200 MP Kameralı Meizu 21 Özellikleri ve Fiyatı

2023 yılının kasım ayında tanıtılan Meizu 21 özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. Peki, Meizu marka yeni akıllı telefon modeli neler sunuyor? Bu rehberde şık görünüme sahip telefona dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Meizu 21 Özellikleri Listesi

Ekran Boyutu : 6,55 inç

: 6,55 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2340 piksel

: 1080 x 2340 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 393 PPI

: Yaklaşık 393 PPI İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 4 nm

: 4 nm GPU : Adreno 750

: Adreno 750 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 256 GB / 512 GB

: 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 200 MP + 13 MP + 5 MP

: 200 MP + 13 MP + 5 MP Arka Kamera Video Kaydı : 8K / 4K / 1080p

: 8K / 4K / 1080p Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Bluetooth : 5.4

: 5.4 Batarya Kapasitesi : 4.800 mAh

: 4.800 mAh Kablolu Şarj : 80W

: 80W Ağırlık : 198 gram

: 198 gram Kalınlık: 7,9 mm

6,55 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık olarak 393 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 198 gram ağırlığındaki cihaz 156,7 x 75,3 x 7,9 mm boyutlarında.

Snapdragon 8 Gen 3 işlemcinin ve Adreno 750 GPU'nun yer aldığı telefon 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 4800 mAh batarya kapasitesinin yer aldığı cihaz 80W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 13 tabanlı Flyme 10.5 ile beraber gelen akıllı telefonun arka kameraları 8K, 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor. Peki, Siyah, mor, yeşil ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan Meizu 21 ne kadar fiyata satılıyor?

Meizu 21 Fiyatı

Meizu 21 modelinin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 3.399 CNY (480 dolar civarında), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyonu için 3.999 CNY (565 dolar civarında) fiyat etiketi belirlendi.

Bu rehberde Meizu 21 ne kadar fiyata satılıyor sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu akıllı telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.