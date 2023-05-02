MG Otomobil Fiyat Listesi - 2023

Üst sınıf teknolojiyle tasarlanan MG otomobil, ülkemize yeni giriş yaptı. Türkiye’ye geldikten sonra özellikleriyle pek çok insanın dikkatini çekmeyi başaran MG’nin elektrikli modelleri kaliteli standartlardan oluşuyor. SUV sınıfının en güvenilir otomobillerindendir.

Morris Garages’in kısaltması olan MG markası aslında 1924 yılından 2005’e kadar spor araba üretiyordu. Marka; üstü açık iki kapıdan oluşan spor arabalarıyla popüler olmuştur. 2005 yılının temmuz ayında Çinli Nanjing Otomobil Grubu tarafından MG ismiyle üretim tesisleri satın alındı.

MG isim hakkıyla birlikte fabrikasını bünyesine katan 2. Çin firması Nanjing, NAC MG adıyla Çin ve İngiltere’de üretim yapmaya başladı. Daha sonra Çin kökenli SAIC grubuyla 2007 yılında birleşip hizmet verdiler.

MG Fiyatları

Tarzıyla Türkiye’de birçok kişinin beğenisini kazanan MG otomobil fiyat listesi şu şekildedir:

1. MG SUV EHS

MG EHS PHEV Luxury 258 PS: 1.519.000 TL

MG EHS PHEV Comfort 258 PS: 1.419.000 TL

MG SUV EHS modelleri; Plug-in Hybrid yakıt türüyle çalışıyor. 258PS gücüyle 100 km’lik hıza sadece 6.9 saniye içinde ulaşabiliyor.

2. MG ZS EV

MG ZS Luxury Plus 1.0 AT 111 PS: 879.000 TL

MG ZS Comfort 1.5 5MT 106 PS: 689.000 TL

MG ZS Luxury 1.0T 6AT 111 PS: 839.000 TL

Yukarıda belirtilen MG ZS EV modellerinin tümünün yakıt türü; benzindir. MG ZS EV otomobillerinin tümü üretim hataları baz alınarak 5 yıl - 150,000 km garantisi kapsamına giriyor. Burada hangisinin önce tamamlanacağı ele alınmıştır. MG ZS EV’de garantiye önem veriliyor. Yüksek donanım teknolojisiyle dikkat çekiyor. Kamera sistemi ve şasi tasarımıyla kullanıcılarının kendini iyi hissetmesini sağlıyor.

3. MG SUV ZS EV

MG HS Luxury 1.5T-GDI 162 PS: 1.089.000 TL

MG HS Comfort 1.5T-GDI 162 PS: 989.000 TL

MG SUV ZS EV modellerinin ikisi de benzinlidir. Donanım ve tasarımıyla kullanıcılarına bir otomobilden daha fazlasını sunuyor.

Yazımızda MG Otomobil fiyatlarından bahsettik. Dilerseniz Audi Fiyat Listesi - 2023 listesine de göz atabilirsiniz.