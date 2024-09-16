Volkswagen Passat Pro Özellikleri ve Fiyatı

Alman otomobil markası Volkswagen, çok yakın bir zamanda Passat Pro isimli modeli tanıttı. Bu model, Çin pazarı için tasarlandı. Avrupa pazarına gelip gelmeyeceği hakkında markadan hiçbir açıklama yapılmadı. Biz de bu rehberde üst düzey özelliklere sahip olan Volkswagen Passat Pro özelliklerini araştırdık.

Volkswagen Passat Pro Özellikleri

Volkswagen Passat Pro, Çin’de Starry Sky Edition ve Pioneer Edition şeklinde iki versiyonla tanıtıldı. Passat Pro’nun Pioneer versiyonu, geniş hava ızgarasından oluşuyor. Bu ızgara modele cesur bir görünüm kazandırıyor. Starry Sky Edition modeliyse siyah detayları olan ve agresif tasarıma sahip.

Volkswagen Passat Pro’nun uzunluğu 5.006 mm’dir. Genişliği 1.850 mm ve yüksekliğiyse 1.489 mm’dir. Tüm bu ölçüler, yeni Passat Pro’nun önceki modellere kıyasla daha geniş, uzun ve yüksek olduğunu ifade ediyor. Passat Pro’nun geniş, uzun ve yüksek olması konfor bir yolculuk deneyimi sunacak. Passat Pro Passat Pro’nun IQ Light Matrix LED far sistemi ve LED aydınlatmalı ön logo gibi gelişmiş aydınlatmaları da dikkat çekiyor.

Modelin iç tasarımında üç ekranlı bir adet kokpit yer alıyor. 10,3 inç gösterge ekranı, 11,6 inç yolcu ekranı ve 15 inç ana multi medya ekranı birlikte bulunuyor. Aracın dikkat çeken özelliklerinden biri de Harman Kardon’un 16 hoparlörlü ses sistemidir. Aracın iç mekanını şu özellikler lüksleştiriyor;

30 farklı renkte ayarlanabilir ambiyanslı aydınlatma

Gelişmiş masaj fonksiyonları

Soğutmalı ve ısıtmalı koltuklar

Volkswagen’a ait MQB platformu üzerinden inşa edilen bu sedan versiyonu, 118 kW gücünde 1.5T motor ve 162 kW güce sahip 2.0T motordan oluşuyor. Bu her iki motor seçeneği de 7 vitesli çift kavramalı şanzımanlı olarak tasarlandı.

Volkswagen Passat Pro’nun araç içi bağlantı ve eğlence seçeneklerinin de çok gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle 5G destekli araç içi sistemi; Huawei HiCar, Apple CarPlay ve Baidu CarLife olmak üzere popüler bağlantı özellikleri tarafından destekleniyor.

Volkswagen Passat Pro Fiyatı

Volkswagen Passat Pro’nun Çin’de başlangıç fiyatı 189.900 Yuan (909.321 TL)- 240.258 Yuan (1.149.521 TL) arasındadır. 2025 model Passat premium fiyatıysa 765.521 TL-860.321 TL arasında değişiklik gösteriyor.