Max Ödeme Yöntemi ve Paket Değiştirme Nasıl Yapılır?

Max (eski adıyla HBO Max) ödeme yöntemi ve paket değiştirme işleminin kolayca yapılabilmesini sağlayarak deneyimi üst seviyeye taşıyor. Kullanıcılar istediği zaman yalnızca birkaç adım ile paketi veya ödeme bilgisini değiştirebiliyor.

Herhangi bir nedenden ötürü Max plan ve ödeme bilgisini değiştirme yapmanız gerekebilir. Örneğin üye olurken eklediğiniz banka/kredi kartını artık kullanmıyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda yeni banka/kredi kartını eklemeniz gerekir.

Sebep ne olursa olsun çok pratik bir şekilde paketi ve ödeme yöntemini değiştirebilirsiniz. Peki, Max'te abonelik planı ve ödeme yöntemi nasıl değiştirilir? Bu rehberde pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

Max Paket Değiştirme Adımları

Max'in web sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Giriş Yap" butonuna basın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede bulunan hesap simgesine tıklayın.

"Abonelik" kategorisini görüntüleyin.

"Planınızı Değiştirin" seçeneğine basın.

Yeni planı seçin.

"Devam Edin" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

Max'te üyelik planı değiştirme işlemi için ilk olarak dijital yayın platformunun web sitesini ziyaret edin. Eğer oturum açık değilse sağ üst köşede bulunan "Giriş Yap" butonuna basın ve Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Oturum açıldıktan sonra sağ üst köşede yer alan hesap simgesine tıklayın. "Abonelik" kategorisini görüntüleyin ve hemen ardından "Planınızı Değiştirin" seçeneğine basın. Bir sonraki adımda yeni planı seçin. "Devam Edin" butonuna tıklayıp işlemi onaylayın.

Max Ödeme Yöntemi Değiştirme Adımları

Max'in web sitesinde sağ üst köşedeki hesap simgesine tıklayın.

"Abonelik" kategorisini görüntüleyin.

"Ödeme Yöntemi" bölümüne girin.

"Devam Et" butonuna tıklayın.

Açılan sayfadan yeni ödeme bilgilerini girip kaydedin.

"Abonelik" kategorisinden ödeme bilgilerinin güncellenip güncellenmediğini kontrol edin.

Max web sitesinde hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki hesap simgesine tıklayın. Açılan pencereden "Abonelik" kategorisini açın. Bir sonraki adımda "Ödeme Yöntemi" bölümünü görüntüleyin.

"Devam Et" butonuna tıkladığınız takdirde yeni bir web sayfası açılacak. Açılan web sayfası üzerinden ödeme bilgilerini girip kaydedin. İşlemi onayladıktan sonra "Abonelik" kategorisinden ödeme bilgilerinin güncellenip güncellenmediğini kontrol edin.