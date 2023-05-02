Jeep Fiyat Listesi - 2023

Jeep; Chrysler otomotiv grubunun tescilli arazi aracı markası olarak biliniyor. Ünlü markanın temelleri, 1938 yılında atıldı. ABD hükümetinin köklendirdiği marka; savaş araçlarının güçlü ve güvenli olması istenmesi üzerine kuruldu. Jeep’lerin en önemli özelliği manevra kabiliyetinin güçlü olmasıdır. Rahat tasarıma sahip iç mekanıyla seyahatlerin vazgeçilmezi haline geldi. Geniş bagaja sahip olduğu için yolculuğa çıkarken araç eşya almadı sıkıntısını tamamen ortadan kaldırıyor.

Jeep Fiyatları

Görünüşüyle pek çok kişiyi kendine hayran bırakan en yeni 2023 model Jeep fiyatlarını şöyle sıralayabiliriz:

1. Jeep Wrangler

Jeep Wrangler 2.0 272hp Rubicon 4X4 Benzinli 8AT (Otomatik) Euro 6D Dizel Otomatik: 5.008.450 TL

Jeep Wrangler en ileri teknolojilerle tasarlanmıştır. Güvenli sürüş deneyiminin yanında gelişmiş fren destekli önden çarpma uyarı sistemi otomatik uzun far asistanı bulunuyor. Aynı zamanda hız limitleyici & Adaptif Cruise Control sistemiyle tasarlanmıştır. Hem sürücüyü hem de trafikteki diğer kişileri koruyan arka çapraz yol sensörü, kör nokta uyarı sistemi gibi özelliklere de sahiptir.

2. Jeep Renegade

Renegade e-Hybrid 1.5 130HP Limited: 1.124.450 TL

Rebegade e-Hybrid 1.5 130HP Longitude: 1.062.540 TL

Dış görünümüyle dikkat çeken Jeep Renegade; yenilenen led aydınlatma paketleri ve jantlarıyla adeta zamana meydan okuyor. Yeni yollar keşfederken kişinin ayağını yerden kesiyor. Geniş iç mekanıyla seyahatlerin konforlu geçmesini sağlıyor. LaneSense şerit değiştirme ikaz sisteminde oluşan araç, ön çarpışma uyarı sisteminin de olduğu 60’ın üzerinde güvenlik sistemi bulunuyor. Yolcuların güvenliği açısından her nokta düşünüldüğü söylenebilir.

3. Jeep Compass

Compass S Limited 1.3 GSE 150hp DCT: 1.537.450 TL

Compass S Limited 1.3 PHEV 240hp AT 4xe: 2.055.450 TL

Compass Limited 1.3 GSE 150hp DCT: 1.365.450 TL

Jeep Compass modelinin ön tarafındaki aydınlatma üniteleri ve çizgileri modern ve sağlam bir görüntü oluşturuyor. İkonik yedili ön ızgarasının yanında kompakt SUV ile de dikkat çekiyor. İç kısmı geniş olduğu için yolculuklar rahat edebiliyor. Jeep Compass; konfor, şıklık sofistike tasarımı ve teknolojinin bir araya getirilmesiyle tasarlanmıştır.

Jeep’in 2023 fiyat listesini sizler için ele aldık. Dilerseniz Kia Fiyat Listesi - 2023 başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.