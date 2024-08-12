Xpeng G6 Özellikleri ve Fiyatı! Yılın Otomobili Olmaya Aday

Geçtiğimiz günlerde Avrupa’da Yılın Otomobili 2025 listesi açıklandı. Bu açıklanan listede 41 model yer alıyor. Çin merkezli otomobil markası Xpeng’e ait G6’da Avrupa’da Yılın Otomobili 2025’te yarışmaya hak kazandı. Peki, Xpeng G6 “Yılın Otomobili” olma özelliklerine sahip mi? Biz de bu yazımızda Xpeng G6 özellikleri hakkında bir rehber hazırladık.

Xpeng G6 Özellikleri

“Elektrikli ultra akıllı coupe SUV” şeklinde nitelendirilen Xpeng G6’da SEPA2.0 platformu kullanılıyor. Xpeng G6, SEPA2.0 platformu sayesinde 800V elektrikli mimariye sahiptir. Aracın kullanışlı ve hafif olması hem ön hem de arka şasinin tek parçadan oluşmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda aracın bataryası direkt olarak şasinin parçası şeklinde üretilmiştir.

Xpeng G6’da yer alan sistemleri şöyle sıralayabiliriz;

Büyük panoramik cam tavan

V2L

Isı pompası

Isıtmalı direksiyon simidi

Michelin lastiklerden oluşan 20 inç jantlar

Elektrikli ayarlanabilir havalandırma ve ısıtma özellikli deri koltuklar

4 adet USB girişi

18 hoparlörden oluşan 960W ses sistemi

İki adet 50W kablosuz cep telefonu şarj ünitesi

XNGP akıllı sürücü destek sistemi

3C akü hücreleri

Akü paketi entegrasyon teknolojisi

Xpeng G6’a ait 800V elektrik mimarisi, 280 kW’lık ultra yüksek şarj hızıyla destekleniyor. Böylelikle 20 dakika içerisinde batarya %10’dan %80’e ulaşıyor. Model ayrıca 87.5 kWh üçlü lityum pil ve 66 kWh lityum demir fosfat pile sahip. CLTC test döngüsünde aracın en uzun menzili 755 km’dir. Bu menzil, 800V ultra hızlı şarjı desteklemektedir.

Xpeng G6, yüksek kaliteli malzemelerle tasarlanmıştır. Özellikle XPILOT ve Xmart OS gibi teknolojiler, aracı çok kullanışlı hale getiriyor. Aracın kullanışlılığını 2,89 metre aks mesafesi de artırıyor. Sürücüler, sürüşle ilgili bilgilere kolayca ön taraftaki 10.2 inç gösterge ekranından ulaşabilir.

Xpeng G6, hızlı tepki veren ve yüksek çözünürlüklü 14.96 inç dokunmatik multimedya ekrandan oluşuyor. Bagaj hacmi 571 litre olan araçta OTA isimli kablosuz güncelleme desteği de bulunuyor. Aracın güç aktarımı sistemi seçeneklerinden arkaya monteli tek motoru, 218 Kw/440 Nm ve çift motorlu kuruluma sahip 358 kW/660 Nm’den oluşuyor.

Böylelikle araç, 0’dan 100 km/saatlik hıza tam olarak 3.9 saniyede çıkıyor. Xpeng G6, dört tekerlekten çekişli ve arkadan çekişli versiyonlardan oluşuyor. Aracın dört tekerlekten çekişli versiyonu 358 kW toplam güç çıkışıyla 660 Nm pik torklu olarak tasarlanmıştır. Arkadan itişli versiyonuysa 218 kW maksimum güç çıkışı ve 440 Nm pik torka sahiptir.

Xpeng G6 Fiyatı

Xpeng G6, 4753 mm uzunlukta ve 1920 mm genişliktedir. Aracın yüksekliğiyse 1650 mm’dir. G6’nın dingil mesafesi, 2890 mm ve dingil mesafesi/uzunluk oranıysa %60.8’dir. Xpeng G6 fiyatı başlangıç olarak 43 bin euro (1.573.348,48 TL) olarak belirlenmiştir