bir dosya oluşuyor.

Bu dosyayı açıp içine gizlemek istediğiniz belgeleri sürükleyerek bırakın.

Kapattıktan sonra dmg uzantılı dosyaya sağ tıklayıp çıkar’a basın.

Bu aşamadan sonra dosyaya girmek istediğinizde parola girmeniz gerekiyor olacak.

MacOS Klasör Şifreleme İçin Kullanılan Programlar

MacOS’ta yukarıdaki adımları izleyerek klasörlerinizi program kullanmadan şifrelemeniz mümkün. Bunun yanında şifreleme işlemini daha pratik hale getiren yardımcı uygulamalar da bulunuyor. Bu programlar arasında yer alan Folder Lock, farklı işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışıyor.

256 bit AES teknolojisi ile yüksek koruma sağlayan programda tüm şifreli klasörlere tek noktadan ulaşma imkanınız var. MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlarınızda kullanabileceğiniz bir diğer klasör şifreleme programı ise Gilisoft File Lock Pro olarak karşımıza çıkıyor. Bu programda File Shredder özelliği bulunuyor. Böylece ortak kullanımlı bilgisayarlarda kusursuz bir gizlilik sağlanabiliyor.

MacOS’ta Dosya Türüne Göre Şifreleme İpuçları

MacOS’ta dosyalarınızın bulunduğu klasörleri şifreleyebileceğiniz gibi dilerseniz direkt olarak dosyanın kendisini şifreleme imkânınız da bulunuyor. Notlarda şifreleme yapmak için şifrelemek istediğiniz notu açıp, kilit simgesine tıklamanız gerekiyor. Bu kısımda notu kilitle seçeneğine dokunduğunuzda şifre ayarları karşınıza çıkıyor.

PDF dosyalarında ise ön izleme şeklinde açtığınız PDF dosyasında dışa aktar butonuna basmanız gerekiyor. Bu aşamada şifrele seçeneğini tıklayarak şifre ayarlarını yaptığınızda PDF dosyanız parola korumalı hale geliyor. Diğer dosya türlerinde parola belirlemek için ise Dosya sekmesinde Parola Ayarla seçeneğinin aktif olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer bu seçenek aktif ise üstüne tıklayıp şifre ayarlamalarını yapabilirsiniz.