Maserati Fiyat Listesi-2023

İtalya’nın Bologna kentinde kurulan Maserati, lüks spor otomobiller üretiyor. Alfieri Maserati tarafından kurulan firma ilerleyen süreçte Ferrari ile ortaklık kurdu. Bir dönem mali sıkıntılar yüzünden kapanan şirketin, 1993’te Fiat tüm haklarını satın aldı. Daha sonra firma yeniden üretime başladı. Günümüzde Maserati’nin merkezi Modena’da yer alıyor.

Maserati Fiyatları

Kurucusu yarışçı olan Maserati, hız ve zarafetiyle dikkat çekiyor. Otomobil tutkunlarının beğenisini kazanan Maserati fiyat listesi şu şekildedir:

1. Maserati Levante

Tam SUV modeli olarak isimlendirilebileceğimiz Maserati Levante, ihtişamlı tasarıma sahiptir. İleri teknolojiyle tasarlanan Maserati Levante modelleri, 7.488.637 TL’den kullanıcılarıyla buluşuyor.

2. Maserati Ghibli

Yüksek kapasiteli güçten oluşan Maserati Ghibli; turbo şarjlı V6, yeni çıkan hibrit ve V8 motorundan oluşuyor. Maserati Connect uygulamasıyla araç, kullanıcının ihtiyaçlarını gideriyor. Mükemmel sürüş deneyimi sunuyor.

Maserati Ghibli; kullanıcıları için çeşitli sürüş modları geliştirmiştir. Maserati Ghibli;

Otomatik,

Spor,

Artırılmış Kontrol ve Verimlilik (I.C.E) modlarından oluşuyor.

Aynı zamanda kalp atışlarını hızlandıran Corsa modu da sadece Maserati Ghibli Trofeo’da bulunuyor. Otomatik ve benzinli olarak geliştirilen bu aracın fiyatı; 7.488.637 TL’dir.

3. Maserati MC20

Macerati’nin Super Sport Arabası MC20, hızlı ve hafif özelliklerden oluşuyor. Hafif gövdeli Maserati MC20, mükemmel güç ve ağırlık açısından denge sağlıyor.

Ayrıca yüksek teknolojiyle tasarlanan bu otomobil, 3.0L V6 630 beygir gücünde motordan oluşuyor. Bu özellikte aracın yarışlarda yüksek performans sergilemesini sağlayan patentli teknolojiyi ifade ediyor.

Maserati MC20 yüksek teknolojiyle üretilen ultra hafif Karbon Fiber Monokok;

Gövde,

Bükülmez,

Yüksek burulmazlıktan oluşuyor.

Otomobil; dinamik, güvenli, hızlı ve güçlü performansa da sahip. Maserati MC20’nin haziran ayı fiyatı daha belirlenmemiştir. Belirlendiğinde hızlıca fiyatını buradan güncelleyeceğiz.

4. Maserati Quattroporte

İtalyan zerafetinin simgesi olarak Maserati Quattoroporte isimlendirilebilir. Orijinal, lüks sedan modeli olarak biliniyor. Görünümünün yanı sıra tasarlanırken güvenlikte ön planda tutuluyor.

Araç yol aldığı her kilometrede güvenli olduğunu net şekilde hissettiriyor. Maserati Quttroporte’nin haziran fiyatı güncellendiğinde size buradan bilgi vereceğiz.

Maserati Quattroporte; yeni Trafik Sıkışıklığı Asistanı isimli sistemden oluşuyor. Böylelikle özel uzun seyahatlerde ve şehir içi sürüşlerde araç rahat şekilde kullanılabiliyor. Aracın diğer önemli özelliğiyse 2. Seviye Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri’nden oluşmasıdır.

Maserati'nin 2023 yılı fiyat listesini sizlerle paylaştık. Güncel otomobil fiyatları hakkındaki fikirlerinizi bizimle yorum alanında paylaşabilirsiniz.