GTA 6 Hakkında Bilgiler: Hikaye, Karakterler, Harita, Çıkış Tarihi

Grand Theft Auto VI çıkış tarihi, hikayesi, karakterleri, haritası ve benzerleri henüz açıklığa kavuşmuş olmamasına karşın GTA serisinin çıkması beklenen oyunu ile ilgili ortada bir sürü iddia bulunuyor. Ortaya atılan bu iddialarla birlikte GTA 6 hakkında bilgiler her geçen gün daha da çoğalıyor. GTA VI hakkında bilgi arayışındaysanız bu zamana kadar ortaya çıkan tüm güvenilir bilgilerin derlendiği bu yazı size yardımcı olabilir.

Güvenilir Kaynaklardan Toplanmış GTA 6 Hakkında Bilgiler

Grand Theft Auto 5, ilk olarak 2013 yılında piyasaya sürülmesine rağmen dünya çapında milyonlarca insan tarafından beğenilerek oynanmaya devam ediyor. Öte yandan oyunun çıkışının üzerinden yaklaşık 7 sene geçmiş olmasından ötürü oyuncular gözlerini Grand Theft Auto VI ile ilgili güzel haberler verecek olan Rockstar Games’e çevirdi.

Daha önce de söylenildiği üzere video oyunu ile ilgili şimdiye kadar ne bir ipucu verildi ne de bir açıklama yapıldı. Rockstar’dan oyunculara oyun ile ilgili bir açıklama yapılmamış olsa da çevrim içi ortamda birçok söylenti bulunuyor. Bu söylentilerden biri, GTA 6 çıkış tarihi hakkında oyuncuların beklentisine cevap verebilecek değere sahiptir.

Çıkış tarihine ek olarak derlemiş olduğumuz daha birçok bilgi sayesinde çıkacak oyun hakkında ayrıntılı olarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Grand Theft Auto serisinin son oyunu hakkında mevcut tüm bilgilere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman? GTA 6, 2021’de Çıkacak mı?

Eskiden Rockstar Games’in sınırlı erişim programının birkaç üyesinden yalnızca bir tanesi olan kullanıcı, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweetle beraber merak içerisinde Grand Theft Auto 6’nın çıkışını bekleyen oyuncuların çok merak ettiği sorulardan birine değinmişti.

Yan2295 kullanıcı adına sahip bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan tweet, oyunu bekleyenleri sevindirecek bir tweetten çok üzecek tweetti. Yan2295, tweetinde şu ifadelere yer vermişti: "Evet, GTA 6 geliştirilme aşamasında. Hayır, yakında gelmeyecek. Hayır, ne zaman duyurulacağını veya yayımlanacağını bilmiyorum.”

Yan2295’nin paylaştığı tweetin haricinde ortaya atılan iddialar ve Cyberpunk 2077’nin dünya genelinde uğradığı başarısızlık da göz önünde bulundurulduğunda GTA 5’in 2022 yılından önce çıkışını gerçekleştirmesi mümkün görünmüyor. Başlıktaki sorumuza dönecek olursak GTA 6’nın 2021’de çıkması şimdilik ihtimal verilebilecek bir konu gibi durmuyor fakat Rockstar Games’in video oyunundaki ilerlemeleri şimdilik bir soru işareti olduğundan ötürü konu hakkında bir şeyler söylemek için henüz oldukça erken.

GTA 6 Karakterleri Kimlerden Oluşacak?

GTA VI’nın karakterleri şu an belli değil fakat Call of Duty serisinin çıkacak yeni video oyunları hakkında ortaya attığı doğru iddialarla güvenilir bir kaynak olmayı başaran Tom Henderson, geçtiğimiz günlerde oyuncuların çıkışını dört gözle beklediği video oyununda yönetilebilir bir kadın karakterin olacağını söylemişti. Henderson’un tweette yer verdiği ipucu maalesef ki bunun ötesine geçmedi. Bu karakterin kim olacağı ve benzeri detaylar şimdilik soru işaretini koruyor.

Birden fazla sızıntıya göre GTA 5’te sahip olduğumuz üç farklı karakter yönetme özelliği, GTA 6’da da olabilir. Başka bir deyişle video oyununda sadece bir karakterle sınırlı kalmak yerine birden fazla karakteri yönetme imkanımız olabilir.

GTA 6 Haritası Nasıl Olacak?

Bugüne kadar ortaya atılan iddialar, GTA 6’nın birden fazla şehirde olabileceğini gösteriyor. GTA: San Andreas’a benzer şekilde çıkacak video oyunu devasa bir haritaya sahip olabilir ve içerisinde Las Vegas ve benzeri yerleri barındırabilir.

GTA 6 Hangi Platformlara Çıkacak?

Bazı iddialara göre GTA 6 zaten PS5 ve Xbox Series S / X’ten önce de geliştiriliyordu. Bu iddialar doğru ise GTA 6’nın PS4 ve Xbox One konsollarına da çıkacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Yeni nesil oyun konsollarına ve PC platformuna çıkacağını söylemeye gerek olmasa da küçük bir detaya yer vermekte fayda var: GTA 5, konsollar için piyasaya sürüldükten iki yıl sonra PC kullanıcılarının beğenisine sunuldu. GTA 6’da da buna benzer bir durum yaşanabilir.

Rockstar Games’in Yeni NPC Patenti

Geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısının ortaya çıkarmış olduğu bir patent başvurusuna göre şirket, oyuncu olmayan karakterlerin (NPC) her birinin birbirinden farklı karakteristik özelliklere sahip olacağını gösteren bir patent başvurusunda bulundu. Bu patente göre GTA VI’nın sokaklarında gezecek, trafikte araba sürecek karakterlerin her birinin birbirinden farklı davranışlara sahip olabilir ve bu da oyunculara çok daha gerçekçi bir deneyim sunabilir.