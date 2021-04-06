Uzun yıllar boyunca hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen Microsoft Office, öğrencilerden çalışanlara kadar oldukça geniş bir kitleye hitap ediyor. Peki ama Microsoft Office ücretsiz kullanma nasıl yapılır? Sizler için hazırladığımız bu yazıda Office'i ücretsiz kullanmanın yolları ile karşınızdayız.

Microsoft Office Ücretsiz Kullanma Yöntemleri Neler?

Yöntem 1- Eğitim Kampanyası ile ücretsiz kullanma.

Eğitim Kampanyası ile ücretsiz kullanma. Yöntem 2- Web Office ile ücretsiz kullanma.

Web Office ile ücretsiz kullanma. Yöntem 3- Deneme Sürümü ile ücretsiz kullanma.

Deneme Sürümü ile ücretsiz kullanma. Yöntem 4- Mobil Uygulamalar ile ücretsiz kullanma.

Microsoft Office Ücretsiz Kullanma Nasıl Yapılır?

Word, PowerPoint ya da Excel gibi ofis programlarını sık sık kullanıyorsanız ve bu programlara tam erişim hakkı kazanmak istiyorsanız, yıllık beş yüz liraya yakın bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu tutar, başta öğrenciler olmak üzere neredeyse hepimiz için gerçekten de yüksek bir fiyat etiketi. Öte taraftan bu programları tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabilmeniz mümkün.

Yöntem 1- Eğitim Kampanyası ile ücretsiz kullanma

Adım 1- Office 365 internet sitesini ziyaret edin.

Office 365 internet sitesini ziyaret edin. Adım 2- Buradaki kutucuğa öğrenci e-posta adresinizi girin.

Buradaki kutucuğa öğrenci e-posta adresinizi girin. Adım 3- Aşağıda yer alan 'Get Started' butonuna basın.

Aşağıda yer alan 'Get Started' butonuna basın. Adım 4- E-posta adresinize gelen doğrulama e-postasını onaylayın.

E-posta adresinize gelen doğrulama e-postasını onaylayın. Adım 5- Ücretsiz kullanmaya hazırsınız.

Pek çok eğitim kurumu, Microsoft Office yazılımlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilmenize olanak sunuyor. Yapmanız gereken şey, Office 365 Eğitim sayfasını ziyaret etmek ve bu sayfada yer alan kutucuğa öğrenci ya da akademisyen e-posta adresinizi girmek olacaktır.

Eğer eğitim kurumunuzun bir anlaşması bulunuyorsa, Office programlarını ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu yöntemin yalnızca üniversiteler için geçerli olduğunu, lise ve öncesi eğitimlerde yer alan öğrenci ve öğretmenlerin faydalanamadığını belirtelim.

Yöntem 2- Web Office ile ücretsiz kullanma

Adım 1- Office 365 internet sitesini ziyaret edin.

Office 365 internet sitesini ziyaret edin. Adım 2- Kullandığınız e-posta adresi ile giriş yapın.

Kullandığınız e-posta adresi ile giriş yapın. Adım 3- 'Ücretsiz Web Office' butonuna basın.

'Ücretsiz Web Office' butonuna basın. Adım 4- Ücretsiz kullanmaya hazırsınız.

Hangi cihazı kullandığınız fark etmeksizin, ücretsiz Web Office servisinden yardım alabilirsiniz. Sadece internet tarayıcısı üzerinden çalıştırabileceğiniz Web Office ile birlikte Excel, PowerPoint ve Word gibi popüler ofis yazılımlarının tümünü oluşturabilir, düzenleyebilir ya da kaydedebilirsiniz.

Yapmanız gereken şey Office 365 sayfasını ziyaret etmek ve ardından kullandığınız bir hesap ile oturum açmak olacaktır. Bunun ardından karşınıza çıkan ekrandan Ücretsiz Web Office seçeneğini seçerek devam etmelisiniz. Her şey bu kadar! Kullanmaya hazırsınız.

Yöntem 3- Deneme Sürümü ile ücretsiz kullanma

Adım 1- Office 365 internet sitesini ziyaret edin.

Office 365 internet sitesini ziyaret edin. Adım 2- Ekranda yer alan '1 Ay Süre ile Ücretsiz Deneyin' butonuna basın.

Ekranda yer alan '1 Ay Süre ile Ücretsiz Deneyin' butonuna basın. Adım 3- Kullandığınız e-posta adresi ile giriş yapın.

Kullandığınız e-posta adresi ile giriş yapın. Adım 4- Ücretsiz kullanmaya hazırsınız!

Eğer Office yazılımına yalnızca kısa bir süre için ihtiyaç duyuyorsanız, direkt olarak deneme sürümünden faydalanmanız da mümkün. Bunun için yapmanız gereken şey Office 365 sayfasını ziyaret etmek ve bu sayfada yer alan 1 Ay Süreyle Ücretsiz Deneyin butonuna tıklamaktır.

Bunun ardından kullandığınız bir hesap ile oturum açın ve ardından Office 365 programını bilgisayarınıza indirin. Bu etkinleştirmenin ardından bir ay boyunca Excel, PowerPoint ve Word gibi tüm Office yazılımlarını ücretsiz olarak deneyimleyebileceksiniz.

Yöntem 4- Mobil Uygulamalar ile ücretsiz kullanma

Adım 1- Microsoft Office Mobile uygulamasını indirin.

Microsoft Office Mobile uygulamasını indirin. Adım 2- Kullandığınız e-posta adresi ile giriş yapın.

Kullandığınız e-posta adresi ile giriş yapın. Adım 3- Ücretsiz kullanmaya hazırsınız!

Microsoft Office'in mobil uygulamaları, akıllı telefonlarda ve tabletlerde ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Yani iPhone, iPad, Android akıllı telefon ya da Android tablete sahipseniz, bu programları ücretsiz olarak kullanabilir ve bu sayede dosyalar oluşturabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz.

Yapmanız gereken şey hemen aşağıdaki bağlantıdan Microsoft Office Mobile uygulamasını akıllı telefonunuza ya da tabletinize indirmek ve kurulumu sağlamak olacaktır. Bunun ardından kullandığınız bir hesap ile giriş yaparak hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Microsoft 365 Fiyatları Ne Kadar?

Microsoft 365 Bireysel Paket Fiyatı: 549,99 TL / Yıl ya da 54,99 TL / Ay

549,99 TL / Yıl ya da 54,99 TL / Ay Microsoft 365 Aile Paketi Fiyatı: 739,99 TL / Yıl ya da 73,99 TL / Ay

739,99 TL / Yıl ya da 73,99 TL / Ay Microsoft 365 İş Temel Paket Fiyatı: 36,00 TL / Ay

Microsoft Office paketlerini satın alırken kullanabileceğiniz birden fazla seçenek bulunuyor. Size uygun olanlar arasında 'Bireysel Paket' ve 'Aile Paketi' bulunuyor. Bireysel Paket yalnızca tek kullanıcı tarafından kullanılabiliyor ve 54,99 TL / Ay ya da 549,99 TL / Yıl olarak ücretlendiriliyor. Aile Paketi altı kullanıcıya kadar kullanılabiliyor ve 73,99 TL / Ay ya da 739,99 TL / Yıl olarak ücretlendiriliyor.

Tabii ki tüm bu adımlara ek olarak Microsoft Office'e alternatif olan bazı programları ya da çevrim içi servisleri kullanabilirsiniz. Bu uygulamaların büyük bir kısmı tamamen ücretsiz şekilde kullanılabiliyor ve bu sayede herhangi bir ödeme yapmanıza gerek kalmıyor.

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