MG ZS EV Özellikleri ve Fiyatı

Türkiye’de çok tercih edilen elektrikli otomobil modellerinden MG ZS EV’in özellikleri yenilendi. MG ZS EV, sınıfının ilk Euro NCAP 5 yıldız güvenlikli modeli olma özelliği taşıyor. Özelliklerinin yanı sıra tasarımı da yenilenen modelde hem güvenlik hem de konfor öne çıkıyor.

Biz de bu rehberde MG ZS EV özellikleri ve fiyatından bahsedeceğiz.

MG ZS EV Özellikleri

Çin merkezli otomobil şirketi SAIC Motor çatısı altındaki MG’nin ZS EV modeli, Luxury ve Comfort şeklinde iki versiyondan oluşuyor. Model, 17 inç modern şekilde tasarlanmış jantlara sahip. 448 litre bagaj ve iki düzeyden oluşan bagaj zemini sayesinde birçok valiz gibi eşyaların taşınmasını sağlıyor.

MG ZS EV’in arka koltukları, iki parça şeklinde katlanıyor. Bu sayede bagaj hacmi, 1.116 litreyi (DPA) buluyor. Araçtaki 75 kg port bagaj kapasitesi de çok kullanışlıdır. Modelin işlevsel olmasını sağlayan bir başka özellikse 75 kg çeki demiri taşıma kapasitesine sahip olmasıdır.

MG ZS EV iç mekanında Döner Vites Seçim Kumandası özelliği bulunuyor. Döner Vites Seçim Kumandası sayesinde Geri (R), Sürüş (D) ve Boş (N) vites seçimi yapılabiliyor. Araçta yer alan 8 inç geniş dokunmatik bilgi-eğence ekranı hem Android Auto™ hem de Apple CarPlay™ ile uyumlu çalışıyor. Böylelikle aracın kullanım kolaylığı ve konforu artıyor.

MG ZS EV’in Luxury versiyonu, 1.2 m2 alandan oluşan açılır ve panoramik cam tavanlı olarak tasarlanmıştır. Böylelikle aracın iç mekanı daha ferah ve aydınlık oluyor. Aracın ön aksının üzerinde 143 HP-105 kW güç ve 353 Nm tork üretimi yapan elektrikli motor bulunuyor. Motorun çalışmasını 44,5 kWsa’lik bataryaysa tam olarak 263 km (WLTP) menzildir.

WLTP şehir döngüsüyle menzil 372 kilometreyi buluyor. MG ZS EV’in maksimum hızı 140 km/s ve 0-100 km/s ivmelenmesiyse 8,1 saniyedir. Araç, DC şarjla yalnızca 40 dakika içerisinde bataryanın %80’ini dolduruyor.

MG ZS EV bataryası, AC şarj cihazıyla 7 saatte %100’e ulaşıyor. AC şarj cihazı, ev ve iş yerlerinde çok rahat kullanılıyor. Şarj işlemi kolayca gerçekleştiği için MG ZS EV şehir içinde çok rahat kullanılır. Araçtaki rejenerasyon sistemi (KERS), 3 farklı seviyeden oluşan enerji geri-kazanım seçeneği ve 3 farklı sürüş modundan oluşuyor.

MG ZS EV, menzilin kolayca kontrol edilmesini sağlıyor. Aracın dikkat çeken özelliklerinden birisi de kısa ve uzun far geçişini otomatik olarak ayarlayan sistemden oluşuyor. MG ZS EV’in kullanışlılığını artıran donanım seviyeleri şu şekildedir;

Akıllı Uzun Far Asistanı (IHC)

Auto Hold

Trafik İşareti Tanıma (TSR)

e-Call

ESP

SAS Hız Yardımcısı

Fren ve Yokuş Kalkış Desteği

EBD ABS

MG ZS EV Pilot sistemi doğrultusunda şu gelişmiş özelliklerden oluşuyor;

Şerit Takip Asistanı

Önden Çarpma Uyarı Sistemi

360 Derece Radar Sistemi

Kör Nokta Uyarı Sistemi

Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi

Kapı Açma Uyarı Sistemi

Trafik Asistanı

Akıllı Hız Sınırlama Asistanı

Şeritten Çıkma Uyarı ve Önleme Sistemi

Adaptif Hız Sabitleyici

MG ZS EV, L2 otonom seviyeli MG Pilot sürüş destek sistemiyle kullanıcılarının karşısına ek sürüş güvenlikli olarak çıkıyor. MG Pilot sürüş destek sistemi, Aktif Acil Durum Freni özellikli olarak geliştirilmiştir. Bu sistemin en kullanışlı tarafı, 20 km/s altındaki hız seviyelerinde çarpmaları engellemek için otomatik fren yapmasıdır. 20 km/s üzerinde olan hızlardaysa kaza yapma olasılığını minimuma indiriyor.

MG ZS EV Fiyatı

MG ZS EV’in uzunluğu 4.314 mm, yüksekliği 1.620 mm ve genişliğiyse 1.809 mm’dir. Bahsettiğimiz bu elektrikli SUV modeli, sınıfındaki en kullanışlı ve ferah araçlar içerisinde yer alıyor. Sürücü ve yolcular, 88 mm’den fazla arka tavan yüksekliği ve ek 55 mm omuz mesafesiyle keyifli yolculuk yapma imkanına sahip oluyorlar.

MG ZS EV fiyatı, 1.659.000 TL’dir.