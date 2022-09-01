Microsoft hesabı silme, kayıt işlemi kadar çok merak ediliyor. Windows Live, Hotmail ve Outlook hesapları Microsoft hesabı sayesinde tek noktadan kullanılabilir. Microsoft hesabı kullanıcılarına birkaç farklı uygulama ve Outlook.com vb. web sitelerine erişim olanağı sağlıyor.

Microsoft hesabı sayesinde kullanıcılar; OneDrive, Outlook, Office ve Skype gibi çok sayıda uygulamayı tek yerden kullanabiliyor. Teknolojideki gelişmelerle birlikte internet kullanımının yaygınlaşması sonucunda herkes için Microsoft hesabı zorunluluk haline gelmiştir. Uygulamalara kolay erişim sağlayan Microsoft hesabı kapatma işlemlerini aşağıda detaylı şekilde sıraladık. İşte Microsoft hesap silme işlemleri!

Microsoft Hesabı Nasıl Silinir?

Microsoft hesap silme işlemi için aşağıda sıralayacağımız adımları eksiksiz yerine getirmeniz gerekiyor. Microsoft hesabı silme işlemlerinde takip edilmesi gereken adımları şöyle sıralayabiliriz;

İlk olarak Microsoft’taki hesaplarda depolanan belge ve görsellerin tümünün kopyalanması gerekir.

Microsoft hesap silme işlemi cep telefonu ve bilgisayar üzerinden kolayca gerçekleşebiliyor.

Cep telefonu ya da bilgisayardan Microsoft’un resmî web sitesine giriş yapılır.

Microsoft hesabının kalıcı silinmesi için ekrana gelen sayfa üzerinde kullanıcıdan istenen bilgiler girilir.

Bilgilerin girilmesinin ardından “Next” yani ileri butonuna basılarak oturum açılır.

Hesaba giriş sağlandıktan sonra kullanıcının karşısına Microsoft hesabını kapatmak istediği ve istemediğini sorgulayan sayfa çıkar.

Ekrana gelen sayfada Microsoft hesabını kapatan kullanıcıyı neler beklediği anlatılır.

Kullanıcı hesabını kapatmakta kararlıysa “Next” (ileri) tuşuna basmalıdır.

Kullanıcının karşısına çıkan ekranda hesap silme işlemine onay verilmesi gereken hususlar maddeli şekilde sıralanmıştır.

Hesap silme işleminin kalıcı şekilde gerçekleşmesi için liste üzerindeki tüm şartlar işaretlenmelidir.

Şartların işaretlenmesinin ardından alt kısımdaki hesabın kapatılma nedeninin sorulduğu kutuya kullanıcı kendine uygun olan seçeneği işaretlemelidir. “Mark account for closure” “hesap kapatma” seçeneğine basılır.

Yukarıda belirttiğimiz Microsoft hesabı silme işlemi gerçekleştikten sonra kullanıcının karşısına işlemin ne zaman gerçekleşeceğine dair tarih çıkar. Sayfanın sol altındaki Done(Bitti) seçeneğine basıldığında Microsoft hesabı silinir.

Microsoft Hesabı Silme İşlemi Geri alınabilir mi?

Microsoft hesap silme işlemi gerçekleştirilirken son kısımda ekrana tarih gelir. Ekrana gelen tarih, hesap silmenin yapıldığı 60 gün sonrasını belirtmektedir. 60 gün içerisinde Microsoft hesabına kullanıcı adı ve şifreyle yeniden giriş yapılırsa hesap tekrar aktifleşir. Böylelikle Microsoft hesap silme işlemi de iptal edilmiş olur. Hesap belirtilen süre içinde aktifleştiyse yeniden kalıcı olarak silebilmek için yukarıda belirttiğimiz işlemleri yapmanız gerekiyor.

Microsoft hesap silme işlemi 60 gün sonrasında giriş yapılmadığı takdirde tamamen kapanır. Microsoft hesabı gerektiğinde yeniden hesap açmak gerekiyor. Microsoft hesabı, cihazların birçoğunda senkronize şekilde çalışır. Ayrıca uygulamalarda da oturum açılması için kullanılır.

Microsoft Öğrenci Hesabı Silme Nasıl Yapılır?

Microsoft hesap silme işlemi öğrencilere özel açılan hesaplar içinde yapılabilir. Microsoft uygulaması kullanıcıları “İş veya okul hesabı açma” işlemleri gerçekleştirebilir. Öğrenciler Microsoft Office 365 uygulamasıyla okul hesabı açabilir.

Microsoft hesapları okul hesaplarıyla oluşturulduğunda öğrencilerin dışında aynı zamanda okulların bilgi işlem bölümleri de erişim sağlar. Bundan dolayı Microsoft hesap kapatma problemiyle karşılaşan öğrenciler hemen Microsoft’un kurumsal destek ekibinden yardım alabilmek için iletişime geçmelidir. Microsoft hesap silme işlemi kalıcı şekilde gerçekleşmesinin ardından Microsoft ürünlerinin ve hizmetlerinin hiçbiriyle oturum açılamaz. Microsoft hesabınızı sileceğinizi kişi listenize otomatik mesaj ile duyurmanız mümkündür.