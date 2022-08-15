Açık dünya türündeki Mafia 3, serinin bir önceki oyun kadar başarılı mı? Mafia 3 incelemesi ile oyun dünyasının popüler serisinin üçüncü oyunu hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atarak açık dünya oyunu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Mafia serisi ile ilk olarak 2002 yılında tanışmıştık. O dönemde bilgisayar oyunları teknolojik olarak çok yetenekli olmasalar da Mafia, alışılmış oyun standartlarının dışına çıkmayı başarmış, kendine has atmosfere sahip bir açık dünya yaratmıştı.

Mafia'nın en güçlü yönü ise film kalitesindeki hikayesi ve sürükleyici hikaye anlatımıydı. Öyle ki ilk Mafia oyununu oynayabilmek ve aynı heyecanı ve eğlenceyi baştan yaşayabilmek için o günlere tekrar dönmek istediğimi söyleyebilirim.

Serinin devam oyunu olan Mafia 2 ise ilk oyunun 8 yıl ardından 2010 yılında, yani oldukça uzun bir süre sonra çıkış yapmıştı. Fakat beklediğimize değmişti ve Mafia 2 hem teknik olarak bize yüksek kaliteli bir içerik sunmuş hem de serinin mirasını senaryo anlamında başarılı bir şekilde devralmıştı.

Peki, Mafia III serinin ilk iki oyununun ardından bu efsanevi mirası nasıl devam ettiriyor? Açıkçası Mafia III'ün işi gerçekten zordu; çünkü kendisinden önce gelen oyunlar oyun dünyasının en iyi yapımları arasındaydı.

Mafia 3 İncelemesi

Maifa III'ün işinin zor olmasına neden olan bir başka faktör daha var; o da GTA 5'e rakip olarak gösterilmesi. Bilindiği üzere GTA 5 oyun dünyasının rekorlarını alt üst etmiş bir oyun, ayrıca serinin mirasını çok başarılı bir şekilde devralmış ve ileriye taşımış bir yapım.

Mafia 3 inceleme yazımıza öncelikle oyunun hikayesinden biraz bahsederek başlayacağız, sonrasında oyunun atmosferini inceleyecek, oynanış dinamiklerine değinecek ve teknik açıdan oyunu değerlendireceğiz. Böylelikle yazımızı inceleyerek söz konusu yapım hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Mafia 3'ün PC sürümü 30 FPS kilidi ile birlikte gelmişti. Oyunun çıkışının bir gün sonrasında ise FPS kilidini kaldıran yama yayımlanmıştı. Peki, açık dünya türündeki video oyunu neler sunuyor?

Mafia 3 Grafikleri

Grafikler, çoğu oyuncu açısından oldukça büyük bir öneme sahip. Açık dünya türündeki video oyunu grafik konusunda beklentilerin altında kalıyor. Optimizasyon da maalesef iyi durumda değil. Bu oyun grafik konusunda kesinlikle Mafia serisine yakışmayan bir performans sergiliyor.

Oyun dünyasının en popüler serilerinden bir tanesi olan Mafia serisinin bir önceki oyunu o dönemin atmosferini çok başarılı şekilde yansıtıyordu ve kaliteli grafiklere sahipti. Elbette ilk oyun da piyasaya sürüldüğü döneme kıyasla oldukça başarılıydı.

Mafia 3 Oynanışı

Mafia 3 maalesef oynanış konusunda da beklentinin altında kalıyor. Hangar 13 tarafından geliştirilen oyunun animasyonları da kötü durumda. Bu durum oynanışı olumsuz yönde etkiliyor. Oyun her ne kadar başlangıçta güzel bir şekilde başlasa da görevler bir süre sonra tekrar ediyor. Sık sık tekrar eden görevler de bir süre sonra sıkabiliyor.

Oyunun bir diğer olumsuz tarafı ise yaşayan bir şehre sahip olmaması. Mafia III açık dünya türünde bir yapım olduğu için oyuncular görev yapmadan şehir içerisinde gezebiliyor ancak maalesef şehir içerisinde etkileşim kısıtlı.

Oyunda vuruş hissiyatı güzel olsa da yukarıda bahsettiğimiz konular oyunun oynanışını önemli ölçüde olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan araba sürüşü de beklentinin altında kalıyor. Serinin bir önceki oyunu daha iyi bir sürüş dinamiğine sahipti.

Mafia 3 Hikayesi

1968 yılında geçen oyunda Lincoln Clay isimli karakteri kontrol ediyoruz. Clay, Vietnam'da gerçekleşen savaşda yer aldıktan sonra New Bordeaus'ta bulunan evine döner. Sabıkalı bir geçmişe sahip olan Clay, mafya olaylarına karışır. Clay, İtalyan mafyasından intikam almak için kollarını sıvar.

Sonuç

Oyun başarılı bir hikâyeye sahip ancak yukarıda belirttiğimiz faktörler maalesef iyi bir oyun deneyimi elde edilmesinin önüne geçiyor. Eğer oynanış sistemi ve optimizasyon gibi ögelerin biraz daha üzerinde çalışılsaymış Mafia III de tıpkı serinin önceki oyunları gibi oldukça başarılı bir yapım olabilirmiş.

Başarısız oynanış mekaniği, kötü animasyonlar, optimizasyon sorunları ve görevlerin sık sık tekrar etmesi gibi nedenler, oyun keyfini doğrudan etkiliyor. Şu anda Mafia III isimli video oyununun demosu Steam'de mevcut. Oyunu satın almadan önce demosunu indirip deyimleyebilirsiniz.