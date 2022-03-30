Word sayfa silme nasıl yapılır sorusunu soruyorsanız doğru yerdesiniz. Bu yazıda dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan kelime işlemci programında sayfaları silmek için hangi adımları uygulamanız gerektiğini açıkladık.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft tarafından uzun yıllar önce kullanıma sunulan Word, kelime işlemci programı denildiğinde akla ilk gelen isimlerden bir tanesi. Modern arayüzüne sahip olan program, tüm dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Zengin özelliklere sahip olan kelime işlemci programı genellikle ödev yapılırken ya da tez yazılırken kullanılıyor. Programda yer alan araçlar, kullanıcıların profesyonel bir görünüme sahip yazılar hazırlayabilmesine olanak tanır.

Ödev yaparken veya tez yazarken gereksiz sayfa açmış ve bu sayfaları silmek isteyebilirsiniz. Söz konusu kelime işlemci programını kullanan pek çok kullanıcı, gereksiz sayfaları silme konusunda problem yaşayabiliyor.

Normalde backspace tuşu ile yazılar silinir ve bununla birlikte sayfalar otomatik silinir fakat bazen silinmeyebiliyor. Bu, kullanıcıların önemli ölçüde endişelenmesine yol açıyor. Silinmeyen sayfaları birkaç adım ile çok hızlı ve kolay bir şekilde kaldırabilmeniz mümkün. Hazırladığımız rehberde yer alan adımları uygulayarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Word Sayfa Silme Nasıl Yapılır?

Word programını açın.

Üst kısımda bulunan Görünüm sekmesine tıklayın.

"Gezinti bölmesi" görünmüyorsa "Göster" butonuna tıklayın.

"Gezinti bölmesi" seçeneğini seçin.

Sol kısımdan "Sayfalar" sekmesine basın.

Silmek istediğiniz sayfayı seçin.

Backspace tuşuna basın.

Dünya çapında milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan Microsoft Word isimli kelime işlemci programı hem eğitim hem de profesyonel alanda sık sık kullanılıyor. Bilgisayar kullanıcılarının yoğun olarak kullandığı yazılım, bazen bazı kafa karışıklıklarına yol açabiliyor.

Popüler kelime işlemci programında uzun yazılar yazarken pek çok sayfa açılır. Yazı tamamlandıktan sonra bir veya iki adet gereksiz sayfa ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Sayfalarda yer alan kelimeleri backspace tuşu ile sildiğiniz takdirde sayfalar da silinir ancak kullanıcılar her ne kadar bu tuşa bassa da sayfa kaldırılmaz.

Program üzerinden istediğiniz sayfaları silebileceğiniz birden fazla yöntem bulunuyor. Bu yöntemler sayesinde çok kolay ve hızlı bir şekilde sayfa silme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Böylelikle karşı karşıya kaldığınız sorunu çözüme kavuşturabilirsiniz.

Söz konusu işlemi gerçekleştirmek için ilk önce Microsoft Word isimli popüler kelime işlemci yazılımını açmanız gerekiyor. Programın üst kısmında çeşitli araçlara ve seçeneklere ulaşabileceğiniz sekmeler yer alır.

Kelime işlemci programının üst kısmında konumlanan sekmeler, kullanıcıların ayarları değiştirebilmesinin yanı sıra kelimeleri kalınlaştırma, yazıların rengini ve tipini belirleme, yazıları hizalama gibi pek çok işlemin gerçekleştirilmesini mümkün hale getirir.

Popüler programın üst kısmında yer alan sekmeler üzerinden Görünüm yazısına tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz durumunda karşınıza pek çok seçenek çıkacak. Eğer "Gezinti bölmesi" görünmüyorsa "Göster" butonuna tıklamalısınız. Bu işlemin ardından "Gezinti bölmesi" seçeneğini seçin.

"Gezinti bölmesi" isimli seçeneği aktif hale getirdikten sonra ekranın sol kısmında bir pencere açılacak. Bu pencere, "Ctrl + F" klavye kısayoluyla da açılır. Açılan pencerede "Başlıklar", "Sayfalar" ve "Sonuçlar" olmak üzere üç farklı sekme çıkacak. Bu sekmelerden "Sayfalar" yazısına tıklamanız gerekiyor.

"Sayfalar" isimli sekmeye tıkladığınız takdirde açmış olduğunuz tüm sayfalar dikey dikdörtgen şeklinde görüntülenecek. Sayfaların alt kısımlarında yer alan numaralar, silmek istediğiniz sayfayı bulmanızı çok daha kolay hale getirir. Bu noktada kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlanır.

Söz konusu sekmede kaldırmak istediğiniz sayfanın üzerine tıklayın. Daha sonra backspace tuşuna basın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde sayfa silinir. Böylelikle popüler kelime işlemci programında yer alan gereksiz sayfadan kurtulmuş olursunuz.

Tüm kullanıcılar Word programını Türkçe kullanmıyor. Bazı kullanıcılar İngilizce olarak kullanmayı tercih ediyor. Programı İngilizce olarak kullanıcıların ilk olarak programın üst kısmında yer alan "View" sekmesine tıklaması gerekiyor.

View sekmesine tıkladığınız takdirde pek çok seçenek çıkacak. Açılan seçenekler içerisinden "Navigation Pane" seçeneğini seçmelisiniz. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde sol kısımda "Navigation" başlıklı bir pencere görüntülenecek.

Açılan pencerede "Headings", "Pages" ve "Results" olmak üzere üç farklı sekme göreceksiniz. Bu sekmeler arasından "Pages" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Bu işlemin hemen ardından dikdörtgen şeklinde sayfalar açılacak. Silmek istediğiniz sayfanın üzerine tıklayın ve son olarak backspace tuşuna basın.

Backspace tuşuna basmanız halinde seçtiğiniz sayfa anında silinir. Bu yöntem ile silmek istediğiniz sayfaları çok hızlı ve pratik bir şekilde silebilirsiniz. Dolayısıyla ödev yaparken ya da tez hazırlarken gereksiz sayfa problemi ile karşılaşan kullanıcılar bu yöntemi kullanabilir.

Word’de Doğrudan Yeni Sayfa Açma Nasıl Yapılır?

Programı açın.

Son satıra tıklayın.

"Ctrl + Enter" kısayolunu kullanın.

Popüler kelime işlemci programında yazı yazarken yeni sayfa açması gerekebilir. Böyle bir durumda yeni sayfa açmak için üst kısımda yer alan sekme üzerinden birkaç adım uygulayabilirsiniz fakat bunun çok daha pratik bir yolu var.

Microsoft Word isimli başarılı kelime işlemci programında doğrudan yeni sayfa açabilme işlemini çok hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için ilk olarak söz konusu yazılımı açmanız gerekiyor. Daha sonra sayfanın son satırına tıklamalısınız.

Ctrl + Enter klavye kısayolunu kullanın. Bu işlemi gerçekleştirmeniz halinde anında Word'de doğrudan yeni sayfa açma süreci tamamlanır. Bu yöntem ile zamandan oldukça önemli bir şekilde tasarruf edebilirsiniz.

Bu yazıda sayfa silme ve doğrudan yeni sekme açma işlemlerinin nasıl yapıldığını açıkladık. Konuya dair düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.