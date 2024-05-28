Meizu 21 Note Özellikleri ve Fiyatı

Meizu’nun bu yıl tanıtılan serisi Meizu 21’in yeni üyesi Meizu 21 Note görücüye çıktı. Bir süredir sızıntı haberlerle gündem olan akıllı telefonun sahip olacağı temel özellikler ve tanıtım tarihi ile ilgili bilgiler açığa çıktı. Biz de Meizu 21 Note özellikleri ve fiyatını sizler için araştırdık.

Meizu 21 Note Özellikleri

Samsung aklıllı telefon modellerini andıran ürün 6.8 inç boyutundaki 1.5K çözünürlüklü ekran ile bizi karşılıyor.

2780 x 1264 px Full HD+ ekranın max. Parlaklık seviyesi 5000 cd/m2 olarak belirtiliyor.

Ekran yenileme hızı 144 Hz olan cihaz Flyme AIOS işletim sistemi üzerine kurulu.

Ön yüzeyde bir adet özçekim kamerası mevcut. Bu kameranın çözünürlüğü 16 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Arka yüzeyde ise ikili kamera sistemi bulunuyor. Ana kamera çözünürlüğü tıpkı Meizu 21’de olduğu gibi 50 MP olup, bu kameraya optik görüntü stabilizasyonu ile yükseltilmiş geniş açılı 13 MP kamera eşlik ediyor.

Halka formunda RGB flaş desteği bulunan cihazda 1080p, 4K ve 8K video kayıt imkanı sunuyor.

Grafik işlemcisi olarak Adreno 740 tercih edilmiş.

Serinin standart versiyonu ve Pro modelinde Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemci olarak kullanılmıştı. 21 Note modelinde ise Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine yer verilmiş.

8 çekirdekli bu işlemcinin yanında cihazda 16 GB RAM kapasitesi bulunuyor. Ek olarak dahili depolama alanı ise 256 veya 512 GB olarak belirtiliyor.

Cihazın batarya kapasitesi ise 5500 mAh olacak.

Flyme Link özelliği sayesinde bu akıllı telefon araba ile senkronize edilebiliyor olacak. Ayrıca çeşitli yapay zekâ özellikleri, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 802.11 bağlantı desteği bu telefonda mevcut.

Meizu 21 Note Fiyatı

Meizu’nun 21 Note modeli depolama seçeneklerine göre fiyatlandırılıyor. 256 GB hafıza kapasitesi olan model için başlangıç fiyatı 360 dolar olarak belirtilirken, 512 GB hafızalı model ise 388 dolarlık fiyat etiketi ile satışa çıkıyor.

TL olarak Meizu 21 Note’un 256 GB’lık versiyonunun vergisiz fiyatı 11.600 TL’ye, 512 GB’lık versiyonunki ise 12.500 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde ise bu rakamlar 23.630 TL – 25.500 TL seviyelerine yükseliyor.

Siz bu cihaz hakkında ne düşünüyorsunuz? Satın almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!