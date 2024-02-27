Citroen Ami'ye Yeni Rakip: Microlino Lite Özellikleri ve Fiyatı

Micro, Cenevre Otomobil Fuarı'nda Microlino Lite olarak isimlendirdiği yeni elektrikli araba modeli tanıttı. Citroen Ami gibi küçük boyuta sahip olan Microlino Lite özellikleri ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

İtalya'nın Torino kentinde yer alan fabrikada üretilen otomobili kullanmak için gerekli olan yaş sınırı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Fransa ve İtalya'da en az 14, İsveç, Almanya, Avusturya ve İspanya'da en az 15 ve diğer birçok ülkede en az 16 yaşında olmak gerekiyor.

Söz konusu aracın tek hedef kitlesi gençler değil. Avrupa'da ehliyete sahip olmayan kişilerin bile moped kullanma izni olduğu sürece kullanabileceği söyleniyor. Peki, Citroen Ami benzeri elektrikli araç neler sunuyor?

Microlino Lite Özellikleri

Menzil : 100 km / 180 km

: 100 km / 180 km Motor Gücü : 6 kW nominal güç, 9 kW maksimum güç

: 6 kW nominal güç, 9 kW maksimum güç Maksimum Hız : 45 km/s

: 45 km/s Batarya Kapasitesi : 5,5 kWh / 11 kWh

: 5,5 kWh / 11 kWh Şarj Süresi (%0-%80) : 2 saat (5.5 kWh) / 4 saat (11 kWh)

: 2 saat (5.5 kWh) / 4 saat (11 kWh) Ağırlık : 571 kg (5,5 kW motor) / 600 kg (11 kW motor)

: 571 kg (5,5 kW motor) / 600 kg (11 kW motor) Boyut (Uzunluk, genişlik, yükseklik): 2519 mm / 1473 mm / 1501 mm

Maksimum 45 km/s hız sunan otomobil 5,5 kWh ve 11 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuyor. 5,5 kWh bataryanın yer aldığı araç 2 saatte, 11 kWh bataryanın bulunduğu araç ise 4 saatte yüzde 0'dan yüzde 80'e kadar şarj olabiliyor.

Küçük boyutuyla dikkat çeken arabanın 5k5 kW motora sahip sürümü 571 kilogram, 11 kW motora sahip versiyonu ise 600 kilogram ağırlığında. Peki, 2519 mm / 1473 mm / 1501 mm boyutlarındaki Microlino Lite ne kadar fiyata satılacak?

Microlino Lite Fiyatı

Microlino Lite olarak isimlendirilen otomobil elektrikli otomobilin satış fiyatı henüz açıklanmadı fakat aylık kiralama ücreti 149 CHF (156 euro / 169 dolar) olarak belirlendi. Otomobilin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.

Bu rehberde Citroen Ami benzeri bir elektrikli otomobil modeli olan Microlino Lite hakkında merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu araç ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.