Max Üyelik İptali Nasıl Yapılır? Abonelik İptal Etme Linki Nedir?

Max (eski adıyla HBO Max) üyelik iptali işleminin çok pratik bir şekilde yapılabilmesine imkân tanıyor. Böylece BluTV'nin yerini alan dijital yayın hizmetini kullanmaya devam etmek istemeyen kişiler aboneliklerini kolayca sonlandırabiliyor.

Max üyelik ücreti ödemeye devam etmek istemiyorsanız iptal işlemi için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterli. Bu adımları uyguladığınız takdirde işlem tamamlanıyor ve abonelik iptal oluyor. Peki, Max abonelik iptali nasıl yapılır?

Max Üyelik İptali Adımları

Max'in web sitesini ziyaret edin.

Sağ üst köşedeki "Giriş Yap" butonuna basın.

Üyelik bilgileriniz ile hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede bulunan hesap simgesine tıklayın.

"Abonelik" kategorisini görüntüleyin.

"Aboneliğinizi sonlandırın" seçeneğini seçin.

"Sonlandırmaya Devam Et" butonuna basın.

İşlemi onaylayın.

Max abonelik iptal etme işlemi için ilk olarak dijital yayın hizmetinin resmî web sitesini ziyaret edin. Web sayfasının sağ üst köşesinde yer alan "Giriş Yap" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra e-posta ve şifre bilgilerini kutucuklara yazın ve hemen ardından "Giriş Yap" seçeneğini seçin.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sağ üst köşede bulunan hesap simgesine tıklayın. Çeşitli seçenekler arasından "Abonelik" kategorisini görüntüleyin. Açılan sayfa üzerinden "Aboneliğinizi sonlandırın" seçeneğini seçin.

"Sonlandırmaya Devam Et" butonuna basın ve ardından işlemi onaylayın. Böylece Max üyelik iptal etme süreci tamamlanacaktır. İstediğiniz zaman Standart veya Özel planı seçip platforma abone olabilir ve kütüphanedeki içerikleri tekrar izlemeye başlayabilirsiniz.

Aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece otomatik yenileme işlemi gerçekleşir. Örneğin 15 Nisan 2025 tarihinde aylık abonelik satın aldığınızı varsayalım. Böyle bir durumda 15 Mayıs 2025 tarihinde otomatik olarak ücret kesilecektir.

Üyeliğinizi iptal ettiğinizde bir sonraki ay ya da yıl, sizden abonelik ücreti alınmaz ve bir ödeme yaparak hesabınızı yeniden aktif hale getirmediğiniz sürece abonelik ücreti tahsil edilmez.

Max Abonelik İptal Etme Linki

Max üyelik iptal etme linki ile bu süreç çok daha pratik hâle geliyor. Bu bağlantı, direkt olarak Max'in abonelik iptali sayfasına yönlendiriyor. Web sayfasını ziyaret ettikten sonra "Aboneliğinizi sonlandırın" seçeneğini seçip "Sonlandırmaya Devam Et" butonuna basın. Son olarak işlemi onaylayın.