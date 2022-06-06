Marjinal Nedir, Marjinal Ne Demek?

Marjinal ne demek diye sorduğumuzda Türk Dil Kurumu (TDK) tek kelime ile “aykırı” olarak belirtmiş. Toplumda kullanılan manası ile marjinal, toplumda genel olarak kabul görmüş kümelerin dışında yer alan, sınıflandırılmamış kişiler için kullanılır.



Marjinal Nedir? Hangi Alanlarda Kullanılır?

Kişiler için

Düşünce ve ideolojiler için

Günlük hayatta

Ekonomide

İktisatta

Marjinal kelimesi kişiler için kullanıldığı zaman genellikle dış görünüşü kast eder. Marjinal olarak nitelendirilen kişiler genellikle sıra dışı görünürler ve toplum içerisinde çok dikkat çekerler. İlginç bir saç modeli, alışılmışın dışında kıyafetler, takılar ve makyajlar; marjinal bireylerin en dikkat çeken özellikleridir.

Marjinal kelimesi bazen kişilerin fikirleri için de kullanılabilir. Marjinal fikirler, pek çok kimsenin aklına gelmemiş ya da çok az kişinin üzerinde kafa yorup benimsediği fikirler için kullanılabilir. Örneğin bazı siyasi görüşler, toplumun çok ufak bir kesimi tarafından benimsenir ve bu görüşleri günlük hayatta duymazsınız bile. Bu tarz fikir ve görüşler için de marjinal kelimesi kullanılır.

Marjinal Fayda Nedir?

Marjinal kelimesi, ekonomi biliminde de kullanılan bir kelimedir. Marjinal fayda, en basit anlatımı ile bir üründen alınan faydanın giderek azalmasını ifade eder. Bu konudaki en popüler örnek ise içtiğiniz soğuk bir bardak suyun size olan faydası ile 10. bardak suyun size olan faydasını karşılaştırmaktır. İlk suyu içtiğinizde aldığınız fayda en yüksekken, 5. bardakta alınan fayda oldukça düşüktür. 10. bardakta içilen su ise en az faydayı sağlar. Azalan marjinal fayda prensibine göre bazı ürünler bu şekilde azalan bir faydaya sahiptir. Matematiksel olarak hesaplanabilir bir kavramdır ve neoklasik değer kuramının temel kavramlarından bir tanesidir.

Marjinal Maliyet Nedir?

Marjinal maliyet, bir üretimdeki ürün sayısının bir birim artması sonucu toplam maliyette meydana gelen değişimdir. Şu şekilde hesaplanır:

Marjinal maliyet= Maliyetteki değişiklik / Miktardaki değişiklik

MC = Δ TC / Δ Q şeklinde belirtilir.

Δ TC = Maliyetteki değişiklik

Δ Q = Miktardaki değişiklik



Marjinal ne demek artık gayet iyi biliyorsunuz. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında erişmek için Tamindir.com’u takipte kalmayı unutmayın.

